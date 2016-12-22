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    В Астане продается квартира за шесть миллионов долларов

    Самое дорогое жилье в столице Казахстана находится в «Парижском квартале» и стоит примерно в тысячу раз дороже самой скромной квартиры в пригороде.

    Так выглядит вход в дом, где расположена самая дорогая в городе квартира; фото: сайт Крыша
    Так выглядит вход в дом, где расположена самая дорогая в городе квартира; фото: сайт Крыша

    За 20-комнатную квартиру в «Парижском квартале» площадью в тысячу квадратных метров просят два миллиарда тенге (шесть миллионов долларов) – получается по два миллиона тенге (шесть тысяч долларов) за квадратный метр.

    Самая дорогая квартира в столице Казахстана выставлена на сайте объявлений «Крыша».

    Для сравнения: годовая аренда космодрома «Байконур» обходится в 115 млн долларов, и на эти деньги можно купить всего 19 таких квартир.

    Апартаменты занимают весь пятый этаж шестиэтажного дома «Парижский квартал». Этот комплекс расположен на границе между Левым и Правым берегом в элитном спальном микрорайоне «Акбулак». Подъезд к дому оформлен роскошной лестницей, в доме имеется консьерж-сервис.

    Консьерж-сервис в доме с элитными квартирами; фото: Крыша
    Консьерж-сервис в доме с элитными квартирами; фото: Крыша

    Фото интерьера квартиры в объявлении нет – только штук 20 снимков отделанных травертином подъездов, лифтов и интерьеров на этажах.

    Всего на сайте «Крыша» выставлено более 50 квартир по цене свыше 1 млн долларов США.

    На сайте объявлений OLX выставлены квартиры поскромнее. За 480 млн тенге (1,5 млн долларов США) продается роскошная пятикомнатная квартира.

    Интерьер квартиры за 480 млн тенге;фото: Крыша
    Интерьер квартиры за 480 млн тенге;фото: Крыша

    Она расположена на пятом этаже того же шестиэтажного комплекса «Парижский квартал». Апартаменты площадью 270 метров полностью меблированы, имеется камин.

    В прошлогоднем обзоре журнала «Форбс» в десятку самых дорогих жилых комплексов вторичного рынка столицы в июне 2015 года попали комплексы с диапазоном цен от 3 780 до 4 900 долларов за квадратный метр, а самым дорогим комплексом назван ЖК «Альтаир».

    Квартиры здесь стоят по 911 100 тенге (4 899 долларов) за квадратный метр.

    По оценкам экспертов, премиальное жилье в Алматы в среднем примерно вдвое дороже, чем в Астане.
    К примеру, в алматинском комплексе «Жайляу», который расположен на гольф-курорте, квадратный метр апартаментов оценивают в 2,2 млн тенге, соответственно, квартира площадью 426 квадратных метров обойдется в 937 млн тенге (2,8 млн долларов).

    Дешевые квартиры: от 6 тысяч долларов

    Жилье в Астане существенно подешевело после падения тенге в 2015 году.
    Самую дешевую квартиру мы нашли в новостройке в пригороде столицы – в поселке Ильинка.

    Однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров продается по цене одного «квадрата» в элитной – 2,2 млн тенге (6,6 тысячи долларов). Соответственно, по цене самой дорогой квартиры можно купить 1000 (!) маленьких.

    В этом домике - самая дешевая квартира из предлагаемых сегодня в Астане и пригороде; фото: olx
    В этом домике — самая дешевая квартира из предлагаемых сегодня в Астане и пригороде; фото: olx

    На сайте указано, что около дома комфорт-класса из термоблоков, в будущем будет развитая инфраструктура и до центра можно будет доехать за 10 минут. Пока же объявление проиллюстрировано симпатичным домом под «шубой», который расположен где-то в поле посреди бездорожья.

    «Микрорайон относится к Есильскому акимату левого берега! Значит, будет городская прописка и городской бюджет содержания улиц. Все близко и быстро», – нахваливают квартиру авторы объявления.

    На сайте «Форбса» самым дешевым комплексом Астаны назван ЖК «Эксклюзив». Он расположен в районе Сарыарка, на улице Байсеитовой, цена квадратного метра стартует от 184 тысяч тенге.

    Жилкомплекс "Эксклюзив"; фото: Форбс
    Жилкомплекс «Эксклюзив»; фото: Форбс

    Однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров еще недавно можно было купить за 6,6 млн тенге (около 20 тысяч долларов). Правда, сейчас доступны только трехкомнатные.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Казахстана
    Теги: Астана жилье Казахстан квартиры
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