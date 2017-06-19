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    В Казахстане завершилась сага с лжетерроризмом учителя физики

    Юрий Пак, учитель из Караганды, третий день свободный человек, о возращении в школу не помышляет, приходит в себя после двух лет жизни под обвинением в лжетерроризме.

    Юрий Пак успел поздравить дочь Аню с выпуском; фото: Фейсбук
    Юрий Пак успел поздравить дочь Аню с выпуском; фото: Фейсбук

    Дело учителя физики из Караганды, осужденного в октябре 2016 года на два года лишения свободы за якобы совершенный звонок о бомбе в Центральном универмаге города –  стало одним из самых резонансных о лжетерроризме в Казахстане.

    За свободу Пака боролись казахстанские активисты и семья, утверждая, что у следствия не было доказательств его вины. Что в момент совершения звонка в апреле 2015 года по номеру 112 якобы с телефона учителя, сам Пак находился в другой классной комнате, где таскал парты.

    Возможность сбоя в телефонной сети подтверждала экспертиза «Казахтелекома», но учитель все же был осужден.

    Известный казахстанский журналист Сергей Дуванов после осуждения написал, что «общество обязано встать на его защиту».

    Семейное фото: Юрий Пак после освобождения из тюрьмы; фото: Фейсбук
    У стен тюрьмы Юрия Пака встречала семья; фото: Фейсбук

    Признал вину

    17 июня Пак в конечном итоге вышел на свободу. Но, чтобы выйти на свободу, ему пришлось пойти на признание вины, хотя это и не было обязательным условием после оплаты штрафа.

    О причинах такого решения семья не распространяется, но его знакомые убеждены – если бы он не принял решения признать вину, то его бы не выпустили или выпустили на несколько дней позже. А Юрию критично было оказаться на свободе именно 17 июня – в этот день прощалась со школой его дочь.

    «Когда я узнала, какая цена заплачена за то, чтобы Юра был с нами, это был жестокий удар. Сколько бы тебя ни били, к боли привыкнуть невозможно. И я понимала, насколько в разы труднее сейчас Юре», – написала его супруга Ольга Пак в «Фейсбуке» 19 июня.

    Адвокат Юрия Пака – Сергей Ким – намекнул, что его подзащитному был задан непроцессуальный вопрос, от которого зависело принятие процессуального решения.

    Эксперты называют принуждение к признанию вины инквизицией.

    «Приходит в себя»

    Но семья учителя тем не менее несказанно рада его освобождению. В первый день на воле похудевший на 12 килограммов Юрий успел полакомиться домашней едой, начать читать сотни писем, приходивших в его поддержку, и сходить на выпускной к дочери Ане.

    Юрий Пак с дочерью Анной. Фото: Фейсбук
    Юрий Пак с дочерью Анной. Фото: Фейсбук

    «Юра приходит в себя. Его шокирует то, что незнакомые люди узнают его на улице. Выпускной у Ани прошел замечательно, мы были счастливы», – рассказала Ц-1 Ольга Пак.

    По ее словам, особых планов на будущее семья не строит. Нет ясности и с возвращением Юрия в школу.

    «Насчет школы все не очень понятно. По закону – он может вернуться. С другой стороны, при трудоустройстве требуют справку о несудимости», – продолжает она.

    Ц-1 попросил прокомментировать слухи о возможной эмиграции семьи учителя.

    По словам Ольги, пока этот вопрос не актуален – дочь готовится к поступлению в один из вузов Алматы и в будущем собирается стать режиссером.

    Источник:Ц-1
    Темы: Правосудие в Казахстане
    Теги: лжетерроризм обвинение Ольга Пак Правосудие в Казахстане свобода суд тюрьма учитель Юрий Пак
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