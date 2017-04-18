Суд в Алматы раскрывает подробности дела Мухтара Аблязова

Свидетели и подельники беглого казахстанского министра и банкира Мухтара Аблязова рассказывают суду в Алматы, как украсть 7,5 млрд долларов.

Заочный судебный процесс над бывшим казахстанским министром энергетики, индустрии и торговли и владельцем БТА Банка Мухтаром Аблязовым, начавшийся 17 марта в специализированном межрайонном суде Алматы, уникален как по объему обвинительного материала, так и по суммам ущерба, предъявленным обвиняемым, – 7,5 млрд долларов!

Подсудимые и подельники Мухтара Аблязова: признавший свою вину экс-председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, экс-директор по кредитованию Кайрат Садыков и бывший председатель правления БТА Банка Садуакас Мамеш, признавшие вину частично, в ходе судебных прений постепенно раскрывают все новые элементы построения схем, по которым деньги мощным потоком уходили на тайные счета за рубеж.

Свидетели, среди которых – люди, бывшие подозреваемыми в ходе досудебного расследования, а впоследствии – освобожденные от уголовной ответственности в соответствии со статьей 65 УК РК «Деятельное раскаяние», рассказывали о происходившем в деталях.

Кредиты для себя

Юлия Салюлева, работавшая главным специалистом в управлении корпоративного бизнеса № 6 БТА Банка с августа 2005 года по август 2009-го, сообщила, что многие компании были аффилированными с банком, а также о том, что у сотрудников банка были генеральные доверенности на представление этих компаний.

Женщина работала с учредительными документами компаний-нерезидентов, которых было около 30. Таким образом, банк сам выдавал таким компаниям кредиты и сам же потом, используя доверенность, похищал деньги через целую цепь подложных фирм.

Светлана Начинкина в БТА трудилась начальником инвестиционно-документарного отдела. В суде она рассказала, что замешанные в финансовых махинациях руководители БТА имели поддержку самых лучших зарубежных юридических фирм.

Процесс был поставлен на широкую ногу, и когда против них началось уголовное дело, топ-менеджеров переправляли за рубеж. В Бишкеке и Москве им давали указания о том, как избежать правосудия.

Начинкина рассказала, что она работала с документами компаний-заемщиков – как резидентов, так и нерезидентов. По запросу кредитного отдела она готовила документы для формирования кредитной истории компании-заемщика. Кроме того, по поручению Садыкова, сегодня также являющегося подсудимым, Начинкина контролировала вопросы погашения кредитов компаниями-нерезидентами на определенную дату.

«Я отправляла информацию в Москву, в компанию «Ист Бридж Кэпитал», и вечером получала свифт о погашении кредита. Иногда я заполняла анкеты от имени компании-нерезидента, которые потом подписывались их доверенными лицами», – рассказала она. О дальнейшей судьбе денег, по словам начальника инвестиционно-документарного отдела, она не знала.

Когда началось расследование, Начинкина и другие сотрудники банка были отправлены в Бишкек, будто бы на встречу с юристами, которые должны были разъяснить им, как нужно себя вести в связи с приходом в банк нового руководства.

Кредитная история и щедрые займы

Выступивший в суде бывший сотрудник БТА Банка Рустем Абдешев, в отношении которого также была применена ст. 65 УК РК, рассказал, что в банке он работал сначала начальником управления корпоративного бизнеса № 1, затем его перевели на должность начальника управления корпоративного бизнеса № 3, далее Абдешев работал в Северной региональной дирекции банка в Астане.

Абдешев искал клиентов, готовил материалы в кредитный комитет, формировал все необходимые документы (например, для группы компаний DSM).

Входившие в DSM организации кредитовались в БТА Банка, при этом недостающие экспертизы не принимались во внимание. Абдешев сообщил суду, что не все компании, входящие в DSM, погасили кредиты в банке.

Представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай сообщил суду, что на заемные средства БТА Банка были приобретены три самолета стоимостью более четырех миллионов долларов.

Причем сделка была оформлена на офшорную компанию, владелец которой ничего не знал о покупке. Через нее банк выдал займов на сумму более 10,5 миллиарда тенге.

Это всё Аблязов…

Свидетель Сарсенов, работавший в банке начальником отдела правовой экспертизы, на следствии показал, что за период работы на него неоднократно оказывалось давление со стороны Жаримбетова, который говорил, что надо подписать документы в пользу заемщика, и это указание Аблязова.

На заседании кредитного комитета головного банка, когда он давал отрицательные заключения или не давал согласия по некоторым проектам, Жаримбетов настаивал на их финансировании и лоббировал в пользу заемщика.

При рассмотрении проектов на заседании кредитного комитета Жаримбетов часто упоминал Аблязова и давал понять, что это его решение. Такие сведения обнародовали в суде представители обвинения.

Жаримбетов, будучи одним из главных обвиняемых, как и следовало ожидать, переводит всё на Аблязова, напору которого он, по его словам, не мог противостоять.

Щедрые зарплаты и пособия «беженцам»

Как рассказал Жаримбетов, Аблязов был щедр к своим сотрудникам. Еще в безмятежные времена каждый из топ-менеджеров банка получал 5–6 млн тенге ежемесячно в виде зарплаты, а в конце года – еще по полмиллиона долларов.

«После событий в 2009 году, находясь в Украине, Кайрат Садыков, как и все остальные «беженцы», продолжал получать заработную плату – 10 тысяч долларов ежемесячно помимо платы за аренду жилья», – рассказал в суде Жаримбетов.

Это продолжалось вплоть до 2012 года включительно. В какой-то момент Аблязов посчитал, что они выполнили свою миссию, и отказался им платить.

Как рассказал Жаримбетов, Аблязов выплатил бывшему председателю правления Садуакасу Мамешу при увольнении 10 млн долларов. Помимо этого он ежегодно получал официальные и неофициальные бонусы, как и все члены правления банка. По словам Жаримбетова, такие суммы просто за увольнение не выплачиваются.

После этих слов все находящиеся в зале суда внимательно посмотрели на Мамеша…

«Во всем виноват Аблязов»

Жаримбетов, решивший резать правду-матку, все-таки не забывал о своей стратегической позиции защиты: во всем виноват Аблязов, а я если что и делал, то по его указанию, под давлением и сам всесторонне обманут…

«Я виноват, вину свою признаю. Я выполнял поручения Аблязова, – заявляет он. – Тот замысел Аблязова, о котором я догадывался, стал мне понятен, когда я вернулся в Казахстан. Мы нарушали правила, законы, нормы».

Мухтар Аблязов обвиняется в хищении финансовых средств БТА Банка в период с 2005-го по 2009 год.

Обвиняемому грозит до 13 лет тюремного заключения с конфискацией имущества

Обвинение предъявлено по ст. 263, ч. 4 УК РК в редакции от 2014 года «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»; ст. 176, ч. 3 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»; ст. 24, ч. 3 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; ст. 193, ч. 3 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; ст. 220, ч. 1 «Незаконное использование денежных средств банка»; ст. 228 «Злоупотребление полномочиями».

Уголовное дело Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и насчитывает рекордное количество томов: более двух тысяч. Следствие подчеркивает, что оно является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике.

53-летний банкир Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году после национализации БТА Банка.

Он был арестован в июле 2013 года на Лазурном Берегу Франции, обвинен в хищении денежных средств и провел в тюрьме три года. Вышел на свободу 10 декабря прошлого года.

Власти Франции отказали в экстрадиции Аблязова. Запросы на его выдачу направляли и Россия, и Украина, также обвинявшие Аблязова в миллиардных хищениях.

Бывший банкир отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными.