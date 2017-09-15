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    Сергей Дуванов / Ждать нельзя, требовать

    Название этой статьи, где каждый для себя ставит в нем запятую, – своеобразный маркер, разделяющий казахстанцев по их отношению к существующему политическому режиму. Моя позиция в этом плане давно определена…

    На XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана; фото: Акорда
    На XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана; фото: Акорда

    Недавние результаты исследования американских ученых доказывают: глупо ждать ухода диктатора в надежде, что это приведет к положительному изменению ситуации в стране.

    Если диктатор уходит сам (умирает или передает власть по наследству), то в подавляющем большинстве случаев в стране принципиально ничего не меняется.

    То есть согласно исследованию американцев система власти сохраняется в прежнем виде. Отсюда многие делают неправильный вывод: дескать, тогда какой смысл менять диктаторов, если все остается на своих местах. Думаю, что такой вывод – от непонимания сути того, о чем говорят ученые.

    Объясняю на пальцах.

    Если он уходит сам (как это было в Туркменистане или Азербайджане), то НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!

    Но если его «уходят» (как это было в Югославии, Грузии и Украине), то ИЗМЕНЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ. Вывод из указанного исследования именно в этом.

    Поэтому мне смешны все эти разговоры наших аналитиков о постназарбаевском периоде, к которому-де нужно готовиться. Нечего к этому готовиться! Все будет предельно просто, если не сказать скучно. На двери президентского кабинета поменяют вывеску – и это будет единственное изменение в стране. Все остальное останется по-прежнему.

    Пора понять, что в нашем случае принципиальные изменения в стране возможны лишь при условии, если гражданское общество потребует этого у власти. А точнее, заставит власть пойти на это. Власти, естественно, не заинтересованы в реформах, меняющих нынешнюю политическую ситуацию.

    Напротив, именно власть является принципиальным противником каких-либо изменений, способных создать риски для их бесконтрольного нахождения «у руля». И, согласитесь, их понять можно.

    Когда я говорю, что общество должно продиктовать свою волю власти в части политических реформ, то, конечно же, предполагаю мирный вариант развития событий, когда люди оказывают давление на власть в рамках действующей Конституции (но не всегда – законов, противоречащих Основному закону).

    Это и сбор подписей под петициями. И факсовые атаки на правительственные телефоны. И выступления в СМИ с критикой и разоблачениями. И различные пикеты и флешмобы. Наконец, никто не отменял у нас митинги, марши протеста и прочие публичные акции, позволяющие напомнить власти, кто, собственно, «в доме хозяин».

    Если и на это власть не реагирует, есть такой очень действенный инструмент, как общенациональная забастовка, что также не запрещено Конституцией страны. Заметьте, всё, о чем я говорю, – мирно, законопослушно и цивилизованно.

    Вы спросите, откуда же тогда берется насилие и кровь? Это, как правило, результат противоправных действий властей, возомнивших, что у них есть право нарушать конституционные права граждан и запрещать им выражать свое мнение публично.

    Вспомните ту же Украину! С чего начались акции гражданского неповиновения? С избиения мирного протеста молодежи на Майдане. Власть превысила свои полномочия, и возмущенная нация восстала – полмиллиона украинцев вышли на улицы.

    Но это Украина. У нас ситуация другая. Когда я говорю о гражданском обществе, которое должно заставить власть прислушаться к своим требованиям, – это не совсем про Казахстан.

    Увы! Мы должны признать, что сегодня в нашей стране нет этого самого гражданского общества. Нет той силы, которая могла бы заставить ЭТУ власть делать то, что нужно стране, народу, а не кучке дорвавшихся до власти людей. По-моему, это трезвый взгляд на ситуацию.

    К сожалению, это данность, с которой мы должны считаться. Именно поэтому не поддерживаю тех оппонентов власти, которые сегодня выступают с призывами к активизации действий против политического режима Нурсултана Назарбаева.

    Это абсолютно несвоевременно, непродуктивно и, более того, опасно. Нужно быть реалистами и трезво оценивать свои силы, а главное – настроения в обществе. Они пока не в пользу тех, кто не согласен с Акордой.

    Подчеркиваю: ПОКА! Потому что режим в условиях кризиса, в который он себя загнал, делает все, чтобы ситуация менялась не в его пользу. Сегодня весь негатив, который за последние двадцать лет аккумулировала в себя власть (коррупция, непотизм, непрофессионализм, непатриотизм, бездарность) работает против нее. Не надо мешать этому!

    Сегодня наша задача – помогать людям понять (строго в рамках закона), что так не должно быть, что они имеют право на более достойную жизнь.

    И что основным препятствием этому является политическая система, созданная президентом Назарбаевым.

    На мой взгляд, такого рода работа – это и есть проявление высокой гражданственности и политической зрелости.

    Все остальное, что приведет к смене политического режима, – это закономерный результат такой работы.

    Важно не ждать, когда власть сменится сама собой. Это опасно, так как грозит продолжением «транзита».

    Нужно делать все возможное, чтобы ее сменили сами граждане. В нашем случае это принципиально.

    Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы

    Автор:Сергей Дуванов
    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан
    Теги: Казахстан Нурсултан Назарбаева Сергей Дуванов
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