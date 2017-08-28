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    Сергей Дуванов / Возмущенные радугой

    Недавно в казахстанском Актобе фасад одного многоэтажного здания раскрасили в цвета радуги. В акимате посчитали, что это украсит здание, а заодно и город. Но не тут-то было…

    Дом в Актобе; фото: Соцсети
    Дом в Актобе; фото: Соцсети

    Актюбинцы, усмотрев в цветах радуги популяризацию ЛГБТ-сообщества, возмутились и потребовали закрасить эти «художества» от акимата.

    В акимате решили не конфликтовать с местными поборниками ортодоксальной нравственности и быстро закрасили настенную радугу.

    Так что сторонники серости, они же – противники однополой любви, остались довольны, и формально инцидент был исчерпан.

    Однако у нормальных людей, не отягощенных стереотипами традиционализма и развитым на этой почве больным воображением, осталось недоумение и одновременно осознание того, что многие наши люди в части реакции на вещи, чуждые их пониманию, остаются откровенными дикарями.

    Мы часто ругаем власти за какие-то непопулярные и непродуманные решения и действия. Но в этой ситуации чиновники оказались на высоте: они вполне отличают семь цветов радуги от шести цветов флага ЛГБТ-сообщества.

    Более того, здесь нелишне напомнить, что юридически геи и их символика в Казахстане законом не запрещены.

    Но для казахстанских обывателей, сидящих на игле ТВ-зомбоящика, – это не аргументы. Кремлевско-акординское ТВ постаралось создать абсолютно негативный образ представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Так что для аудитории российских и казахстанских телеканалов цвета радуги воспринимаются прежде всего как пропаганда ЛГБТ. Ну, и соответствующая реакция на это – в привычном для всех традиционалистов режиме: запретить.

    Традиционалисты в силу своей природы не в состоянии понять, что запретами такого рода дела не решаются. Табу для них, как безусловный рефлекс: узрел чужое, услышал непривычное, и первое, что приходит в голову, – нельзя.

    Так что понять реакцию жителей Актобе можно: это результат стереотипов архаичного общественного сознания, подкрепленных официальной пропагандой.

    Однако если следовать этой логике, то не исключено, что следующим шагом противников ЛГБТ-сообщества будет требование запретить цветные карандаши, детский пластилин и фломастеры, которые как бы рекламируют однополую любовь.

    А как быть с радугой? Это тоже тянет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Причем после каждого дождя!..

    Понятно, что это откровенный бред, как, впрочем, и протесты против использования цветов радуги для раскраски зданий.

    Для адекватно мыслящего человека более чем очевидно, что ни радуга, ни цветные карандаши, ни реклама конфет Skittles «Попробуй радугу!» к ЛГБТ-сообществу не имеют абсолютно никакого отношения.

    Только полные идиоты могут увидеть здесь связь с нетрадиционной ориентацией некоторых людей и предъявлять претензии.
    При этом я хочу подчеркнуть, что люди, усматривающие угрозу со стороны провайдеров однополой любви, имеют полное право протестовать против тех, кто, как они считают, навязывает обществу новую мораль. Это их святое право.

    В данном конкретном случае вопрос только в том, что не нужно опускаться до откровенного маразма и впадать в мракобесие.

    Однако, как показывает практика, гомофобия и здравый смысл, как правило, ходят по разным улицам. Поэтому есть основания рассматривать вопрос умственной адекватности «запретителей» цветов радуги на фасаде здания в тесной связке с их идеологическими взглядами.

    На мой взгляд, это проявление мракобесия со стороны традиционалистской части общества, живущей стереотипами вчерашнего дня. И это говорит о многом.

    Во-первых, о том, что процент традиционалистов в нашем обществе настолько внушительный, что даже власти вынуждены к ним прислушиваться.

    Во-вторых, что они в силу своей идеологической заданности объективно являются социальной базой нынешнего политического режима. Принципы либерализма и демократии им чужды по определению, несмотря на то что многие из них достаточно критично воспринимают людей во власти.

    И, в-третьих, именно эти люди – основное препятствие в вопросе превращения Казахстана в цивилизованную, демократическую страну. Пока они будут доминировать в общественном мнении, ни о какой смене власти и демократических реформах в стране не может быть и речи.

    Люди, требующие запретить сочетание цветов по той причине, что это у них ассоциируется с нетрадиционной сексуальной ориентацией, – диагноз нашему обществу, больному мракобесием традиционализма.

    Так что будущее нашей страны во многом зависит от соотношения тех, кто радуется радуге после дождя, с теми, кому она навевает неприятные ассоциации. Это очень символично.

    В какой стране нам жить: в привычно серой и убогой, мыслящей в рамках единого регламента, или где всё раскрашено в разные цвета и нет одного доминирующего мнения?

    Это сегодня – главный выбор.

    Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы

    Автор:Сергей Дуванов
    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан, ЛГБТ в Центральной Азии
    Теги: Актобе Казахстан ЛБГТ Сергей Дуванов
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