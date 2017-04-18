Три главных вопроса о переходе Казахстана на латиницу

О своевременности перехода на латиницу, плюсах и минусах для Казахстана и грядущих расходах рассуждает Айдар Алибаев – экономист и оппозиционер.

В Казахстане обсуждается переход казахского языка на латинский алфавит, анонсированный на прошлой неделе президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Смена алфавита – явление, которое коснется каждого жителя страны. Зачем это Казахстану, почему именно сейчас, во сколько обойдется государственному бюджету и бизнесу – с этими вопросами Ц-1 обратился к Айдару Алибаеву – эксперту в экономической и социальной сфере, члену правления оппозиционной партии ОСДП (Общенациональная социал-демократическая партия).

– Насколько своевременно решение о переходе на латиницу, и почему оно, по вашему мнению, возникло именно сейчас?

– Не знаю, что могло послужить причиной этого заявления, да и судить о своевременности тоже не могу, но вопросов возникает больше, чем ответов. Поспешность и даже какая-то непродуманность заявления не вызывают сомнений.

Латинский алфавит использовался в Казахстане с 1929 по 1940 год – до принудительного перевода на кириллицу при Сталине. До того времени казахи пользовались арабским письмом.

С момента обретения независимости в 1991 году вопрос возврата к латинице поднимался неоднократно.

Каждый раз это были лишь разговоры, которые вызывали в обществе неоднозначную реакцию. Вопрос никогда не обретал форму официального документа, да и сложность перехода остужала многие горячие головы.

И вот вдруг президент в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» от 12 апреля предложил вернуться к латинице, поручив правительству разработать до конца года план-график окончательного перехода к 2025 году.

– В чем плюсы и минусы перехода для Казахстана? В каких сферах страна выиграет, в каких проиграет?

– Сторонники перехода на латиницу видят следующие преимущества:

Присоединение или даже объединение со странами тюркского мира (Турция, Азербайджан, Узбекистан).

Хотя, на мой взгляд, вопросы объединения лежат не в лингвистической сфере. Была бы добрая воля – алфавит не имеет большого значения.

Выход из-под влияния России и возможность вести более независимую политику в разных сферах.

Этот фактор представляется мне достаточно спорным. Предположу, что по отношению к России вопрос перехода на латиницу в нашей стране является неким политическим инструментом и средством давления. Насколько это эффективно – другой вопрос, но влияние на определенные вопросы не подлежит сомнению.

Интеграция в мировое пространство, простота доступа к достижениям стран, использующих латиницу.

К недостаткам перехода можно отнести следующие факторы:

1. Подавляющее большинство граждан будут испытывать трудности перехода. В Казахстане государственный язык – казахский, русский – язык межнационального общения, и оба они используют кириллицу.

Знание иностранных (на базе латинской графики) языков не сильно распространено, если не считать продвинутой молодежи и определенной доли интеллигенции.

2. Учитывая многонациональность общества, в котором титульная нация (казахи) представляет чуть более половины населения, переход на латиницу может оказаться фактором разделяющим, а не объединяющим общество, особенно на фоне экономической стагнации и ухудшения условий жизни.

3. Смена алфавита сегодня – не тот вопрос, который можно решить простым административным решением.

Без широкого обсуждения эта инициатива может остаться без народной поддержки.С учетом тотальной коррупции и недостаточного профессионального уровня чиновников у меня вообще вызывает большие сомнения возможность быстрого перехода с кириллицы на латиницу.

4. Разворуют, а проблему заболтают, как это уже было неоднократно с благими начинаниями.С момента перехода на кириллицу в Казахстане накоплен огромный массив информации и литературы во всех сферах человеческой жизни.

Что делать с ней? Отрезать население от данного массива? Ведь никто не будет переводить это на латиницу. От одного алфавита отойдем, а вот до другого пока дойдем. Как долго будем между ними болтаться?

5. Опыт соседних стран (в первую очередь Узбекистана. – Ред.) показывает огромную сложность такого перехода. Возникшая путаница и нестыковки только усилили негативные процессы и увеличили проблемы.

Этот опыт надо изучать, а не объявлять «по-чапаевски» меры, которые требуют очень серьезного подхода. За 25 лет было много реформ, осуществляемых «по-чапаевски», и негативные результаты такого подхода хорошо известны.

– Во сколько это обойдется бизнесу и госбюджету?

– Это, пожалуй, один из главных вопросов. Точную цифру затрат перехода на с кириллицы на латиницу сегодня не назовет никто. Но, без сомнения, это сотни миллионов, а может, и миллиарды долларов.

Неужели сегодня, когда страна переживает серьезный экономический кризис, когда ухудшаются все показатели жизни людей, когда госбюджет пытаются растянуть на все нужды, когда различные «понтовые» мероприятия зашкаливают за здравый смысл, переход на латиницу является самой важной, жизненно необходимой и срочной мерой? На мой взгляд, сегодня эти затраты абсолютно неоправданны.

В то же время я согласен, что рано или поздно переходить на латиницу надо. Для этого можно объявить некий подготовительный период (например, лет 10–20) и выработать концепцию перехода с обоснованием необходимости, обсуждением всех трудностей и проблем.

Потом выделить определенные средства, даже создать специальный институт, поручить ученым и специалистам-лингвистам не спеша, вдумчиво изучая мировой опыт, готовиться к решению этого вопроса. Выработанные предложения и пути перехода – вынести на обсуждение народа.

А такой «чапаевский» подход при сегодняшней неконкурентной политической системе, на мой взгляд, ничего не решит.

Объявленное предложение о переходе на с кириллицы на латиницу может оказаться очередной скоропалительной кампанией, которая не принесет качественных результатов.