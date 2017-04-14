Сергей Дуванов / Стоит ли менять коней на переправе?

У казахского языка – серьезные проблемы в Казахстане: он никак де-факто не может стать государственным. Но переход на латиницу может лишь усугубить ситуацию.

В Казахстане развернулось обсуждение инициативы президента Нурсултана Назарбаева по переходу казахского языка с кириллицы на латиницу. Есть сторонники и противники этой реформы.

Согласен с теми, кто считает, что латиница для казахского языка удобнее и перспективнее.

В самой идее перехода на латиницу нет ничего плохого. Но проблема в другом. Как показывает практика, наша тотальная коррупция и некомпетентность (читай: безголовость) чиновников способна извратить и погубить любую благую инициативу.

Опыт всех государственных реформ, программ и инициатив убеждает, что, как правило, это не достигает планируемого результата. Назовите хоть что-то, что реализовано полностью и так, как планировалось! Боюсь, что это будет очень сложно.

В условиях коррупции и некомпетентности тех, кому это будет поручено, такая реформа в лучшем случае растянется на десятилетия, а в худшем – может только усугубить ситуацию. И вопрос даже не в затратах и усилиях, которые для этого понадобятся: для благого дела – не жалко.

Есть такое правило: «коней на переправе не меняют». То бишь, когда трудно и есть проблемы, нельзя усугублять ситуацию сменой людей, планов или тактики.

У казахского языка серьезные проблемы: он никак де-факто не может стать государственным.

Школа не может построить образование так, чтобы каждый выпускник владел государственным языком.

Основным языком Казахстана остается русский, и никто не знает, как это изменить. На мой взгляд, это и есть та самая «переправа», которую нужно преодолеть, прежде чем заниматься вопросами смены алфавита.

Да, наблюдается рост числа людей, говорящих на казахском. Но при этом основным рабочим языком и языком общения в большинстве регионов все равно остается русский.

Сделать карьеру без знания казахского можно, без русского – никак. По данным общественного движения «Мемлекеттік тіл», в настоящее время около 60% казахов не могут ни читать, ни писать на родном языке.

Увы, но это горькая истина, и здесь я понимаю негодование национал-патриотов.

Государственный язык должен быть востребован, и граждане страны должны на нем говорить. Вопрос: как этого добиться.

Эта проблема, на мой взгляд, зашла в тупик: ни у власти, ни у патриотически настроенной части общества нет идей и разумных предложений, как ее решать. Как заставить школы выпускать говорящих по-казахски, как стимулировать граждан, не знающих государственный язык, его изучать.

Сегодня в стране больше изучают английский, но не казахский. Невостребованность государственного языка – это главная проблема.

Введение латиницы ее не решает. Более того, с учетом вышеуказанной специфики «транзитного авторитаризма» это может серьезно усугубить проблему.

Неужели кто-то допускает, что чиновники, неспособные организовать нормальный процесс обучения государственному языку в школах на кириллице, смогут это сделать на латинице? Нет, конечно!

Точно так же русскоязычные казахстанцы вряд ли заговорят на латинизированном государственном. То есть будет все то же самое с добавлением нехватки книг и постоянной лихорадки, присущей всякому реформаторству.

Нужно реально оценивать ситуацию на рынке печатной продукции. Сегодня в Казахстане распространяется около 5 тысяч газет и журналов, издающихся в России, 2,5 тысячи – местных на русском языке и только 500 – на казахском.

Плюс к этому примерно 90% всех продаваемых в стране книг издается в России. Нужно понимать, что выход казахских газет, журналов и книг на латинице уменьшит число их покупателей в разы. Понятно, что в этом случае проиграет только государственный язык.

Переход разделит казахскоязычный ареал на два лагеря: тех, кто останется верен кириллице, и тех, кто примет латиницу. В этом случае молодое поколение, переведенное на латиницу, будет полностью оторвано от огромного пласта информации, которая издана на кириллице.

Им просто нечего будет читать, так как новых книг на латинице еще не напишут, а старые – еще не переведут. В этой ситуации им, чтобы не стать лузерами, ничего не останется, как обращаться к книгам на кириллице либо учить английский.

Вряд ли такая ситуация прибавит веса казахскому языку.

И это понимают те из национал-патриотов (Мухтар Шаханов, Азимбай Гали, Совет-хан Габбасов и еще 64 человека), для кого судьба родного языка важнее политических задач, связанных с неприятием и отторжением нынешней имперской политики Кремля.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы