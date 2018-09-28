Сергей Дуванов / Три уровня оппозиции в Казахстане

Первый уровень оппонирования в РК – внутрисистемный. Такое оппонирование, как правило, персонифицировано, что предполагает критику действий отдельных людей и даже требования их отставки.

«Уберите министра финансов, который ведет страну к кризису»; «Долой министра МВД, неспособного обеспечить порядок на улицах»; «Привлечь к ответственности за коррупцию министра обороны» – такого рода требования наиболее полно демонстрируют специфику претензий таких оппонентов власти.

При этом негативное отношение не распространяется на всю власть в целом. К самой власти оппонирующие остаются лояльными. На самом деле они выступают как ее защитники и реформаторы.

Это оппонирование нацелено на улучшение власти, на обеспечение ее более успешного функционирования. По сути, такая оппозиция работает на укрепление власти и сохранение незыблемости и неизменности политической системы.

Следующий уровень оппонирования – системный. Он предполагает критику основ данной политической системы. В этом случае оппозиционерами выдвигаются предложения проведения отдельных реформ или даже полной модернизации всей политической конструкции государства.

Принципиальным здесь является то, что данные требования не предполагают смены людей во власти. Претензии по реформированию только политической структуры при сохранении персонально тех, в чьих руках эта власть находится.

Что характерно, это оппонирование власти не исключает сотрудничество, компромиссы и переговоры с ней. Такая оппозиция, публично жестко критикуя своих оппонентов во власти, не считает зазорным встречаться и «ручкаться» с политическими оппонентами на различных приемах, раутах и в кулуарах.

Еще один уровень оппонирования – внесистемный, или радикальный. Это предполагает полное отрицание сотрудничества с властями. Здесь все категорично: оппозиция требует полной отставки всех находящихся во власти и, как правило, обещает им уголовное преследование. Власти отвечают тем же, запрещая, разгоняя, сажая в тюрьмы.

А теперь посмотрим реальный расклад оппозиции в Казахстане по указанным выше уровням.

На внутрисистемном уровне у нас находятся четыре партии, зарегистрированные в Казахстане. Это партии «Бірлік», «Ақ жол», «Ауыл» и КНПК.

Сразу оговоримся, что оппозиционными их назвать можно чисто условно. Идеологически они настолько аморфны, что мы даже не рискнем об этом говорить.

В политическом плане это откровенные партнеры, а точнее – марионетки правящей партии «Нур Отан». Поэтому даже внутрисистемная критика властей с их стороны не замечалась.

Мы упоминаем их здесь ради объективности анализа. Мол, есть и такие, но пока в оппозиционной деятельности не замечены.

На этом уровне оппозиционности у нас позиционируют себя также отдельные откровенно провластные общественные организации и общественные деятели, критикующие отдельных фигурантов власти, апеллируя к президенту, мол, эти люди вас подставляют.

В общественном мнении такие организации и персоны зачастую воспринимаются как оппозиция, хотя на самом деле это активные сторонники власти, способствующие своими действиями сохранению существующей власти.

Второй системный уровень оппонирования представлен Общенациональной социал-демократической партией Казахстана (ОСДПК).

Сложно сказать, насколько название партии соответствует социал-демократическому содержанию: идеологическая аморфность и политическая неопределенность не позволяют об этом сказать что-то конкретное.

Впрочем, такова общая черта всех казахстанских партий. Чем партии отличаются друг от друга политически и идеологически, вам могут рассказать разве что политологи. Основная масса казахстанцев об этом не имеет никакого понятия, более того, многие вообще не знают о существовании этих партий.

ОСДПК имеет свою историю. В 2005 году ее партийный лидер даже участвовал в качестве кандидата на президентских выборах от объединенной оппозиции. Сегодня это партия откровенно системного уровня оппонирования.

Она исподволь критикует казахстанский авторитаризм, избегая упоминания имени того, кто его олицетворяет. Их программные документы содержат достаточно острую критику того, что происходит в стране, при этом адресность данной критики всегда размыта.

Имеется программа политической модернизации власти и тех реформ, какие нужны стране для социально-экономического обновления.

При этом в своих программных документах социал-демократы умело обходят вопрос персональной ответственности нынешней власти за ситуацию в стране и того, как можно в сегодняшних условиях добиться ее смены.

Но пирамида власти, выстроенная Нурсултаном Назарбаевым, абсолютно исключает какую-либо возможность смены правящей элиты и изменения политической парадигмы развития.

