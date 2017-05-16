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    В обанкротившемся банке Азербайджана – деньги казахстанских пенсионеров

    Международный банк Азербайджана, куда было вложено более 227 млн долларов пенсионных сбережений казахстанцев, 13 мая сообщил о банкротстве.

    Международный банк Азербайджана; фото из открытых источников
    Международный банк Азербайджана; фото из открытых источников

    кого Межбанка (МБА) по итогам прошлого года превысил миллиард долларов.

    Для казахстанского Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) это сообщение обернулось скандалом. Ведь топ-менеджеры фонда вложили сбережения пенсионеров в ценные бумаги МБА, «не заметив», что банк находится в преддефолтном состоянии.

    Сегодня, когда банк обанкротился, никто не дает гарантий возврата пенсионных денег казахстанцев.

    Есть ли шансы вернуть деньги

    Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, средства, вложенные Единым накопительным пенсионным фондом Казахстана в азербайджанский банк, составляют 71,6 млрд тенге (примерно 227 млн долларов США).

    Рахим Ошакбаев выразил большое сомнение в том, что эти деньги можно вернуть в страну, если не будет принято политическое решение на самом высоком уровне – например, по договоренности между президентами Назарбаевым и Алиевым.

    Логотип Единого накопительного Пенсионного фонда Казахстана; фото: Объектив.кз
    Логотип Единого накопительного Пенсионного фонда Казахстана; фото: Объектив.кз

    Но кое-какие признаки о договоренностях в этом вопросе просматриваются. В некоторых СМИ публикуется информация, что разговор на эту тему между президентами состоялся, а в понедельник правительство Азербайджана, как сообщают те же СМИ, приняло решение оплатить долги банка.

    В качестве источника погашения долгов Межбанка официальный Баку рассматривает два варианта: государственный бюджет и средства Госнефтефонда.

    Первый вариант маловероятен, потому что в этом году в госбюджете не заложены расходы на выплату долгов Международного банка.

    Второй вариант – за счет нефтяного фонда – более реален, но скорого возврата денег ждать все равно не следует. Пройдет несколько лет, пока будут проведены все бюрократические процедуры, а до того времени денег казахстанские пенсионеры и ЕНПФ не увидят.

    Многие эксперты полагают, что вернуть всю сумму вложений не удастся, значительную часть кредитов банк выдавал компаниям-однодневкам – без адекватного обеспечения и залога. Ценные бумаги, конечно, другое дело. Однако, каким образом и под какие активы они выпускались – с этим могут очень долго разбираться. А это тоже может затянуть возврат долгов, в том числе и казахстанскому ЕНПФ.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Казахстана
    Теги: банк банкротство Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана Международный банк Азербайджана пенсионеры сбережения
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