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    • Казахстан

    В Караганде полицейского судят за умышленное убийство

    В Караганде специализированный межрайонный суд начал рассмотрение громкого уголовного дела в отношении сотрудника полиции Нурсеита Калдыбаева, обвиняемого в хладнокровном убийстве человека.

    Нурсеит Калдыбаев; фото: Bnews.kz
    Нурсеит Калдыбаев; фото: Bnews.kz

    По версии следствия, в апреле 2018 года бывший сержант батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Темиртау застрелил продавца автомобиля Toyota Camry 55 стоимостью 8 млн тенге (22 тысячи долларов).

    Мотивом для убийства могла стать острая нужда в деньгах. Как пишут казахстанские СМИ, 22-летний полицейский вскоре должен был жениться, и деньги нужны были для организации свадьбы.

    Калдыбаев купил новую СИМ-карту с незарегистрированным номером и позвонил владельцу машины, договорившись о встрече в отдаленном месте. Там полицейский застрелил жертву выстрелом в голову.

    После убийства Нурсеит вернулся на службу. Автомобиль он намеревался переоформить.

    Темы: Правосудие в Казахстане
    Теги: Казахстан полицейский убийство
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