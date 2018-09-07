Вадим Курамшин: «Правозащита — это Мутабар Таджибаева»

Известный казахстанский активист, дважды политзаключенный Вадим Курамшин в видеозаявлении объявляет о начале голодовки в поддержку Мутабар Таджибаевой.

Судебный процесс в Париже по иску Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой, начинающийся сегодня, 7 сентября, будет сопровождаться «эстафетной голодовкой» более 200 человек, поддержающих ответчицу.

Среди первых голодающих — известный казахстанский правозащитник и бывший политзаключенный Вадим Курамшин. Лишь две недели назад он вышел на свободу. Он объясняет — почему он участвует в акции. Почему это важно.

Ниже Ц-1 публикует текст его выступления.

«Я дважды экс-политзаключенный казахстанских застенков. Первый раз казахстанское правосудие обрекло меня на зверские пытки в тюрьме строгого режима сроком на 3 года 10 месяцев за публикацию правдивой статьи, повествующей об обстоятельствах присвоения собственности простых сельчан властным кланом Порубаевых.

Несмотря на то что статья была полностью обоснована, в том числе и документально – актом аудиторского заключения, неоднократно продлялись следственные сроки, тем не менее казахстанский суд, проигнорировав при этом законы об амнистии, под которые я подпадал впрямую, изолировал меня в тюрьму, как я выше сказал, на 3 года и 10 месяцев.

Последний раз я освободился всего две недели назад из тюрьмы уже особого режима.

Не успел вернуться в родной Петропавловск, как мне стало известно о кампании, которую развернула госпожа Атаева, возглавляющая ассоциацию «Права человека в Центральной Азии», против легендарной личности, героя наших дней, номинанта на Нобелевскую премию, лауреата всевозможных других правозащитных премий Мутабар Таджибаевой.

В этой истории меня удивляет тот факт, что, когда мы с ней (Атаевой) активно сотрудничали, она сама меня поддерживала в инициативах по расследованию фактов нецелевого использования грантов, выделяемых всевозможными международными организациями.

Тогда речь шла о группировке так называемых правозащитников, которые эти средства присваивали, на них блажировали, но никакой действительной помощи не оказывали.

По злой иронии судьбы, объектом такого расследования стала сама Надежда Атаева. Инициировали расследование ее порочной деятельности ряд узбекских граждан, среди которых – и Мутабар Таджибаева.

Но почему-то Надежда Атаева засыпала исками не первоисточники, не тех авторов, которые изначально публиковали компрометирующие, разоблачительные, разгромные статьи в отношении порочной деятельности Надежды Атаевой, а все ее критическое внимание оказалось сфокусировано на выдающейся личности – Мутабар Таджибаевой.

Я не могу остаться в стороне. Данная кампания позорит само понятие правозащитной деятельности, поскольку правозащитники – это не только Надежда Атаева и те, кто сидит в теплых и удобных кабинетах, сладко ест и спит в мягких постелях. Правозащита – это прежде всего Мутабар Таджибаева, правозащита – это люди, которых убивали режимы диктаторских стран. И вот сегодня Надежда Атаева своими низкими инициативами пытается подменить само понятие «правозащитная деятельность».

В связи со всем вышесказанным я объявляю о голодовке. С завтрашнего дня, 7 сентября, я присоединяюсь к эстафете, которую, надеюсь, подхватят и другие, ведь нас поддерживают многие единомышленники, в том числе и социалисты.

Завтра, 7 сентября, я объявляю суточную голодовку. В случае, если мы не остановим Надежду Атаеву, то следующая голодовка уже будет бессрочной. За нами – правда, мы победим. Мутабар Таджибаеву не дадим в обиду!»