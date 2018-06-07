В Казахстане за сообщения о коррупции будут премировать

Для получения денежного вознаграждения в размере 240 тысяч тенге заявитель должен подтвердить в суде информацию о коррупции.

Глава Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев обратился к гражданам Казахстана с просьбой доносить о фактах коррупции в госорганах.

Как заявил чиновник, ни одно обращение не останется без внимания правоохранительных органов. Всем заявителям гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации о коррупции в суде государство может выделить казахстанцам, имеющим активную гражданскую позицию, до 240 тысяч тенге ($730).