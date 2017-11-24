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    Топ-5 самых дорогих домашних питомцев Центральной Азии

    Страусы, попугаи, змеи, обезьяны или кошки с собаками? За какое животное жители ЦА готовы выложить самые большие деньги – в рейтинге Ц-1.

    На основании популярной международной платформы частных объявлений мы составили рейтинг самых дорогих животных в четырех странах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

    Итак, самые популярные и дорогие питомцы в Центральной Азии – это…

    Пятое место

    В число самых дорогих домашних питомцев вошли, а точнее, влетели птицы.

    Рекордсмен здесь – черный страус из Узбекистана за 3500 долларов.

    Видимо, африканские гиганты не мерзнут в теплом климате и способны приносить владельцам неплохой доход. Мясо, перья, яйца, кожа и когти страуса – чрезвычайно ценные продукты. Например, из кожи на голенях шьют сапоги, а порошком из когтей обрабатывают алмазы.

    Черный страус; фото: сайт бесплатных объявлений
    Черный страус; фото: сайт бесплатных объявлений

    Раскошеливаться приходится и любителям крупных попугаев. Синий ара обойдется всего на 500 долларов дешевле страуса, зато он, как уверяет его узбекский хозяин, говорит и не кусается.

    Примерно столько же в Казахстане стоят зеленокрылый ара и розовый какаду (2940 долларов). И лишь немногим дешевле – двухчубый голубь (2650 долларов).

    Павлина в Казахстане можно приобрести за 1910 долларов. В Таджикистане эта птица идет за 280, а в Кыргызстане всего за 200 «зеленых».

    Четвертое место

    Жители Центральной Азии не испытывают страсти к экзотическим представителям животного мира.

    Катту; фото: сайт бесплатных объявлений
    Катту; фото: сайт бесплатных объявлений

    Чемпионом здесь можно назвать катту (кошачьего лемура), которого продают в Казахстане за 4410 долларов.

    «Узбекский» лемур, кстати, стоит всего 2500 долларов.

    За саймири в Казахстане просят 3530 долларов. Это небольшие ручные обезьянки.

    По утверждению продавцов, они ничего не портят и не ломают, привязываются ко всем членам семьи и не имеют неприятного запаха. Столько же стоит кинкажу, иначе – цветочный медведь, хищник семейства енотовых.

    Гораздо дешевле обойдутся создания, не относящиеся к млекопитающим.

    В Кыргызстане, потратив 240 долларов, вы сможете порадовать себя королевским питоном или сразу двумя игуанами. Всего 100 долларов стоит там же императорский скорпион.

    И совсем за копейки в Таджикистане отдают ёжиков и черепах – по 11 долларов.

    Третье место

    «Бронзовые» призеры рейтинга – кошки. Самые дорогие и, очевидно, самые модные – бенгальские, очень похожие на леопардов.

    В Казахстане котенка этой породы предлагают аж за 6180 долларов.

    Бенгальская кошка; фото: сайт бесплатных объявлений
    Бенгальская кошка; фото: сайт бесплатных объявлений

    Красавец породы као-мани (древняя порода белой короткошерстной кошки с большими ушами) стоит в три раза дешевле – 2060 долларов.

    Кошки в других странах Центральной Азии ценятся не так дорого.

    «Кыргызские» абиссинские предлагаются по 360 долларов. «Узбекские» бамбино – лысые кошки-таксы – идут по 1000 долларов, а снежный бенгал – 800 «зеленых».

    В Таджикистане модные нынче вислоухие шотландцы предлагаются по 220 долларов.

    Второе место

    Второе место «выгрызли» себе собаки. На острие моды сейчас – северные породы. В Казахстане щенки американской акиты продаются по 1320 долларов, а аляскинского кли-кая – по 7900 долларов.

    Аляскинский кли-кай; фото: сайт бесплатных объявлений
    Аляскинский кли-кай; фото: сайт бесплатных объявлений

    Правда, в Таджикистане – свой взгляд на собачью моду. Скажем, популярные хаски здесь стоят 1110 долларов, а саги чупони – это среднеазиатская овчарка – ровно в два раза больше.

    Узбеки хаски вовсе не ценят: сбывают по 200 долларов.

    В Кыргызстане на первом месте по стоимости щенок золотистого ретривера (1170 долларов), на втором – шпиц (500 долларов).

    Первое место

    На первое место взгромоздилась лошадь. Именно кони больше всего ценятся в Центральной Азии.

    Известно, что цены на победителей международных скачек могут достигать десятков миллионов долларов. Однако в открытых источниках такие суммы не фигурируют.

    Вторая по стоимости лошадь продается в Казахстане, она стоит 17 650 долларов.

    Причем лошадь эта вовсе не скаковая, а даже наоборот – практически пони. Называется мини-шайра. Шайра – это английские тяжеловозы, кони рыцарей. Мини-шайра выглядит забавно, как коренастый лохматый конек.

    Мини-шайра; фото: сайт бесплатных объявлений
    Мини-шайра; фото: сайт бесплатных объявлений

    Немного дешевле, за 14 140 долларов, в Кыргызстане можно купить пятилетнего иноходца.

    За 11 760 долларов в Казахстане предлагается двухлетний жеребец-рысак. Шестилетняя лошадь для игры бузкаши (козлодрание, в Казахстане – кокпар) в Таджикистане продается за 8880.

    Самая дорогая на сегодняшний момент лошадь живет в Узбекистане и стоит 30 тысяч долларов. Это карабаир.

    Карабаир; фото: сайт бесплатных объявлений
    Карабаир; фото: сайт бесплатных объявлений

    Считается, что лошади этой прекрасной породы были выведены в Узбекистане путем скрещивания узбекских кобылиц с арабскими, персидскими и туркменскими жеребцами.

    Есть даже легенда, что карабаиры происходят от Буцефала – коня Александра Македонского.

    Источник:Ц-1
    Темы: Животные в Центральной Азии
    Теги: домашние животные в Центральной Азии Домашние питомцы
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