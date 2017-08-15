В Шымкенте нет билетов на поезда – проводники винят EXPO-2017

Жители Южно-Казахстанской области не могут купить железнодорожные билеты в кассе, ситуация обострена как никогда, виновата EXPO?

В Южно-Казахстанской области, где проживает каждый шестой житель 18-миллионной страны, невозможна покупка железнодорожных билетов в кассе.

У отчаявшихся пассажиров остается только один выбор: обратиться к перекупщикам, орудующим на вокзале в Шымкенте и предлагающим билеты в любом направлении на любую дату, но в несколько раз дороже их реальной цены.

Всё из-за EXPO

В сложившейся ситуации, по мнению большинства проводников, виновата не коррупция, а проходящая с 10 июня по 10 сентября в Астане международная выставка EXPO.

Дело в том, что власти Казахстана в желании привлечь большее количество посетителей на EXPO принудили многих граждан к покупке билетов на выставку. Но не рассчитали, что посещение выставки предполагает и обеспечение путешественников и местом в поезде.

«В нашей семье мы купили восемь билетов на ЭКСПО с фиксированной датой в середине августа, но мы не можем достать билеты на поезда», – сетует 41-летний житель Шымкента, назвавшийся Кайратом.

«Две недели прошло с тех пор, как я хожу на вокзал. Билетов в кассах нет, но у перекупщиков приобретать восемь билетов по 15 тысяч тенге мы не можем себе позволить», – добавляет он.

Билет из Шымкента до Астаны стоит от 4361 тенге (13 долларов США) в плацкартном вагоне и от 6768 тенге (20 долларов США) в купейном, но достать их в кассах практически невозможно, если, конечно, не позаботиться об этом задолго до даты поездки.

Казахстанская железнодорожная компания «Казахстан Темир Жолы» открывает продажу за 45 дней до отправления поезда.

«Честно говоря, месяц назад я еще не знал, что мы поедем на ЭКСПО, но когда нас заставили купить билеты на выставку, то билетов на поезд уже не было в открытой продаже», – объясняет Кайрат.

Никуда билетов нет

Другой пассажир, которому необходимо ехать в противоположном направлении, – на запад, в город Актобе, также жалуется на отсутствие билетов.

«Билетов в кассах нет, но спекулянты предлагают их на любую дату. Я не хочу переплачивать, поэтому осаждаю кассы в надежде, что кто-то сдаст билет, и я смогу его купить», – говорит житель Актобе.

Перекупщики покупают детские билеты, которые стоят на 50% дешевле, чем взрослые, и по мере спроса на билеты сдают их, чтобы тотчас же переоформить их на вынужденного покупателя, объясняет один из проводников поезда № 12 Шымкент – Алматы.

«Даже если эти билеты они не продадут с рук, их можно все равно сдать и вернуть часть суммы. Но детские билеты стоят настолько дешево, что они идут на риск в надежде получить в несколько раз большую сумму», – продолжает далее проводник.

«Такая ситуация существует только в Шымкенте, в других городах Казахстана этого нет, – заявляет Кайрат. – По-моему, коррупцию на вокзале Шымкента невозможно искоренить никогда».

Перекупщики могут всё

Перекупщики открыто предлагают купить билеты буквально перед глазами работников вокзала.

Корреспондент Ц-1 поинтересовался у спекулянтов, есть ли билеты на поезд в Алматы за полчаса до отправления состава. «Давайте удостоверение личности и 10 тысяч тенге – и у вас будет билет», – ответил перекупщик.

Затем он отвел молодую семейную пару, пытающуюся уехать с детьми в Алматы, в сторонку, а через некоторое время вернулся к кассам и просунул в окошко документы и деньги.

Самое интересное, что поезд, следующий из Шымкента в Алматы, на который невозможно было достать билеты, оказался полупустым. Видимо, в тот день не нашлось достаточного количества путешественников, вынужденных покупать билет у перекупщиков.

На вопрос, почему вагоны пустые, в то время как в кассах нет билетов, проводники отвечали, что эти вагоны являются бронью соседнего областного центра Тараза.

Правда, проводники не смогли объяснить, почему так происходит, если поезд следует из Шымкента, а билеты продаются только из Тараза.

Лукавые проводники

Ц-1 проверил слова проводников о якобы специальной таразской брони на поезд № 12 сообщением Шымкент – Алматы-2.

Проверка наличия билетов на сайте онлайн-продаж билетов «Казахстан Темир Жолы» на произвольно выбранную дату в сентябре (25 числа) показала: все билеты на поезд доступны для покупки со станции Шымкент. Билеты из Тараза продаются только на купейные вагоны с номерами 20, 21 и 22, а также на «сидячие вагоны» с номерами 23 и 24. Ну, и места в этих вагонах можно купить с посадкой в Шымкенте.

Получается, проводники поезда, вместо того чтобы ратовать за продажу билетов во избежание сокращения поезда из-за отсутствия спроса на его услуги, всячески прикрывают нелегальную схему перепродаж билетов на станции Шымкент.

«На самом деле ситуация должна исправиться после окончания ЭКСПО – в сентябре, – обнадежил Ц-1 один из проводников поезда № 12. – Из-за выставки большой спрос на железнодорожные билеты».

На уточняющий вопрос о том, что ЭКСПО проводится в Астане, а билеты продаются с рук в направлении Алматы, проводник всего лишь пожал плечами.