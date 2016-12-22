В Астане продается квартира за шесть миллионов долларов

Самое дорогое жилье в столице Казахстана находится в «Парижском квартале» и стоит примерно в тысячу раз дороже самой скромной квартиры в пригороде.

За 20-комнатную квартиру в «Парижском квартале» площадью в тысячу квадратных метров просят два миллиарда тенге (шесть миллионов долларов) – получается по два миллиона тенге (шесть тысяч долларов) за квадратный метр.

Самая дорогая квартира в столице Казахстана выставлена на сайте объявлений «Крыша».

Для сравнения: годовая аренда космодрома «Байконур» обходится в 115 млн долларов, и на эти деньги можно купить всего 19 таких квартир.

Апартаменты занимают весь пятый этаж шестиэтажного дома «Парижский квартал». Этот комплекс расположен на границе между Левым и Правым берегом в элитном спальном микрорайоне «Акбулак». Подъезд к дому оформлен роскошной лестницей, в доме имеется консьерж-сервис.

Фото интерьера квартиры в объявлении нет – только штук 20 снимков отделанных травертином подъездов, лифтов и интерьеров на этажах.

Всего на сайте «Крыша» выставлено более 50 квартир по цене свыше 1 млн долларов США.

На сайте объявлений OLX выставлены квартиры поскромнее. За 480 млн тенге (1,5 млн долларов США) продается роскошная пятикомнатная квартира.

Она расположена на пятом этаже того же шестиэтажного комплекса «Парижский квартал». Апартаменты площадью 270 метров полностью меблированы, имеется камин.

В прошлогоднем обзоре журнала «Форбс» в десятку самых дорогих жилых комплексов вторичного рынка столицы в июне 2015 года попали комплексы с диапазоном цен от 3 780 до 4 900 долларов за квадратный метр, а самым дорогим комплексом назван ЖК «Альтаир».

Квартиры здесь стоят по 911 100 тенге (4 899 долларов) за квадратный метр.

По оценкам экспертов, премиальное жилье в Алматы в среднем примерно вдвое дороже, чем в Астане.

К примеру, в алматинском комплексе «Жайляу», который расположен на гольф-курорте, квадратный метр апартаментов оценивают в 2,2 млн тенге, соответственно, квартира площадью 426 квадратных метров обойдется в 937 млн тенге (2,8 млн долларов).

Дешевые квартиры: от 6 тысяч долларов

Жилье в Астане существенно подешевело после падения тенге в 2015 году.

Самую дешевую квартиру мы нашли в новостройке в пригороде столицы – в поселке Ильинка.

Однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров продается по цене одного «квадрата» в элитной – 2,2 млн тенге (6,6 тысячи долларов). Соответственно, по цене самой дорогой квартиры можно купить 1000 (!) маленьких.

На сайте указано, что около дома комфорт-класса из термоблоков, в будущем будет развитая инфраструктура и до центра можно будет доехать за 10 минут. Пока же объявление проиллюстрировано симпатичным домом под «шубой», который расположен где-то в поле посреди бездорожья.

«Микрорайон относится к Есильскому акимату левого берега! Значит, будет городская прописка и городской бюджет содержания улиц. Все близко и быстро», – нахваливают квартиру авторы объявления.

На сайте «Форбса» самым дешевым комплексом Астаны назван ЖК «Эксклюзив». Он расположен в районе Сарыарка, на улице Байсеитовой, цена квадратного метра стартует от 184 тысяч тенге.

Однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров еще недавно можно было купить за 6,6 млн тенге (около 20 тысяч долларов). Правда, сейчас доступны только трехкомнатные.