Поэтому сегодня это основной вопрос повестки дня любой политической организации, претендующей называться оппозицией. Без ответа на этот вопрос политическая программа, как бы красиво она ни была написана, не представляет абсолютно никакого практического интереса и ни о чем не говорит.

По сути, ОСДПК не провозглашает претензий к нынешней власти в лице Назарбаева и, соответственно, не ставит вопроса о его отставке. Оппозиционеры выражают свое критическое отношение к проводимой Акордой политике, но (понимая, что путь во власть им по-любому закрыт) соглашаются довольствоваться той ролью, какую им отводит Акорда в нынешних политических играх.

По факту, не беря во внимание ничего не значащие программные лозунги, это означает, что претензий на власть и требований отставки нынешнего руководства страны у них нет. Они не претендуют на это. Они – часть данной системы, которая их устраивает, потому что позволяет существовать в легитимном поле.

Другой пример системной оппозиции – люди, заявившие о создании партии, «Жана Казахстан».

Они уже обозначили, чем будут заниматься, и это позволяет говорить о том, какой они будут оппозицией. Напомню, это «политическое просвещение населения» (агитация), «анализ государственной политики» (критика и обсуждение действия властей) и «выстраивание общественной дискуссии по широкому кругу вопросов» (пропагандистская работа).

Плюс к этому прозвучали высказывания об их готовности сотрудничать с властью. Все это с учетом политического бекграунда некоторых членов команды «Жана Казахстан» дает основания предполагать, что эта оппозиция «папу» трогать не будет, а также не будет подвергать сомнению его право на пожизненную власть.

В этом случае вопрос политических преобразований и вообще реформ автоматически переносится на постназарбаевский период.

И, соответственно, до этого времени вся оппозиционность «Жана Казахстан» будет находиться строго в ключе системного оппонирования.

А это традиционная критика недостатков и просчетов в работе правительства, парламента и судов. Либо это атаки на отдельных наиболее одиозных персон из окружения Назарбаева. Все то, чем в свое время занималась прежняя оппозиция, берущая начало с 2002 года. Вот это и называется системной оппозицией.

Третий уровень оппонирования – внесистемный, или радикальный, у нас представлен Мухтаром Аблязовым. Я не говорю ДВК (Демократический выбор Казахстана), потому что специфика данного оппонирования такова, что рассматривать это как организационно оформленное движение или тем более партию было бы не совсем правильно.

Правильнее будет говорить именно о феномене Аблязова, который в одном лице и оппонент Назарбаева, и человек-партия, и агитатор-пропагандист, и популярный блогер, и символ непримиримой борьбы с автократическим режимом. Всё в одном. Даже при том, что в одиночку Аблязов навел жути на Акорду больше, чем любая оппозиция в Казахстане до него, но организационно оформленной оппозицией это назвать нельзя.

В части претензий здесь все категорично. Никаких компромиссов, никаких намеков на сотрудничество с властью. Полная смена политического режима, отставка всех ключевых фигур во власти и привлечение их к ответственности. Радикальное реформирование страны и люстрация всех, кто помогал режиму творить беззаконие. Всё предельно ясно и понятно.

В ответ – запрет и блокировка на всех уровнях, а также жесткие репрессии против сторонников и просто сочувствующих, как результат – полная парализация любых проявлений оппозиционности внутри страны.

Сразу скажу, что не нужно воспринимать выше написанное как критику. Ни в коем случае! Это анализ ситуации и попытка разобраться с особенностями казахстанской оппозиционности. Своеобразное приглашение к дискуссии.

При этом важно уточнить: в моем понимании не может быть плохой и хорошей оппозиции. Любая оппозиция полезна, так как строится на критическом отношении к власти.

Я исхожу из того, что критика полезна как для власти, так и для простых людей. У последних она открывает глаза и формирует гражданскую активность.

Поэтому чем больше в стране разных оппозиций, чем больше будет звучать критика и проявляться несогласие с тем, что делают власти, тем больше шансов, что это будет услышано либо во власти, либо в народе. А это уже хорошо.

В данном случае мы имеем различные комбинации и варианты.

Первый – это когда оппозиция ограничивается отставкой людей во власти, занимает их место и, не меняя политических основ, пытается осуществить социальные и экономические реформы, призванные улучшить ситуацию в стране. По принципу: у властей не получилось, теперь мы попробуем.

Второй – оппозиция отстраняет от власти прежнее руководство и начинает кардинальное реформирование старой политической системы. В качестве такого примера можно привести реформы Саакашвили в Грузии.

Третий – оппозиция приходит к власти, но вместо кардинального преобразования прежней государственной системы пытается использовать ее для реализации своих лозунгов.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы