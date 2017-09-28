Узбекистан и Казахстан договорились насчет Аральского моря

Председатель сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев и президент РУз Шавкат Мирзиёев намерены решить проблемы Аральского моря, а потом вместе его использовать.

Глава верхней палаты казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаев 27 сентября посетил Узбекистан.

Его приезд произошел менее чем через 10 дней после официального визита в страну президента Нурсултана Назарбаева. Такая скорость обмена встречами на высшем уровне говорит о многом.

Спикер сената Парламента Казахстана не только провел переговоры с руководителями обеих палат парламента Узбекистана, сообщают информагентства, но и встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Аральское море: вода, рыба, нефть

В рамках встречи была достигнута договоренность о совместном использовании водных ресурсов Аральского бассейна, об этом говорили и на встрече президентов двух стран.

Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана, и катастрофическое его обмеление существенно повредило экологию обоих государств.

За последние 40 лет уровень воды в море уменьшился на 90%, Арал разделился на две части, почти вся рыба погибла. В рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря» с 2003 года ведутся работы по спасению водоема.

Кроме того, на дне Аральского моря найдены нефтегазоносные месторождения.

Безопасность в ЦА – без Каримова

Помимо проблем Аральского моря спикер сената РК обсудил с президентом РУз сотрудничество в обеспечении стабильности и безопасности как в Центральной Азии, так и за ее пределами.

Здесь тоже не все гладко. Хотя в 1998 году странами был подписан Договор о вечной дружбе, а в 2013-м – о стратегическом партнерстве между РК и РУз, как считает казахстанский политолог Досым Сатпаев, «на межгосударственные отношения Казахстана и Узбекистана в значительной степени влияли личностные факторы. Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов… уважали позицию друг друга. Однако близкими и партнерскими эти отношения тяжело было назвать».

Выход Узбекистана из Организации Договора о коллективной безопасности и принципиальное неучастие в ЕвразЭС только прибавили беспокойства.

Но эксперты признают, что в видении проблем безопасности в регионе у Узбекистана и Казахстана гораздо больше общего, чем различий. Нынешние шаги руководителей двух стран, похоже, изменят ситуацию к лучшему.

Спасибо за школы

В рамках третьего аспекта переговоров Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за должное внимание к духовным нуждам узбекских граждан казахской национальности, что нашло свое подтверждение в функционировании 164 школ с обучением только на казахском языке.

По оценочным данным, в Узбекистане проживают от 800 тысяч до 1,2 млн этнических казахов. Ранее в стране насчитывалось более 500 школ с казахским и смешанным (с казахским и узбекским) языками обучения.

Как свидетельствуют казахи из Узбекистана, никакого притеснения по признаку языка они не чувствуют, однако предпочитают отдавать детей в узбекские школы, так как в республике нет казахскоязычных вузов, и выпускникам приходится учиться на русском или узбекском языке.

…На встрече Токаева с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым и спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым было закреплено решение активизировать межпарламентские контакты на двусторонней основе и в рамках международных организаций, сообщила пресс-служба сената Парламента РК.