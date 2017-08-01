Сергей Дуванов / Страх – плохой советчик

По данным Казахстанского бюро по правам человека, из всех митингов, проведенных в последнее время в Казахстане, санкционированы властями были только 7%. При этом на каждого митингующего приходилось по одному полицейском.

В последнее время в Казахстане все большее распространение получает практика превентивного задержания организаторов митингов, когда их «берут» прямо на улице еще до того, как они добрались до места проведения акций.

Одним словом, в этом вопросе со стороны властей господствует принцип «не пущать». В чем же дело?

Объяснение столь повышенному вниманию к митингам нужно искать в страхах, которые в последнее время власти предержащие испытывают перед любым проявлением гражданской активности.

Испуг начал формироваться после череды «бархатных революций» в постсоветских странах, а после событий в арабском мире он перерос в откровенную панику.

Обитатели Акорды с ужасом прокручивают различные сценарии того, как рядовой митинг может перерасти в мощный протест против прогнившего политического режима.

То, что режим прогнил, понимает большинство здравомыслящих людей. Сегодня это данность, о которой говорят на кухнях, в курилках и в узком кругу.

Убежден, что даже в окружении президента Нурсултана Назарбаева адекватно мыслящие люди понимают, что долго это продолжаться не может.

Как наверняка они понимают, что если ничего не делать, то конец этот будет для них печальным. Либо как в Грузии и Тунисе, либо, не дай Бог, как в Кыргызстане или Ливии.

Но адекватных там (в окружении Назарбаева) все же меньше, а потому доминирует точка зрения, что лучшее средство избежать своего «Туниса» – это «не пущать» людей на митинги. Чем и занимаются Комитет национальной безопасности (КНБ), полиция, прокуратура, суды и акиматы.

«Ястребы» из окружения Назарбаева не понимают, что этим они только усугубляют ситуацию, доводя ее до откровенно критической. Вместо снятия напряженности происходит ее нагнетание. Первый звонок в этом плане – Жанаозен в 2011 году.

Только абсолютно невменяемые люди могли на пустом месте из обычного производственного конфликта устроить политический вселенский скандал с расстрелом мирных людей и преследованием оппозиции.

Лучшей дискредитации режима Назарбаева не придумаешь. Но во власти либо этого не понимают (и тогда можно смело прогнозировать, что при таком интеллектуальном уровне политического менеджмента этот режим долго не протянет), либо понимают, но все равно делают, так как страхи получить свой «Тунис» перевешивают здравый смысл и нравственные установки.

Во втором случае можно смело прогнозировать, что режим будет тупо гнуть свое «не пущать», пока в конце концов это не приведет к серьезным социальным потрясениям.

Крышку закрутили накрепко, но температура недовольства повышается!

Подчеркиваю, не оппозиция своими протестами, не исламисты, которые сегодня не присутствуют в политике, не террористы, которых в Казахстане в принципе нет, а именно власть своими неумными, а порой откровенно провокационными действиями ведет страну к социальному взрыву.

Именно зажим инакомыслия, регулирование общественной жизни, преследования политических оппонентов в конце концов вынудят или оппозицию, или исламистов, или, что совсем плохо, террористов ответить на это протестами.

Скорее всего, это будет на уровне импульса, всплеска возмущения, который не остановят ни запрет на проведение несанкционированных митингов, ни усиленные наряды полиции, ни, как показывает опыт других стран, даже армия. В лучшем случае это будет «бархатная революция», в худшем – бунт, дикий и беспощадный.

Найдутся умники, которые в этом обвинят противников власти. Для них хочется напомнить, чем истинное народовластие отличается от нынешнего транзита к нему.

Во-первых, при честной и справедливой власти граждане не бунтуют, а мирно ходят на выборы. Во-вторых, нечестную, несправедливую власть граждане не только имеют право, но и обязаны менять. В-третьих, нечестную власть, фальсифицирующую выборы, не зазорно менять любыми доступными способами – на нее нормы права и приличия не распространяются.

Это к тому, что если в стране нет честных и справедливых выборов, то гражданам просто ничего не остается.

Следовательно, людям во власти нужно выбирать: либо идти на честные выборы с риском их проиграть, либо закрыть доступ недовольным к власти с риском получить революцию.

