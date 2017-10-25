Ученые РК изучат: почему рак груди настигает женщин-казашек

Медики РК выявили тип рака молочной железы, который поражает прежде всего женщин казахской национальности. На изучение причин выделено около 1 млн долларов.

Главный онколог Министерства здравоохранения Казахстана, директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова говорит в интервью Ц-1 о том, что все чаще рак молочной железы стал настигать женщин казахской национальности.

При этом он проявляется в более раннем возрасте и протекает очень агрессивно. К тому же этот так называемый трехнегативный рак устойчив против обычных методов лечения.

Препараты, применяемые против него в Европе, могут быть неэффективными для казахских женщин.

В настоящий момент Министерством здравоохранения РК выделен грант на изучение мутаций генов, которые делают особенно подверженными этому виду рака женщин-казашек.

Традиционно считается, что кормление ребенка грудью является средством предупреждения рака. И чем меньше у женщины детей, тем больше вероятность заболеть.

Но в Казахстане были случаи, когда даже у кормящих женщин, у многодетных и молодых выявляется рак молочной железы. Это особенности генетического фона нации.

Ученые-медики хотят изучить их, выявить мутации генов и разработать новые эффективные методы лечения страшной болезни.

«Девушкам-казашкам поэтому не стоит думать, что угроза рака маячит где-то далеко в будущем. Сегодня это может случиться с каждой, поэтому надо регулярно обследоваться», – говорит Кайдарова.

Мобилизованы все специалисты

Грант от Минздрава выдан на три года, с 2017 по 2020 год, и составляет 320 млн тенге (960 тысяч долларов США). В этом году поступило уже 70 млн тенге.

По словам Кайдаровой, это будет многокомпонентное, мультидисциплинарное научное исследование.

В нем примут участие врачи-онкологи, а также доктора из поликлиник, эндоскописты, диагносты.

В работе участвуют и специалисты Института генетики и цитологии РК, которые обучались в Японии – ведущей стране по генетическим исследованиям рака.

«Изучение начнется в этом году, мы уже стали брать кровь на генетический анализ у наших пациенток», – рассказывает далее Кайдарова.

Рак груди является основным видом онкозаболеваний, от которого умирают казахстанки.

По данным Казахского НИИ онкологии и радиологии, ежегодно от злокачественных новообразований молочной железы в РК умирают до 1400 женщин.

А у более четырех тысяч женщин ежегодно впервые диагностируется рак груди. С 2014 по 2016 год число заболевших этим видом рака возросло на 766 человек.