В Алматы открылся памятник казахским жертвам голодомора

Изнемогающая от голода мать, держащая на руках умирающего сына, – эта скульптурная композиция была открыта сегодня в Алматы в память миллионов казахов, умерших от голодомора в 1931–1933 годах.

Сегодня в Алматы, в День памяти жертв политических репрессий в Казахстане, был открыт памятник жертвам организованного большевистской властью СССР голода 1931–1933 годов.

Скульптурная группа, изображающая худющую, изможденную мать, прижимающую к груди обессилевшего и, очевидно, уже умирающего от голода дистрофичного мальчика, была установлена в сквере «Карагайлы», на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра в Алматы.

Открывая монумент, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что скульптуру возвели по прямому поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

У подножия памятника в камне высечена цитата Назарбаева: «Голод, поставивший на грань исчезновения целую нацию, никогда не будет забыт».

В период с 1918 по 1933 год в Казахстане, по разным источникам, погибло 3 млн человек, в том числе с 1931 по 1933 год погибло около 1,7 млн человек. Жертвами репрессий 1937–1938 годов стали свыше 100 тысяч казахстанцев.

«Голодомор прошлого века нанес самый большой урон нашему народу. Глава государства Нурсултан Назарбаев дал справедливую оценку, сказав, что голодомор чуть не погубил целый народ, и его никогда не забудут», – сказал на открытии памятника Бауыржан Байбек.

«По данным ученых, голод отодвинул на столетия назад рост населения страны. Мы открываем памятник жертвам голода, чтобы увековечить эту непреходящую боль нашего народа. Скульптура «Ана» – образ матери, прижимающей к груди обессилевшего от голода ребенка, олицетворяет всю скорбь казахского народа. Мать – это источник всего сущего, основа нации, гарантия будущего», – продолжил далее аким Алматы.

В церемонии открытия монумента участвовали потомки репрессированных и жертв голода, общественность, ученые, активисты и молодежь города.

Голодомор в Казахстане стал следствием коллективизации, проводившейся советской властью. У сельчан и скотоводов отбирали хозяйства и угоняли скот, вмиг лишая семьи источника существования.

Проводил эту акцию назначенный в 1925 году первым секретарем Казкрайкома Филипп Голощекин.

По данным Википедии, в период с 1920 по 1928 год под конфискацию в Казахстане попали 11 260 хозяйств, у сельчан было отобрано около 4500 тысяч голов скота.

По признанию самого Голощекина, первоначальные замыслы советской власти были вдвое масштабнее, и собирались конфисковать хозяйства до 15,0 млн голов и общее число голов скота для «баев-полуфеодалов» должно было составить не более 150 голов на хозяйство.

Но при утверждении плана конфискации 1928 года в ЦК ВКП(б) и ВЦИК СССР Голощекина одернули и установили другие нормы: 400 голов – кочевые хозяйства, 300 – полукочевые, 150 – оседлые. Общее число хозяйств, подлежащих конфискации, снизилось до 7000.

Но и эти нормы оказались убийственными для казахского народа.

В 2008 году Европарламент принял резолюцию, в которой признал голодомор, устроенный советской властью в Украине, России, Казахстане и других республиках СССР, преступлением против человечности.

Европарламент признал: несмотря на то что большую часть умерших от искусственного голода составили русские в России, казахи потеряли большую часть населения – около 47%.

Восстановить численность населения Казахстана до уровня 1926 года, когда началась конфискация хозяйств, удалось лишь к 1970 году.