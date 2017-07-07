«Свидетели Иеговы» в Казахстане борются против запрета

«Христианский центр Свидетелей Иеговы» в Казахстане обжалует решение суда о трехмесячном запрете на деятельность и предъявленный штраф.

На следующий неделе «Христианский центр Свидетелей Иеговы» в Алматы обжалует в городском апелляционном суде решение суда первой инстанции, поставившее под угрозу существование организации.

Владимир Воеводин, представитель «Свидетелей Иеговы» в Казахстане, считает, что решение приостановить всю деятельность центра – это грубое несоразмерное наказание за предполагаемое нарушение, которое мотивировано религиозной нетерпимостью.

29 июня административный суд Алматы вынес трехмесячный запрет на деятельность центра «свидетелей» и наложил штраф в размере 680 тысяч тенге (более 2100 долларов США).

Мало камер

Формальная причина: здание центра не соответствует протоколам безопасности объектов с массовыми скоплениями людей, а именно – не хватает трех камер видеонаблюдения к уже установленным 20.

Руководители центра обращают внимание, что шесть месяцев назад организация проходила антитеррористическую проверку, после чего здание центра получило паспорт защищенности.

Бекзат Смагулов, официальный представитель «Христианского центра Свидетелей Иеговы» в РК, убежден, что усиление давления на прихожан «Свидетелей Иеговы» связано с запретом деятельности общины в России.

Повторяют за Россией?

«Нас обвиняют в том, что мы разрушаем семьи, не уважаем государство, что мы делаем бизнес на религии. Наша ситуация в Казахстане напоминает запугивание со стороны полиции и религиозную нетерпимость, с которыми община сталкивается в России», – говорит он.

По его словам, 17 июля состоится апелляция по запрету «Свидетелей Иеговы» в России, и прихожане Казахстана с тревогой следят за этим процессом.

«Свидетели Иеговы» действуют в Казахстане с 1992-го, представители религиозной общины говорят, что ситуация изменилась год назад.

В июне правоохранители остановили 20 автобусов с 900 иностранными гостями трехдневного регионального конгресса «Свидетелей Иеговы».

Смагулов жалуется, что они не смогли найти помещения для проведения конгресса: собственники забронированных залов отказали в последний момент. В итоге конгресс пришлось проводить в центре организации.

За детьми следят

Сотрудники полиции и Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана следят за прихожанами, считая их «экстремистами», не остаются без их пристального внимания даже дети.

Так, со слов нашего собеседника, сотрудники спецслужб убеждают граждан, чьи супруги водят детей в «секту», подать заявление в полицию против религиозного объединения за «непринятие мер по невовлечению несовершеннолетних в религиозную деятельность при возражении родителя».

Всего было получено более 17 подобных сообщений. Дети прихожан находятся под особым контролем в школах – за ними следят психологи.

Давят на работодателей

Имеет место и давление на работодателей. Особенно уязвимы прихожане, которые работают в госучреждениях и компаниях. Полиция или КНБ оказывает давление на работодателей с незаконным требованием увольнять исповедующих «нетрадиционные религии».

Так, в 2016-м была уволена прихожанка Т. из филиала АО «Казахтелеком» в Восточно-Казахстанской области – за один день ей назначили переаттестацию, не дав подготовиться.

«Свидетели Иеговы» насчитывают в Казахстане 49 общин и 18 тысяч прихожан. Пока на три месяца закрыт крупнейший центр, а все остальные зарегистрированы как отдельные юридические лица и могут продолжать работу.

Представители центра не исключают, что и в другие общины могут нагрянуть с проверками. Так, 17 мая в алматинский центр «Свидетелей Иеговы» ворвались 40 правоохранителей в масках. Они искали на территории общины нелегальных мигрантов, которых так и не обнаружили.

В 2017-м более 80 членов общины были оштрафованы за незарегистрированную «миссионерскую деятельность», а против двух прихожан возбуждены уголовные дела.