Смертельная авария автобуса с узбекистанскими мигрантами в Казахстане

Девять граждан Узбекистана погибли в крупном ДТП на севере Казахстана. Еще 18 человек получили травмы разной степени тяжести. МИД РУз выясняет фамилии жертв.

Министерство внутренних дел Казахстана сообщает, что сегодня в 10.20 в Айтекебийском районе Актюбинской области страны произошло опрокидывание двухэтажного автобуса Mercedes, следовавшего из Волгограда в Шымкент.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 946-м километре магистрали Самара – Шымкент, в 20 километрах от населенного пункта Карабутак.

В автобусе находились 52 человека, из которых 50 – граждане Узбекистана, еще двое – граждане Казахстана. В результате ДТП девять граждан Узбекистана погибли, еще 18, в том числе один казахстанец, получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в районную больницу Актобе. 25 человек получили первую медицинскую помощь на месте.

«Учитывая серьезность и тяжесть последствий ДТП, для проведения служебного расследования с установлением причин и условий происшествия МВД в область направлена специальная группа во главе с начальником отдела Комитета административной полиции», — заявили в МВД РК.

Помощь пострадавшим оказывали 16 спасителей, три единицы техники и две бригады скорой медицинской помощи, а также местные полицейские.

«Это был не регулярный рейсовый, а заказной автобус, владелец частный. Пока нам известно, что он следовал из России в сторону Узбекистана», — сообщили ТАСС в УЧС Айтекебийского района.

На месте работают узбекистанские дипломаты

Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением, опровергнув сообщения о том, что автобус следовал из Волгограда в Шымкент.

По данным узбекских дипломатов, тесно работающих с казахстанскими правоохранительными органами, автобус следовал из Шымкента в Волгоград и перевернулся вовсе не в Актюбинской, а в Акмолинской области.

МИД РУз работает над установлением личностей погибших и пострадавших.

ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что опрокинувшийся в Казахстане автобус с узбекскими мигрантами не следовал ни из Волгограда, ни в Волгоград.

Автобусы и микроавтобусы с мигрантами из Центральной Азии регулярно попадают в ДТП на территории России и Казахстана.

30 октября 2016 года в Саратовской области России разбился рейсовый автобус Санкт-Петербург – Ташкент, в результате чего пострадали 16 человек.

26 апреля того же года в соседней Самарской области перевернулся автобус, следовавший из Шымкента в Краснодар. Серьезно пострадали трое человек из 60.

В 2015 шесть граждан Узбекистана погибли в результате аварии в Атырауской области Казахстана.