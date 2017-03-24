Туберкулез в Казахстане отступает, но не сдается

Противотуберкулезные мероприятия за последние 10 лет снизили заболеваемость туберкулезом в Казахстане в два с половиной раза, а смертности – в пять.

Об этом сообщил на прошедшей в Алматы научно-практической конференции директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Республики Казахстан Жумагали Исмаилов.

Он отметил, что по итогам 2016 года в Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу.

Однако успокаиваться на достигнутом врачам рано – Казахстан относится к числу 18 стран Европейского региона с высоким уровнем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

На сегодня в республике на учете состоят 17 451 человек, больных туберкулезом, что на 2 291 случай меньше по сравнению с прошлым годом.

Группа риска

В то же время растет число случаев заболеваемостью туберкулезом, устойчивым к любым видам антибиотиков, в структуре показателя вновь заболевших оно достигает порой 40%.

Особого внимания требует группа населения, зараженного ВИЧ, где заболеваемость устойчивыми формами туберкулеза в разы выше, чем среди населения в целом.

Успехи Казахстана в борьбе с этой грозной болезнью отметила в своем выступлении и директор Региональной миссии USAID в Центральной Азии Джатиндер Чима.

По ее словам, они стали возможными благодаря тесному сотрудничеству Казахстана с международными организациями, применению новых методов лечения, широкой профилактике среди разных групп населения.

На конференции приняли участие представители Управления здравоохранения г. Алматы, НЦПФЗОЖ, Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Ассоциации фтизиатров РК, учреждений образования, а также ветераны здравоохранения и международные неправительственные организации.

Они обсудили вопросы организации противоэпидемических мероприятий по туберкулезу в Казахстане, стратегические направления развития противотуберкулезной службы в РК, проблемы туберкулеза в студенческой среде, а также проблемы доступа мигрантов к диагностике и лечению туберкулеза, применение новых лекарственных средств для лечения в Казахстане.