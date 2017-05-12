Театральный режиссер Галина Пьянова: «Российский зритель суровее казахского»

Алматинский режиссер Галина Пьянова рассказала о спектакле «Снегурочка», где главную роль сыграла кассирша, а также об отличиях казахстанских и российских театралов.

Режиссер Галина Пьянова ставит спектакли в знаменитом независимом экспериментальном театре Алматы под названием «АRТиШОК».

В последние годы Пьянова – частый гость в России, она отработала два театральных сезона по контрактам в новосибирском театре «Старый дом» и омском «ТОП-театре», где поставила пять спектаклей.

Год назад в тандеме с художником Антоном Болкуновым и композитором Александром Маноцковым они поставили в «Старом доме» экспериментальный спектакль «Снегурочка».

В апреле этого года спектакль был отмечен жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях: победил в конкурсе «Эксперимент», и еще одну награду постановка получила за работу художника по костюмам.

Корреспондент Ц-1 поздравил Галину с заслуженной наградой и задал несколько вопросов.

Тема СССР для россиян – трепетная

– Галина, что вы можете сказать о разнице между казахстанским и российским зрителем, есть ли она?

– Пожалуй, здесь, в Алматы, зритель теплее и проще, у нас же южный менталитет, мы не стесняемся смеяться, когда смешно, и плакать, когда больно. На севере люди немножко суровее. Они предпочитают спектакли с хеппи-эндом и не любят трагических финалов, наверное, потому что сама жизнь там более суровая.

– Ваш театр «АRTиШОК» много гастролирует и в Центральной Азии – здесь всюду вас принимают тепло?

– Да, это так. Например, в Узбекистане нас принимают так же, как в Алматы, мы это чувствуем по мгновенным реакциям зала.

– Российский зритель их не выражает?

– Говоря о российских зрителях, я не имею в виду московских или санкт-петербургских – это особая категория. Но вот остальные немножко другие. Показательно было, когда мы играли спектакль «Back in USSR», который везде и всюду все принимали на ура. В Новосибирске это был ад! Я не сразу поняла, что происходит. Оказалось, есть темы, которые российский зритель просто не принимает.

Дело не в игре, не в актерах – просто тема Советского Союза воспринимается там очень трепетно. Допустимо говорить о СССР, если только это ностальгия, но если, например, хоть чуть-чуть – ирония, гротеск, это очень строго принимается: нельзя смеяться над святым! Я сама выросла в СССР, и ничего плохого не могу сказать о том времени, там было, как минимум, прекрасное детство, но для россиян, если ты покажешь им советскую учительницу в ненадлежащем ракурсе, – это уже конфликтно.

Певица, подрабатывавшая кассиршей, стала актрисой

– Спектакль «Снегурочка» для вас столь же особенный, каким его сочло жюри премии «Золотая маска»?

– Для меня нет простых работ. Каждый из спектаклей забирает жизнь, энергию, что-то свое отдает, меняет тебя, дарит опыт. И «Снегурочка» – очень особенная. Наш спектакль справедливо попал в список номинантов в категории «Эксперимент» – прежде всего это эксперимент для театра «Старый дом», с которым я сотрудничаю.

– Ломать стереотипы, наверное, было нелегко?

– Мы столько пережили на репетициях! Для труппы все было непонятно: почему это так делается, почему – то, почему такая странная музыка. Но мы с композитором и художником очень хорошо понимали, что делаем. Вообще «Снегурочка» – это классический репертуар, тема сложная, в пьесе много текста, и ее все боятся.

Для Островского это было заказное произведение, поэтому в нем много лишних вещей, среди которых порой теряется персонаж. Мы убрали весь текст, сохранив сюжет. Партитура сложнейшая, это не просто музыка или песни, там артисты поют в момент спектакля, и все это совмещено с гротеском.

Снегурочку сыграла не актриса, это отдельная история, достойная сериала.

Я четыре месяца не могла найти исполнительницу главной роли. В театре «Старый дом» очень много красивых молодых лиц, но мне нужно было не это. Современные женщины – хищницы, добытчицы, что уже отпечаталось на лицах. А мне нужна была почти инопланетянка, божество.

И вдруг Антон, наш художник, говорит: «Посмотри на кассиршу, вот бы нам такое лицо». Я посмотрела – действительно. Когда я стала разговаривать с Наташей Авдеевой, оказалось, что она вообще-то профессиональная певица, которая подрабатывает в театральной кассе. Когда мы на кастинге услышали ее сопрано – всё сошлось. То, что на главную роль взяли девушку из кассы, стало главным сопротивлением для театра и труппы. Но мы не ошиблись, и об этом потом говорили и писали многие.

«Театр вообще никому и нигде не нужен»

– Вернемся к казахстанскому театру. Сегодня многие критикуют сложившееся положение, жалуются на отсутствие перспектив. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Я считаю: хорошо там, где мы есть. Не вижу смысла жаловаться. Когда-то мы, молодые актрисы (Галина Пьянова, Вероника Насальская, Елена Тайматова. – Ред.), стали делать независимый театр, потому что так захотели. Не потому, что нам было плохо. Мы тогда прекрасно работали у Бориса Преображенского (заслуженный театральный деятель России и Казахстана. – Ред.), были ведущими актрисами, но ушли из театра, потому что хотели быть самостоятельными.

– А дефицита зрительского внимания не чувствуете? На этот вывод наводят итоги театрального фестиваля «Откровение», который в этом году оказался на грани исчезновения из-за низкой прибыли.

– Фестиваль «Откровение» нам очень нужен, мы пытаемся его поддержать. Печальные итоги, возможно, говорят о том, что не хватило рекламы. Нужно это учесть в следующий раз. Когда фестиваль начинался, практически не было зрителей, и то, что есть сейчас, – просто бум! Я была в приятном шоке от количества наблюдателей и числа спектаклей в этом году. На первом фестивале мы едва могли собрать пять спектаклей.

Я думаю, все будет хорошо, главное – никому не паниковать и не останавливаться.

По большому счету, театр вообще никому и нигде не нужен, особенно в кризисные времена. Он просто выживает сам, на энтузиазме тех, кто его делает. Я знаю много примеров в России, когда закрывают спектакли. В Казахстане мы еще вольные птицы, дай бог всем сил просто продолжать делать свое дело.

Благодаря фестивалю появились даже новые маленькие театры, которые пошли по тому же пути, что и «АRTиШОК», – начали с подвалов, но начали. Кстати, в новом сезоне «АRТиШОК» наконец переедет из небольшого подвала в здание бывшего клуба DaFreak, находящееся неподалеку от парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.