Сергей Дуванов / Возмущенные радугой

Недавно в казахстанском Актобе фасад одного многоэтажного здания раскрасили в цвета радуги. В акимате посчитали, что это украсит здание, а заодно и город. Но не тут-то было…

Актюбинцы, усмотрев в цветах радуги популяризацию ЛГБТ-сообщества, возмутились и потребовали закрасить эти «художества» от акимата.

В акимате решили не конфликтовать с местными поборниками ортодоксальной нравственности и быстро закрасили настенную радугу.

Так что сторонники серости, они же – противники однополой любви, остались довольны, и формально инцидент был исчерпан.

Однако у нормальных людей, не отягощенных стереотипами традиционализма и развитым на этой почве больным воображением, осталось недоумение и одновременно осознание того, что многие наши люди в части реакции на вещи, чуждые их пониманию, остаются откровенными дикарями.

Мы часто ругаем власти за какие-то непопулярные и непродуманные решения и действия. Но в этой ситуации чиновники оказались на высоте: они вполне отличают семь цветов радуги от шести цветов флага ЛГБТ-сообщества.

Более того, здесь нелишне напомнить, что юридически геи и их символика в Казахстане законом не запрещены.

Но для казахстанских обывателей, сидящих на игле ТВ-зомбоящика, – это не аргументы. Кремлевско-акординское ТВ постаралось создать абсолютно негативный образ представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Так что для аудитории российских и казахстанских телеканалов цвета радуги воспринимаются прежде всего как пропаганда ЛГБТ. Ну, и соответствующая реакция на это – в привычном для всех традиционалистов режиме: запретить.

Традиционалисты в силу своей природы не в состоянии понять, что запретами такого рода дела не решаются. Табу для них, как безусловный рефлекс: узрел чужое, услышал непривычное, и первое, что приходит в голову, – нельзя.

Так что понять реакцию жителей Актобе можно: это результат стереотипов архаичного общественного сознания, подкрепленных официальной пропагандой.

Однако если следовать этой логике, то не исключено, что следующим шагом противников ЛГБТ-сообщества будет требование запретить цветные карандаши, детский пластилин и фломастеры, которые как бы рекламируют однополую любовь.

А как быть с радугой? Это тоже тянет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Причем после каждого дождя!..

Понятно, что это откровенный бред, как, впрочем, и протесты против использования цветов радуги для раскраски зданий.

Для адекватно мыслящего человека более чем очевидно, что ни радуга, ни цветные карандаши, ни реклама конфет Skittles «Попробуй радугу!» к ЛГБТ-сообществу не имеют абсолютно никакого отношения.

Только полные идиоты могут увидеть здесь связь с нетрадиционной ориентацией некоторых людей и предъявлять претензии.

При этом я хочу подчеркнуть, что люди, усматривающие угрозу со стороны провайдеров однополой любви, имеют полное право протестовать против тех, кто, как они считают, навязывает обществу новую мораль. Это их святое право.

В данном конкретном случае вопрос только в том, что не нужно опускаться до откровенного маразма и впадать в мракобесие.

Однако, как показывает практика, гомофобия и здравый смысл, как правило, ходят по разным улицам. Поэтому есть основания рассматривать вопрос умственной адекватности «запретителей» цветов радуги на фасаде здания в тесной связке с их идеологическими взглядами.

На мой взгляд, это проявление мракобесия со стороны традиционалистской части общества, живущей стереотипами вчерашнего дня. И это говорит о многом.

Во-первых, о том, что процент традиционалистов в нашем обществе настолько внушительный, что даже власти вынуждены к ним прислушиваться.

Во-вторых, что они в силу своей идеологической заданности объективно являются социальной базой нынешнего политического режима. Принципы либерализма и демократии им чужды по определению, несмотря на то что многие из них достаточно критично воспринимают людей во власти.

И, в-третьих, именно эти люди – основное препятствие в вопросе превращения Казахстана в цивилизованную, демократическую страну. Пока они будут доминировать в общественном мнении, ни о какой смене власти и демократических реформах в стране не может быть и речи.

Люди, требующие запретить сочетание цветов по той причине, что это у них ассоциируется с нетрадиционной сексуальной ориентацией, – диагноз нашему обществу, больному мракобесием традиционализма.

Так что будущее нашей страны во многом зависит от соотношения тех, кто радуется радуге после дождя, с теми, кому она навевает неприятные ассоциации. Это очень символично.

В какой стране нам жить: в привычно серой и убогой, мыслящей в рамках единого регламента, или где всё раскрашено в разные цвета и нет одного доминирующего мнения?

Это сегодня – главный выбор.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы