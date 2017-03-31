В Казахстане распродают бизнес из-за кредитов и нерентабельности

Предпринимательство в Казахстане в упадке – бизнесмены выставили на продажу нефтебазы, магазины и теплицы из-за дорогих кредитов и падения спроса и заказов.

На главных торговых площадках Казахстана – ОLХ и «Крыша» – увеличивается количество бизнесов, выставленных на продажу.

Так, на первом ресурсе сейчас фигурирует свыше 2,7 тысяч объявлений о продаже магазинов, бутиков, ресторанов, ломбардов и даже нефтебаз. На портале «Крыша» – около трех тысяч объявлений только о продаже магазинов.

Разброс стоимости готового бизнеса – велик и служит своеобразным ориентиром для предпринимателей и демонстрирует цену входа в бизнес.

Самый дорогой лот на ОLХ – месторождение угля в Сарыаркинском районе Акмолинской области. За месторождение, где углеводороды добывают открытым способом, а также имеется запас угля в 167 млн тонн, продавец просит 49,6 млрд тенге (157 млн долларов США).

На втором месте по стоимости находится нефтебаза в столице Астане, цена нефтебазы – около 6,1 млрд тенге (19 млн долларов США).

Но встречаются и более доступные предложения – карьер в Каменке оценили в 195 млн тенге (620 тыс. долларов). Действующий хлебозавод в Алматы можно купить за 1,7 млрд тенге (4,8 млн долларов).

На ОLХ и «Крыше» почти половина объявлений – продажа ресторанов, магазинов и гостиничных комплексов. Так, торговый центр в Астане площадью 15 тыс. метров на проспекте Тлендиева оценили в 4,5 млрд тенге (15 млн долларов).

Детский сад в Петропавловске оценили в 250 млн тенге (790 тыс. долларов), салон красоты в Караганде – в 6 млн тенге (19 тыс. долларов). Кафе-стекляшка в Жамбылском районе Алматинской области – в 3,3 млн тенге (10,4 тыс. долларов). Ломбард в Шымкенте выставили за 12 млн тенге (38 тыс. долларов), причем в объявлении указано, что месячная прибыль составляет 500 тыс. тенге в месяц (1,5 тыс. долларов).

Много продается и сельскохозяйственных предприятий, большинство из них – высокотехнологичные комплексы, оснащенные по последней моде.

Например, тепличный комплекс в Шымкенте выставлен за 510 млн тенге (1,6 млн долларов). Фермерское хозяйство в 30 км от Астаны перейдет к новому собственнику за 3,1 млрд тенге (10 млн долларов).

Поиск новых ниш

Бизнесмены называют разные причины продажи бизнеса, но все сходятся в одном – рентабельность упала, а бизнес требует постоянных вложений для поддержания на достойном уровне.

Так, владелец гостиницы в Алматы Алишер рассказал, что из-за кризиса снизилось количество командировочных – это был его основной контингент постояльцев. Сначала пришлось сократить персонал и законсервировать ряд номеров. Но и это не помогло.

«Решил продать – перепрофилировать у меня все равно не хватит денег. Деньги вложу в новый бизнес, но часть суммы потрачу на учебу в Малайзии», – делится предприниматель.

Бизнесмен Евгений Д. также продает кальянную в Астане. По его словам, продать бизнес заставил кредит, который он брал пять лет назад в долларах.

«Я не вытягиваю оплату кредита. Несколько раз опаздывал с оплатой. После продажи рассчитаюсь с долгами и буду искать новые ниши для бизнеса. Буду ориентироваться на рынок услуг – рассматриваю возможность создать агентство по уборке квартир и офисов», – говорит Евгений.

Интересно, что у многих предпринимателей, разместивших объявления, указана и причина продажи. Как правило, переезд.

Жанна Э. планирует продать салон красоты в Актау и перебраться в Москву, где, по ее мнению, больше клиентов и выше средний чек. «Начну администратором, но планирую открыть со временем свое дело», – делится девушка.

Продать или закрыть?

Тимур Назханов, вице-президент Ассоциации предпринимателей Казахстана, считает, что практически половина открытых предприятий фактически не работает, так как развивать бизнес не всем под силу.

По его мнению, за последние лет пять процедура открытия предприятий значительно упростилась. Напротив, чтобы закрыть предприятие, предпринимателям нужно пройти огромное количество организаций, где подтвердят отсутствие претензий. Соответственно, порой предприятие проще продать, чем закрыть.

Обещают дешевые кредиты

Одна из главных претензий бизнесменов – отсутствие дешевых кредитов.

Рейтинг легкости ведения бизнеса – Doing business – подтверждает: в 2017-м стали хуже выдавать кредиты, по сравнению с 2016-м. Если в прошлом году по этой позиции Казахстан занимал 70-е место, то в 2017 – уже 75-е.

27 марта министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов анонсировал выделение гарантированных микрокредитов. Так, предприниматели, проживающие в городах, получат 1,2 млрд тенге, а жители сельской местности – 2,8 млрд тенге.

Кредит выдается под 6% годовых, а не под 22%, как у коммерческих банков. Максимальная сума займа составит восемь месячных расчетов – около 18 млн тенге.

Также государство выступит гарантом, если залог заемщика будет недостаточно ликвиден. Участниками же программы могут быть как действующие предприниматели, так и те, кто только начинает бизнес.