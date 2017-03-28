Сергей Дуванов / УК Казахстана: 184 пишем – 58 в уме

Министерство юстиции Казахстана предлагает внести в Уголовный кодекс статью 184-1, устанавливающую ответственность за антигосударственную и антиобщественную деятельность, практически кальку со сталинской 58-й.

Минюст мотивирует внесение статьи 184-1 в Уголовный кодекс страны необходимостью приведения законодательных актов в соответствие с законом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

Статья эпохальная, если не сказать: убойная!

В СССР была печально известная 58-я статья Уголовного кодекса, устанавливающая ответственность за контрреволюционную деятельность. Контрреволюционную, понимаемую как антигосударственную.

Статья была направлена на пресечение любого несогласия с курсом правящего политического режима. Официально по 58-й статье было осуждено более трех миллионов человек, из них более 600 расстреляно.

Похоже, власти Казахстана, опасаясь протестов со стороны недовольных «транзитной демократией» президента Нурсултана Назарбаева, решили обратиться к репрессивному опыту коммунистов.

Официально объявлено, что в правительстве всерьез обсуждается вопрос о включении в Уголовный кодекс статьи 184-1, которая устанавливает ответственность за антигосударственную деятельность.

По сути, эта статья является калькой со сталинской 58-й статьи. В ней в качестве антигосударственной («контрреволюционной») деятельности определяется:

«Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества», за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни с конфискацией имущества и лишением гражданства.

Чтобы не быть голословным, предлагаю заменить в сталинской 58-й статье слова «контрреволюционную деятельность» на «антигосударственную деятельность», «СССР» на «Казахстан» и «Советскую власть» на «власть Назарбаева».

Всего три слова – и мы возвращаемся в «счастливое» советское прошлое, где «врагом народа» легко мог стать каждый. Видимо, именно это ожидает всех выражающих недовольство властью Назарбаева в случае принятия этой статьи в Уголовный кодекс.

Итак, идем по пунктам!

58-1. «Антигосударственным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти президента Назарбаева и … правительства Казахстана или к подрыву, или ослаблению внешней безопасности страны и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний суверенного Казахстана».

58-2. Вооружённое восстание или вторжение с целью захватить власть: расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства и изгнание из пределов Казахстана навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет, с конфискацией всего или части имущества.

58-3. Контакты с иностранным государством в «антиправительственных целях» или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Казахстаном в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путём интервенции или блокады, караются по статье 58-2.

58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению власти Назарбаева или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. 58-2 – 58-9), а равно распространение или изготовление, или хранение литературы того же содержания влекут за собой – лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.

58-11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, приравнивается к совершению таковых и преследуется Уголовным кодексом по соответствующим статьям.

58-12. Недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном антиправительственном преступлении: от 6 месяцев лишения свободы.

Все указанные выше пункты – это конкретизация понятия «вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан», а также определением того, что считается «созданием угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества».

Не исключено, что аналогичные пункты будут содержаться и в казахстанской статье 184-1. Хотя для наших спецслужб, правоохранительных органов и прокуратуры вполне достаточно только статьи, чтобы открыть сезон «охоты на ведьм».

Так что многое из того, за что в СССР преследовались недовольные советской властью, присутствует и в предлагаемой Минюстом статье об «антигосударственной деятельности».

Различия только в субъектах власти и названиях стран. Там закон охраняет советскую власть в лице компартии, здесь – власть правящего режима в лице президента Назарбаева.

Все тот же набор репрессивных мер – лишение гражданства, конфискация имущества, лишение свободы и смертная казнь. За кадром пока остается недонесение, выдворение из страны и запрет «политическим», отбывшим наказание, селиться ближе 100 км от крупных городов (в оговорённые судом сроки). Ну, так еще не вечер, это вполне поправимо.

Последствия из этого самые печальные. Теперь любая оппозиционная деятельность, а также просто критика действий властей может быть классифицирована как «причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества».

По этой статье любой митинг, любой призыв к смене власти, любую статью или пост в социальных сетях, вызвавший ажиотаж в обществе, можно расценить как действие, направленное на подрыв стабильности в обществе.

А определять тяжесть вреда и степень угроз будет казахстанский суд. А точнее, люди в судейских мантиях, назначаемые тем самым президентом, власть которого, по сути, и защищает УК РК.

Неужели у кого-то есть сомнения по поводу того, что суды будут всегда на стороне тех, кто придумал это нововведение в УК?!

Так что можно смело прогнозировать, что статья УК станет карательной дубиной в руках властей против их политических оппонентов и мощнейшим инструментом устрашения гражданского общества.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы