Сергей Дуванов / В Казахстане у власти и народа свои герои

В дни празднования Дня независимости Казахстана власть и общественность награждала своих героев – расхождение оказалось значительным и потенциально опасным.

Перед праздниками и юбилеями принято раздавать награды. Но награды – это не просто медальки и дипломы. На самом деле это публичное признание симпатий между награждаемыми и награжденными.

Если это власть, то награда – это признание заслуг перед властью, кто как ее успешно обслуживал.

Если награда какой-то общественной инициативы, корпорации или организации – это показатель заслуг перед обществом или его частью.

Так что награды наградам рознь. Для кого-то это гордость, почет и уважение, а для кого-то повод задуматься, а то ли ты делаешь и тем ли ты помогаешь.

Народные герои

15 декабря в Алматы состоялось награждение Макса Бокаева и Талгата Аяна премией «Халық батыры» («Народный герой»).

Эти люди в конце ноября были приговорены судом в Атырау к пяти годам лишения свободы за организацию весной несанкционированного митинга протеста против продажи земли иностранцам, их также обвинили в разжигании розни и распространении заведомо ложной информации.

Церемония награждения состоялась в Пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека. В отсутствии самих награжденных награды получили за Макса Бокаева его сестра Жанаргуль Бокаева, за Талгата Аяна – его мать Улдай Айназарова.

Премия учреждена гражданскими активистами Алматы.

Представители общественности выступили с инициативой учредить эту награду, которая бы присуждалась тем, кто согласно общественному мнению имеет особые заслуги перед народом Казахстана.

«Халық батыры», по замыслу учредителей награды, это безусловное народное признание заслуг перед Отечеством.

По сути, это народная инициатива, возникшая на волне гражданского протеста против судебного решения, назначившего Бокаеву и Аяну наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на пять лет.

Это награждение явилось своеобразным ответом казахстанского общества на объявление властью организаторов митинга преступниками.

Власти посчитали, что, организовав акцию протеста, Макс Бокаев и Талгат Аянов совершили тяжкое преступление, а простые граждане в ответ объявили их своими героями и демонстративно присудили им награду.

Протест и противостояние

Объявление официально признанных преступников народными героями – новая форма гражданского протеста, которая говорит о серьезном расхождении взглядов власти и гражданского общества, что потенциально грозит вылиться в серьезное политическое противостояние.

Сегодня от этого противостояния уберегает только слабость и разобщенность гражданского общества, которое пока еще слабо и не имеет возможностей для консолидации усилий.

Однако недовольство, зреющее в различных слоях общества, вследствие усиления экономического кризиса и все большего ограничения прав и свобод граждан, может привести к росту протестных настроений.

А это означает, что появятся и новые лидеры, и новые активисты, и новые попытки консолидации для новых протестов.

Сам по себе факт единодушной поддержки, с какой гражданское общество восприняло инициативу награждения Макса Бокаева и Талгата Аяна, продемонстрировал возможности объединения усилий граждан на основе отдельных общественных инициатив.

Власть тоже наградила

Награждение осужденных противников продажи земли иностранцам прошло на фоне дежурной раздачи медалей по случаю празднования 16 декабря 25-летия независимости Казахстана, которую за день до этого устроил официоз.

В ходе этой акции были награждены десятки людей, в том числе и активисты гражданского общества, которые, по мнению властей, имеют заслуги перед «Акордой».

Так что параллельно друг другу власти отметили своих героев, а общество своих. Хороший контраст, показывающий, что у каждого свои герои.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы