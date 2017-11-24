Топ-5 самых дорогих домашних питомцев Центральной Азии

Страусы, попугаи, змеи, обезьяны или кошки с собаками? За какое животное жители ЦА готовы выложить самые большие деньги – в рейтинге Ц-1.

На основании популярной международной платформы частных объявлений мы составили рейтинг самых дорогих животных в четырех странах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Итак, самые популярные и дорогие питомцы в Центральной Азии – это…

Пятое место

В число самых дорогих домашних питомцев вошли, а точнее, влетели птицы.

Рекордсмен здесь – черный страус из Узбекистана за 3500 долларов.

Видимо, африканские гиганты не мерзнут в теплом климате и способны приносить владельцам неплохой доход. Мясо, перья, яйца, кожа и когти страуса – чрезвычайно ценные продукты. Например, из кожи на голенях шьют сапоги, а порошком из когтей обрабатывают алмазы.

Раскошеливаться приходится и любителям крупных попугаев. Синий ара обойдется всего на 500 долларов дешевле страуса, зато он, как уверяет его узбекский хозяин, говорит и не кусается.

Примерно столько же в Казахстане стоят зеленокрылый ара и розовый какаду (2940 долларов). И лишь немногим дешевле – двухчубый голубь (2650 долларов).

Павлина в Казахстане можно приобрести за 1910 долларов. В Таджикистане эта птица идет за 280, а в Кыргызстане всего за 200 «зеленых».

Четвертое место

Жители Центральной Азии не испытывают страсти к экзотическим представителям животного мира.

Чемпионом здесь можно назвать катту (кошачьего лемура), которого продают в Казахстане за 4410 долларов.

«Узбекский» лемур, кстати, стоит всего 2500 долларов.

За саймири в Казахстане просят 3530 долларов. Это небольшие ручные обезьянки.

По утверждению продавцов, они ничего не портят и не ломают, привязываются ко всем членам семьи и не имеют неприятного запаха. Столько же стоит кинкажу, иначе – цветочный медведь, хищник семейства енотовых.

Гораздо дешевле обойдутся создания, не относящиеся к млекопитающим.

В Кыргызстане, потратив 240 долларов, вы сможете порадовать себя королевским питоном или сразу двумя игуанами. Всего 100 долларов стоит там же императорский скорпион.

И совсем за копейки в Таджикистане отдают ёжиков и черепах – по 11 долларов.

Третье место

«Бронзовые» призеры рейтинга – кошки. Самые дорогие и, очевидно, самые модные – бенгальские, очень похожие на леопардов.

В Казахстане котенка этой породы предлагают аж за 6180 долларов.

Красавец породы као-мани (древняя порода белой короткошерстной кошки с большими ушами) стоит в три раза дешевле – 2060 долларов.

Кошки в других странах Центральной Азии ценятся не так дорого.

«Кыргызские» абиссинские предлагаются по 360 долларов. «Узбекские» бамбино – лысые кошки-таксы – идут по 1000 долларов, а снежный бенгал – 800 «зеленых».

В Таджикистане модные нынче вислоухие шотландцы предлагаются по 220 долларов.

Второе место

Второе место «выгрызли» себе собаки. На острие моды сейчас – северные породы. В Казахстане щенки американской акиты продаются по 1320 долларов, а аляскинского кли-кая – по 7900 долларов.

Правда, в Таджикистане – свой взгляд на собачью моду. Скажем, популярные хаски здесь стоят 1110 долларов, а саги чупони – это среднеазиатская овчарка – ровно в два раза больше.

Узбеки хаски вовсе не ценят: сбывают по 200 долларов.

В Кыргызстане на первом месте по стоимости щенок золотистого ретривера (1170 долларов), на втором – шпиц (500 долларов).

Первое место

На первое место взгромоздилась лошадь. Именно кони больше всего ценятся в Центральной Азии.

Известно, что цены на победителей международных скачек могут достигать десятков миллионов долларов. Однако в открытых источниках такие суммы не фигурируют.

Вторая по стоимости лошадь продается в Казахстане, она стоит 17 650 долларов.

Причем лошадь эта вовсе не скаковая, а даже наоборот – практически пони. Называется мини-шайра. Шайра – это английские тяжеловозы, кони рыцарей. Мини-шайра выглядит забавно, как коренастый лохматый конек.

Немного дешевле, за 14 140 долларов, в Кыргызстане можно купить пятилетнего иноходца.

За 11 760 долларов в Казахстане предлагается двухлетний жеребец-рысак. Шестилетняя лошадь для игры бузкаши (козлодрание, в Казахстане – кокпар) в Таджикистане продается за 8880.

Самая дорогая на сегодняшний момент лошадь живет в Узбекистане и стоит 30 тысяч долларов. Это карабаир.

Считается, что лошади этой прекрасной породы были выведены в Узбекистане путем скрещивания узбекских кобылиц с арабскими, персидскими и туркменскими жеребцами.

Есть даже легенда, что карабаиры происходят от Буцефала – коня Александра Македонского.