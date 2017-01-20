Казахстанский суд отклонил апелляции Макса Бокаева и Талгата Аяна

Атырауский областной суд в Казахстане оставил без изменений приговор организаторам земельных митингов в Атырау – по пять лет тюрьмы.

Атырауский областной суд в Казахстане оставил без изменений приговор организаторам земельных митингов в Атырау – по пять лет тюрьмы.

Сегодня, 20 января, коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда вынесла решение по апелляции гражданских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна.

Приговор, согласно которому активисты получат по пять лет заключения, оставили в силе, несмотря на все усилия самих подсудимых, их адвокатов и многочисленных сторонников.

Бокаева и Аяна не привозили из СИЗО в суд – их показания заслушивали с помощью видео-конференц-связи.

Но и в таком виде они отказались участвовать после того, как коллегия судей хотела удалить из зала суда одну из сторонниц: девушка держала на суде фотографию активистов.

Всю неделю, пока продолжался суд, сторонники активистов публиковали в соцсетях фотографии с требованиями отпустить гражданских активистов.

Толепкали Аянов, отец и адвокат Талгата Аяна, заявил, что приступит к обжалованию приговора, как только получит на руки постановление суда, пишет «Азаттык» (радио «Свобода» в Казахстане). Аянов отметил, что теперь обратится в кассационную коллегию Верховного суда Казахстана.

Ходатайства отклонены

Решение суда можно было спрогнозировать. 18 января коллегия судей отклонила почти все ходатайства защиты, мотивировав тем, что они были рассмотрены судом первой инстанции.

Фактически коллегия взяла в работу два ходатайства.

Первое – от Макса Бокаева, который просил считать незаконным скандально известное постановление судьи Гульнар Даулешовой о признании данного дела политическим.

По мнению адвоката Бокаева, это постановление предопределило приговор и нарушило презумпцию невиновности.

Второе из принятых к рассмотрению – ходатайство адвоката и отца подсудимого о том, чтобы провести эксперимент: попытаться надеть на его сына Талгата футболку, найденную в квартире свидетеля Марлана Есильбаева.

По версии следствия, в эту футболку, принадлежащую Талгату, свидетель по делу Есильбаев завернул доллары, полученные Аяном от шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешова и привезенные им из Атырау в Алматы. По словам защитника, футболка максимум 46-го размера, вряд ли налезет на почти двухметрового Талгата. Был ли проведен эксперимент и чем он закончился – неизвестно.

Адвокат Жанаргуль Бокаева, выступая на суде, отметила, что гражданская позиция должна быть у каждого члена общества, «а доводы суда противоречат разумным началам государственности и здорового общества и основам Конституции».

Родственники сомневались в освобождении

Акмарал Бокаева, сестра Макса Бокаева, рассказала Ц-1, что ее брат был готов к любому исходу дела, а сделку с правосудием и частичное признание своей вины он всегда считал неприемлемым.

«Народ за нас – все видят, что в отношении брата принимаются несправедливые решения, – говорит Акмарал. – Он не виноват, что в стране кризис и дело дошло до сдачи земель в аренду Китаю».

Родственница осужденного сомневалась в оправдательном приговоре суда и мечтала разве что об условном сроке. По ее словам, семья хочет, чтобы Бокаев отбывал наказание в колонии в Атырау, чтобы можно было чаще его навещать.

Члены семьи беспокоятся за здоровье Макса: у него гепатит С в стадии ремиссии. Родственники стараются передавать ему диетическую еду и вареные овощи.

А еще семья Бокаева переживает за маму активиста – 75-летнюю Рахилу Кожасову. Женщина тяжело перенесла майские обыски в ее доме и обвинения, что ее сын – преступник.

«Мы все время говорим, что Макс – герой: он один выступил против системы, и люди не зря называют его батыром», – резюмировала Акмарал.

Восемь месяцев за решеткой

Пересмотр дела казахстанских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна Атырауский областной суд начал 16 января.

28 ноября суд № 2 города Атырау вынес решение осудить активистов на 5 лет колонии. Им также назначили штрафы в размере 250 МРП (около 1500 долларов США. – Ред.) и запретили занимать госдолжности в течение пяти лет.

Аян и Бокаев называли суд политически мотивированным. Переломный момент в суде наступил после заслушивания видеопоказаний «пивного короля» Тохтара Тулешова, который заявил, что финансировал организацию митингов, передав деньги Талгату Аяну через посредника. В знак протеста активисты отказались давать показания.

43-летний Макс Бокаев и 31-летний Талгат Аян находятся под арестом с 17 мая.

Их обвиняют в пропаганде или публичных призывах к захвату, или удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации. 24 апреля они организовали в Атырау несанкционированный митинг против «земельной реформы» в Казахстане.

Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.