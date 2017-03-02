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    • Казахстан

    В марте в Астане начнутся суды над профсоюзными лидерами

    Адвокат лидеров протеста в Актау Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева настроена решительно и готова обращаться в Комитет ООН по правам человека.

    Амин Елеусинов и Нурбек Кушабеков; фото: Радио Свобода в Казахстане
    Амин Елеусинов и Нурбек Кушакбеков; фото: Радио Свобода в Казахстане

    В ближайшие недели казахстанские суды начнут рассматривать дела Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева – лидеров профсоюза нефтесервисного предприятия ТОО «Oil Construction Company».

    «Дело Кушакбаева прокуратура передала в суд, – рассказала Ц-1 адвокат профсоюзных лидеров Гульнара Жуаспаева. – Через неделю может состояться предварительное слушание, а через две, возможно, начнется процесс в Алматинском районном суде Астаны».

    Ожидается, что вскоре стартует и суд над Елеусиновым. После 16 марта стороны процесса начнут знакомиться с делом.

    Обвиняются в растрате и подстрекательстве

    Елеусинов обвиняется по статье 189 Уголовного кодекса РК в растрате вверенного чужого имущества. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Кушакбаева обвиняют в подстрекательстве к продолжению незаконной забастовки (ст. 402 УК РК), наказание по этой статье – от штрафа до одного года лишения свободы.

    Оба профсоюзных лидера были задержаны 20 января в Актау, где работники нефтесервисной компании Oil Construction Company Мангистауской области объявили голодовку. Затем их перевезли в Астану.

    Акция протеста сотрудников предприятия началась 5 января, они выступили против решения суда Шымкента от 4 января о ликвидации независимого профсоюза.

    Возмущение решением суда выразили около семисот человек, в знак протеста многие из них объявили голодовку, которая была прекращена 22 января после вмешательства полиции.

    Адвокат: судить в Астане – незаконно

    Адвокат считает нарушением закона тот факт, что судить ее подзащитных будут в Астане, поскольку дело должно рассматриваться в Актау, где и проходил протест.

    По словам Жуаспаевой, на Елеусинова оказывается сильное психологическое давление.

    Защитница объясняет этим появление видеозаписи с признанием своей вины, о которой было объявлено 8 февраля. К тому моменту лидер профсоюза, страдающий ревматизмом, находился в СИЗО уже три недели.

    Администрация СИЗО и следователи запретили ему пригласить адвоката, присутствие которого было обязательно.

    «К Елеусинову подсадили в камеру человека, который уговорил его срочно сделать признание, не дожидаясь адвоката, – рассказала Жуаспаева. – Его слова были записаны на видео. Его не приобщили к делу, но рассылали по мессенджерам нефтяников в Актау, чтобы дискредитировать их лидера». Позже Елеусинов отказался от своих слов.

    Адвокат считает, что суды по делам профсоюзных лидеров будут быстрыми: властям не нужны громкие затяжные процессы накануне старта Экспо-2017. Однако на оправдательные приговоры рассчитывать не стоит.

    Жуаспаева намерена подавать жалобу в Комитет ООН по правам человека после того, как будут пройдены все судебные инстанции в Казахстане.

    Дело рассматривается как политическое

    Казахстанский политолог Султанбек Султангалиев уверен, что дело мангистауских нефтяников власти рассматривают в политическом ключе.

    «В этом деле нет ни Аблязова с его движением, ни «агентов» пивного короля Тулешова, – отметил политолог, – однако сейчас сам факт бунта против законов воспринимается как попытка выступления против властей с целью дестабилизации общественно-политической ситуации».

    По его словам, такое восприятие связано со страхом финансово-политической элиты Казахстана перед возможностью переформатирования народного возмущения в организованное неповиновение органам правопорядка и местным властям.

    «Любое оппонирование будет жестко наказано», – продолжает Султангалиев.

    Политолог считает, что с точки зрения здравого смысла и политического прагматизма властям следовало бы, раз уж конфликт получил широкую огласку, пойти на небольшие уступки бастующим или вовсе снять все обвинения с фигурантов процесса.

    «Но ястребиная политика закручивания гаек скажется и на данном процессе, – резюмирует эксперт. – Большая вероятность того, что участники забастовки понесут серьезное наказание».

    Поддержка от международных профсоюзов

    Представители Международной конфедерации профсоюзов во время визита в Казахстан 23 февраля призвали власти страны прекратить уголовное преследование профсоюзных лидеров, об этом сообщала Казахстанская служба радио «Свобода».

    Яап Виенен, заместитель генерального секретаря этой организации, на встрече с представителями Генпрокуратуры, Министерства юстиции, МИД и пообещал начать кампанию против Казахстана как государства, не соблюдающего международные стандарты. По его словам, это повлияет на репутацию страны в мире.

    Источник:Ц-1
    Темы: Забастовка в Казахстане, Права человека, Правосудие в Казахстане
    Теги: Амин Елеусинов Гульнара Жуаспаева Казахстан Нурбек Кушакбеков права человека в Казахстане Правосудие в Казахстане профсоюз
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