В Казахстане памятник Назарбаеву сравнили с монументом Линкольну

В Астане открыт памятник президенту РК Нурсултану Назарбаеву, полностью копирующий по композиции монумент 16-му президенту США Аврааму Линкольну в Вашингтоне.

Торжественное открытие памятника главе государства, приуроченное к 78-летию казахстанского лидера, состоялось 10 июля в Национальном музее.

Как и на знаменитой скульптурной композиции в центре Вашингтона, в Астане национальный лидер представлен сидящим в кресле. На памятнике Назарбаеву латиницей нанесена надпись на казахском языке: «Моя мечта – чтобы Казахстан был вечной страной. Время пройдет, люди уйдут. Но независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».

В социальных сетях высмеяли композицию памятника, назвав дешевой копией американского оригинала. Единственным различием пользователи назвали то, что памятник Линкольну установили после смерти, а Назарбаеву – при жизни.

В последние годы культ личности президента РК привел к тому, что его именем называются улицы городов, университеты страны, аэропорт, устанавливаются памятники. Ранее Центробанк РК выпустил 10-тысячную банкноту с изображением главы государства.