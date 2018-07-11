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    В Казахстане памятник Назарбаеву сравнили с монументом Линкольну

    В Астане открыт памятник президенту РК Нурсултану Назарбаеву, полностью копирующий по композиции монумент 16-му президенту США Аврааму Линкольну в Вашингтоне.

    Памятники Аврааму Линкольну и Нурсултану Назарбаеву; коллаж: Ц-1
    Памятники Аврааму Линкольну и Нурсултану Назарбаеву; коллаж: Ц-1

    Торжественное открытие памятника главе государства, приуроченное к 78-летию казахстанского лидера, состоялось 10 июля в Национальном музее.

    Как и на знаменитой скульптурной композиции в центре Вашингтона, в Астане национальный лидер представлен сидящим в кресле. На памятнике Назарбаеву латиницей нанесена надпись на казахском языке: «Моя мечта – чтобы Казахстан был вечной страной. Время пройдет, люди уйдут. Но независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».

    В социальных сетях высмеяли композицию памятника, назвав дешевой копией американского оригинала. Единственным различием пользователи назвали то, что памятник Линкольну установили после смерти, а Назарбаеву – при жизни.

    В последние годы культ личности президента РК привел к тому, что его именем называются улицы городов, университеты страны, аэропорт, устанавливаются памятники. Ранее Центробанк РК выпустил 10-тысячную банкноту с изображением главы государства.

    Темы: Астана, Казахстан, Культ личности, Нурсултан Назарбаев
    Теги: культ личности Линкольн Нурсултан Назарбаев памятник

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