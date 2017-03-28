В столице Казахстана начался суд над нефтяником Нурбеком Кушакбаевым

Суд в Астане начал рассматривать дело профсоюзного лидера Нурбека Кушакбаева. Приговор предопределен и будет жестким, считает оппозиционер Айдос Садыков.

В столице Казахстана 28 марта состоялось первое судебное заседание по делу Нурбека Кушакбаева из Актау – инспектора по охране труда профсоюза нефтесервисной компании Oil Construction Company (OCC) и зампредседателя Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК).

Кушакбаев был одним из лидеров январской забастовки нефтяников в Актау.

Он обвиняется по впервые применяемой статье 402 УК РК «Подстрекательство к продолжению незаконной забастовки». Санкция по статье – штраф, лишение права занимать определенные должности и лишение свободы сроком до трех лет.

Суд над лидером профсоюза, Амином Елеусиновым, начнется позже. Его обвиняют в растрате чужого имущества (ст. 189 УК РК).

Судебное заедание проходило в Алматинском районном специализированном уголовном суде № 2 Астаны, несмотря на протесты адвокатов о том, что суд должен проходить в Актау.

Простой назвали ущербом

Обвинение делает акцент на ущербе, которое предприятию причинила голодовка нефтяников. По данным прокуратуры, этот ущерб составил 25 млн тенге (79 тыс. долларов США).

Представители Oil Construction Company оценили простой в 94 млн тенге (298 тыс. долларов).

Адвокат подсудимого Гульнара Жуаспаева акцентирует, что некоторые цеха были в режиме простоя еще до начала забастовки, и названные суммы как минимум завышены.

Казахстанский оппозиционер Айдос Садыков, который сейчас проживает в столице Украины, обращает внимание, что изначально ущерб от забастовки оценивали в 25 млн тенге.

«Эта сумма изначально взята с потолка, тем самым они показывают общественности, что в случае подобных акций помимо тюрьмы придется возмещать значительный ущерб. Это еще один рычаг для давления на активистов», – говорит Садыков.

По его мнению, решение судей по этому делу предопределено.

«Обычно в таких случаях приговор бывает максимально жестким, Кушакбаева и Елеусинова ждет реальный тюремный срок и выплата ущерба», – прогнозирует Садыков.

Два года на прослушке

Оппозиционер обращает внимание еще на один факт: во время суда стало известно, что с 2015 года телефонные разговоры Нурбека Кушакбаева прослушивались с санкции прокуратуры по статье «Возбуждение социальной розни».

«Прослушивают в Казахстане практически всех неблагонадежных, к ним относились и Кушакбаев с Елеусиновым как лидеры нефтяников. Это обычная практика Комитета национальной безопасности, для этого им не требуется санкции суда. Они просто берут и ставят аппараты, чтобы выявлять и нейтрализовать активистов», – считает Садыков.

Накануне суда в «Фейсбуке» активисты распространили призыв к жителям Астаны исполнить свой гражданский долг – прийти в суд и поддержать одного из лидеров нефтяников.

Похоже, на надежный тыл своих коллег профсоюзным лидерам рассчитывать не приходится: одних уволили, других запугали. В основном поддержку Кушакбаеву и Елеусинову оказывают казахстанские правозащитники.

Изолировали в Астане

Профсоюзные лидеры были задержаны 20 января в Актау, где работники нефтесервисной компании Oil Construction Company Мангистауской области объявили голодовку. Затем их перевезли в Астану.

По мнению Айдоса Садыкова, власти таким образом добивались изоляции лидеров от оставшихся в Актау нефтяников.

Акция протеста сотрудников предприятия началась 5 января, нефтяники выступили против решения суда Шымкента от 4 января о ликвидации независимого профсоюза.

Возмущение решением суда выразили около 700 человек, в знак протеста многие из них объявили голодовку, которая была прекращена 22 января после вмешательства полиции.