Акорда однозначно выбирает второе – отсюда ее страхи и вытекающие из них запреты на публичные протесты. Мол, мы вам и выбирать кого попало не дадим, и протестовать против этого не позволим.

Это называется: и крышку на котле завинтили, и клапан закрыли. Но температура-то от этого только повышается.

Так что выбор сделан, риски определены, ответственные обозначены – теперь все будет зависеть от того, как карты лягут.

Точнее, дойдет ли ситуация до точки кипения. Игра-то идет по-крупному: на кону – власть и всё к ней причитающееся.

Проигравшие теряют всё, включая «нажитое непосильным трудом». Кстати, последнее принципиально. История показывает, что почувствовавшие вкус власти, славы и денег никогда от этого добровольно не откажутся. Будут держаться до последнего.

Когда людям есть что терять, они свое будут защищать, чего бы это им ни стоило. Пример Каддафи и Асада – яркое тому свидетельство. Но это один полюс.

На другом полюсе – те, кто не согласен с однобокой трактовкой социально-политической стабильности по-назарбаевски и требует от власти выполнять хотя бы то, что записано в Конституции: честные выборы, справедливый суд, независимая пресса, гражданские права и свободы.

Речь идет о людях, созревших до политически осознанного протеста. Главная проблема в том, что таких в Казахстане недостаточно для того, чтобы к ним стали прислушиваться.

В этом я вижу главную опасность. Потому что в отсутствие влиятельного гражданского общества, способного цивилизованно принуждать власть соответствовать требованиям времени, возникает угроза, что стоящие перед страной проблемы может начать решать толпа, доведенная до отчаяния нищетой, унижениями и беспросветностью ситуации.

Думаю, что такого развития событий не хотят ни власть, ни ее оппоненты. Тем не менее именно власть делает все, чтобы это случилось.

Она упорно зачищает политическое поле от цивилизованной законопослушной оппозиции. Но политическая жизнь не терпит пустоты.

На место Козловых, Куанышалиных, Атабаевых придут другие. И эти другие не будут оглядываться на законы и выборные процессы.

Эти люди не будут вести с властями политических диалогов – они ее будут просто уничтожать. Пачками. Во имя торжества справедливости, которую они понимают очень специфично. И, что самое ужасное, за ними пойдут простые люди, воспылавшие жаждой этой самой справедливости.

Это я к тому, что социальная база для другой внесистемной оппозиции уже есть. В стране достаточно недовольных, которые сегодня прислушиваются к Козловым и Атабаевым, но завтра, когда всех их пересажают, им ничего не останется, как пойти за другими лидерами, которые не будут либеральничать с властью, уговаривая ее не принимать тот или иной закон или требовать больших прав человека и свободы слова.

Они просто будут убивать всех, кто им мешает.

Вместо тех, кто спорит сегодня с властью при помощи логики и аргументов, появятся другие идеологи, в спорах с которыми можно легко получить пулю в лоб или припаркованный у подъезда автомобиль с взрывчаткой. Уверяю, мало никому не покажется.

Для Акорды сегодня идея фикс – «замочить» Мухтара Аблязова. Им очень нужно, чтобы его не стало. Потому что он единственный, кто не просто выражает несогласие с проводимым курсом, но и открыто провозглашает поход во власть.

Не имея возможности достать самого Мухтара, они расправляются со всеми, кто подозревается в контактах с ним. Расправляются демонстративно жестко. С тем чтобы другим неповадно было.

Они очень озлоблены тем, что Аблязов их переиграл. Все понятно: страшно, обидно, досадно, но есть грань, которую все же нельзя переступать. Сажать невинных людей за решетку – это грань.

Стрелять в мирных забастовщиков – тоже грань. И каждый переход за эту грань – сжатие некой пружины: чем чаще переходишь ее, чем больше пружинок сжимается, тем больше риск, что однажды эти пружинки, объединившись в одну мощную пружину, распрямятся и снесут и эту власть, и полстраны в придачу.

Это вопрос перехода количества в качество, а также времени и случая – чем больше злости и ненависти, готовых вырваться наружу, тем меньше шансов проснуться в той же стране, что мы имеем сейчас.

Спросите, какое отношение это имеет к запретам митингов? Самое прямое! Запреты и ограничения появляются там, где власти страшно. Сдается мне, что страх давно уже стал главным политическим советником Назарбаева и его окружения.

Однако народная мудрость гласит, что страх – плохой советчик.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы