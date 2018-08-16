В Караганде полицейского судят за умышленное убийство

В Караганде специализированный межрайонный суд начал рассмотрение громкого уголовного дела в отношении сотрудника полиции Нурсеита Калдыбаева, обвиняемого в хладнокровном убийстве человека.

По версии следствия, в апреле 2018 года бывший сержант батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Темиртау застрелил продавца автомобиля Toyota Camry 55 стоимостью 8 млн тенге (22 тысячи долларов).

Мотивом для убийства могла стать острая нужда в деньгах. Как пишут казахстанские СМИ, 22-летний полицейский вскоре должен был жениться, и деньги нужны были для организации свадьбы.

Калдыбаев купил новую СИМ-карту с незарегистрированным номером и позвонил владельцу машины, договорившись о встрече в отдаленном месте. Там полицейский застрелил жертву выстрелом в голову.

После убийства Нурсеит вернулся на службу. Автомобиль он намеревался переоформить.