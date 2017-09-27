Сергей Дуванов / В Алматы пока только геноцид автомобилистов

Образно говоря, в Алматы уже 20 лет идет невидимая гражданская война…между пешеходами и владельцами частного автотранспорта. До недавнего времени побеждали последние…

Они захватывали все больше пространства, тесня пешеходов с улиц города. Однако в последнее время ситуация начала меняться в пользу пешеходов. И связано это с тем, что на их стороне стали играть городские власти.

Началось это с приходом нынешнего акима города – Бауыржана Байбека, который пообещал существенно сократить количество личных авто в Алматы.

Как ни странно, в этом вопросе аким южной столицы оказался человеком слова. Трудно сказать, хорошо это или плохо, но армия автовладельцев с его приходом стала терпеть одно поражение за другим.

Став союзником пешеходов, Бауыржан Байбек в буквальном смысле объявил войну автовладельцам и принялся шаг за шагом реализовывать обещанное.

Наступление на личный транспорт шло по всем фронтам. Выделенка для общественного транспорта (святое дело) отобрала у автолюбителей часть жизненного пространства.

Ограничение парковки в центре города создало непреодолимую проблему, из-за чего людям приходится бросать машины за два-три квартала до нужного места. Введение практики сбора денег за парковку прямо на улице тоже радости водителям не добавило.

Сегодня петля на шее автовладельцев-частников затягивается еще туже: дорожная полиция стала штрафовать за парковку во дворах.

Учитывая, что ночных стоянок в городе катастрофически не хватает (а их не строили сознательно, чтобы довести ситуацию до критической), теперь каждый вечер тысячи автовладельцев рыщут в поисках места для ночевки своей машины.

Все чаще частнику приходится ставить свое авто где-то у черта на куличках с риском, что ее там украдут или разбомбят. Так что проблем у обладателей «четырех колес» прибавилось неимоверно.

Думаю, что впереди автовладельцев ждут новые ограничения проезда и парковки, новые знаки, запрещающие нахождение под ними авто, и, как следствие, новые поборы.

В этой ситуации вполне можно прогнозировать, что автовладельцы, доведенные до отчаяния, уже в ближайшее время «начнут сдаваться» в неравной борьбе за выживание и толпами переходить в лагерь пешеходов.

Понятно, что люди, избавившиеся от своих «стальных коней», станут зависимыми от работы общественного транспорта.

И вот тут-то возрастет спрос с акимата, который, успешно работая на поприще запретов в отношении владельцев частных авто, так и не смог наладить работу городского транспорта. Да-да!

Несмотря на ликвидацию алматинского трамвая (мешавшего всем и вся), на новые автобусы, на введение системы оплаты проезда пластиковой картой «ОНАЙ», на организацию новых маршрутов, пользоваться общественным транспортом в Алматы – не самое удобное занятие.

Сегодня это клубок проблем, которые мешают стать общественному транспорту надежным и удобным средством передвижения в мегаполисе.

Понятно, запрещать и ограничивать – проще, чем что-то сделать и организовать по уму и на должном уровне?

Вытеснение частных авто и создание полноценной системы общественного транспорта – это две стороны одного дела. Невозможно сделать одно, не сделав другого. Пока же мы видим усердие только в одном – в наступлении на права автовладельцев.

Понятно, что победить в вечной «гражданской войне» пешеходов и автовладельцев невозможно. С обеих сторон – люди. И все они – граждане города.

А это означает, что радость одних оборачивается ущемлением прав других, и наоборот. В этой ситуации очень многое зависит от властей, которые либо будут искать компромиссное решение проблемы, либо тупо продолжат геноцид автомобилистов.

Решение проблемы существует, но оно заключается не в создании невыносимых условий выживания для владельцев частного транспорта.

Прежде всего надо совершенствовать дорожную инфраструктуру, предполагающую строительство новых развязок и разгрузку дорог, многоуровневых парковок по всему городу, оптимизацию дорожных потоков, а главное – налаживание полноценной работы общественного транспорта.

В этой ситуации акиму Алматы мало быть человеком слова и дела. Очень важно при этом быть человеком большого ума, уважающего права сограждан.

А это возможно только при условии, если власти поймут, что нельзя однобоко решать проблемы города за счет граждан, оказавшихся виновными в том, что у них есть автомобиль.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1