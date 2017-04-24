Сергей Дуванов / Телега впереди лошади

Итак, Нурсултан Назарбаев объявил о необходимости третьей модернизации. Если кто не видел результатов двух первых, не расстраивайтесь, президент признал, что они пока не завершены.

То есть в Казахстане теперь три модернизации, что называется, «в скрутку». Таким образом, страна будет одновременно находиться в трех модернизациях, причем модернизация общественного сознания «назначена старшей женой» – она должна играть роль локомотива, обеспечивающего более успешную реализацию остальных модернизаций.

Понравилось то, что в руководстве страны наконец-то поняли, что «занять место в передовой группе развитых государств, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно.

Поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая эпоха». Если честно – это прорыв!

Пусть пока только на словах, но это уже кое-что. «Изменить себя», сказанное вслух, – это шаг вперед по сравнению с прошлой политикой самоуверенности, что мы все делаем правильно, а «Запад нам не указ» и «мы пойдем своим путем»!

После 25 лет строительства авторитаризма, закручивания гаек в политической сфере, ограничений прав и свобод, а также зажима гражданской инициативы, похоже, пришло понимание, что выбранная парадигма развития ведет в тупик, и отсюда.

Однако радоваться рано. Автократия не была бы автократией, если бы ее адепты мыслили категориями либерализма и демократии. У них свое на уме.

Признав необходимость менять нынешнее общественное сознание, Акорда пытается осуществить это не по передовым социально-политическим лекалам Европы и Америки, а по своему особому плану, исключающему изменение политических основ автократии. То есть не в ущерб своей политической монополии.

Президент предлагает модернизацию общественного сознания с заметным культурологическим уклоном. В основу берется возрождение «правильных» традиций, поиск национального кода. Этакая модернизация на основе погружения в прошлое.

По его мнению, модернизация должна коснуться в основном вопросов культуры и истории, что, в свою очередь, будет способствовать формированию патриотизма. Что ж, дело нужное! Культурологический аспект – это важнейший сегмент общественного сознания. Однако этого недостаточно, чтобы провести полноценную модернизацию общественного сознания.

Общественное сознание – это совокупность принципов, норм и правил, которыми руководствуются люди в своих оценках происходящего.

В этом плане президент хотел бы видеть у казахстанцев следующие качества: конкурентоспособность, прагматизм мышления, национальную идентичность, ориентированность на новые знания, восприимчивость всего нового и эволюционность, а не революционность развития.

В целом – хорошие и нужные принципы, за исключением последнего, который явно не к месту, так как, кроме страха потери власти, ничего не отражает. Это, видимо, нужно воспринимать как дань страху перед «цветными» революциями, так напугавшими автократических лидеров.

Однако, на мой взгляд, в предложенном президентом перечне того, что нужно изменить в общественном сознании, не хватает очень важных и принципиальных моментов, которые, собственно, и составляют основу общественного сознания, соответствующего духу времени.

Во-первых, патриотизм. Это важнейший элемент общественного сознания, позволяющий консолидировать и мобилизовать нацию. (Правда, в другой части своей статьи о патриотизме президент все же говорит.)

Во-вторых, высокая гражданская сознательность, предполагающая уважение своих прав и свобод и умение их отстаивать.

В-третьих, отношение к людям во власти, как к тем, кого народ нанял для выполнения государственной работы, а не как подданных – к господину.

В-четвертых, толерантность к чужим, нетрадиционным взглядам, мнениям, образу жизни и поведению.

В-пятых, ориентированность на участие в политической жизни страны, критическое отношение к политикам и их обещаниям.

И, в-шестых, формирование концептуальной идеологемы, что не человек существует для государства, а государство – для человека.

Я убежден, что названные мною принципы являются базовыми в деле изменения общественного сознания для достижения озвученной президентом цели – войти в тридцатку развитых государств мира. Без этого там делать нечего.

Но это только одна сторона проблемы. Есть и другая, которая в силу своей нерешенности полностью исключает какую-либо возможность указанной модернизации казахстанского общественного сознания.

Дело в том, что модернизацию общественного сознания нельзя отрывать от двух предыдущих модернизаций, объявленных президентом ранее, – модернизации экономики и политической реформы. Проблема в том, что они не завершены, и вряд ли это произойдет в ближайшее время. Здесь важно понимать, что модернизация сознания возможна только как результат успешного выполнения этих двух модернизаций.

Еще один аспект: президент Назарбаев предлагает сделать модернизацию сознания этакой коренной лошадкой, а политику и экономику – пристяжными в колеснице реформ казахстанского авторитаризма. Но это неверный подход. Так не бывает.

Пора понять, что без изменения парадигмы политического развития, без реальных изменений в экономике страны невозможно в принципе что-то изменить в части общественного сознания.

Общественное сознание – это продукт политических и экономических условий, в каких находятся люди. Будет уважение прав и свобод простого человека, будут условия для беспрепятственного предпринимательства, будет торжество законности и права в стране – начнет меняться общественное сознание. Не будет этого – не будет ничего.

Причем для этого абсолютно не понадобятся государственные комиссии и дополнительные усилия власти. Это процесс сугубо объективный, который будет идти тем быстрее, чем меньше ему будут мешать законы, правила и традиции авторитарного прошлого.

Основная проблема – в политической системе, которая продолжает оставаться авторитарной вопреки всем попыткам что-то изменить в стране. Прежде всего, менять нужно именно систему. До тех пор, пока мы не откажемся от этой политической системы, ни о какой модернизации общественного сознания не может быть и речи.

В этом плане предполагаемая модернизация общественного сознания – это, образно говоря, попытка поставить телегу впереди лошади. Более чем очевидно, что такая конструкция никуда не уедет.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы