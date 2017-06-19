В Казахстане завершилась сага с лжетерроризмом учителя физики

Юрий Пак, учитель из Караганды, третий день свободный человек, о возращении в школу не помышляет, приходит в себя после двух лет жизни под обвинением в лжетерроризме.

Дело учителя физики из Караганды, осужденного в октябре 2016 года на два года лишения свободы за якобы совершенный звонок о бомбе в Центральном универмаге города – стало одним из самых резонансных о лжетерроризме в Казахстане.

За свободу Пака боролись казахстанские активисты и семья, утверждая, что у следствия не было доказательств его вины. Что в момент совершения звонка в апреле 2015 года по номеру 112 якобы с телефона учителя, сам Пак находился в другой классной комнате, где таскал парты.

Возможность сбоя в телефонной сети подтверждала экспертиза «Казахтелекома», но учитель все же был осужден.

Известный казахстанский журналист Сергей Дуванов после осуждения написал, что «общество обязано встать на его защиту».

Признал вину

17 июня Пак в конечном итоге вышел на свободу. Но, чтобы выйти на свободу, ему пришлось пойти на признание вины, хотя это и не было обязательным условием после оплаты штрафа.

О причинах такого решения семья не распространяется, но его знакомые убеждены – если бы он не принял решения признать вину, то его бы не выпустили или выпустили на несколько дней позже. А Юрию критично было оказаться на свободе именно 17 июня – в этот день прощалась со школой его дочь.

«Когда я узнала, какая цена заплачена за то, чтобы Юра был с нами, это был жестокий удар. Сколько бы тебя ни били, к боли привыкнуть невозможно. И я понимала, насколько в разы труднее сейчас Юре», – написала его супруга Ольга Пак в «Фейсбуке» 19 июня.

Адвокат Юрия Пака – Сергей Ким – намекнул, что его подзащитному был задан непроцессуальный вопрос, от которого зависело принятие процессуального решения.

Эксперты называют принуждение к признанию вины инквизицией.

«Приходит в себя»

Но семья учителя тем не менее несказанно рада его освобождению. В первый день на воле похудевший на 12 килограммов Юрий успел полакомиться домашней едой, начать читать сотни писем, приходивших в его поддержку, и сходить на выпускной к дочери Ане.

«Юра приходит в себя. Его шокирует то, что незнакомые люди узнают его на улице. Выпускной у Ани прошел замечательно, мы были счастливы», – рассказала Ц-1 Ольга Пак.

По ее словам, особых планов на будущее семья не строит. Нет ясности и с возвращением Юрия в школу.

«Насчет школы все не очень понятно. По закону – он может вернуться. С другой стороны, при трудоустройстве требуют справку о несудимости», – продолжает она.

Ц-1 попросил прокомментировать слухи о возможной эмиграции семьи учителя.

По словам Ольги, пока этот вопрос не актуален – дочь готовится к поступлению в один из вузов Алматы и в будущем собирается стать режиссером.