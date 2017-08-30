Власти Казахстана подрывают свой инвестиционный имидж

Так считает известный правозащитник, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис, который говорит, что разгром профсоюзов и инвестиции – «две вещи несовместные».

На совещании по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации, состоявшемся в Астане 25 августа, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил недовольство снижением роста иностранных инвестиций в страну.

Глава государства отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние два года и резко раскритиковал деятельность АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

«Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию «Kazakh Invest». Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты?» – спросил Назарбаев.

Инвестиции упали и не растут…

Валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК, который поступательно рос с 2007 года, в 2013-м снизился на 17%, потом сокращение замедлилось на 2% в 2014 году, а в 2015-м опять был зафиксирован резкий провал на 38%.

В 2016 году приток инвестиций вырос на 40%, но даже это не помогло достичь докризисного уровня.

Эта проблема очень заботит власти Казахстана. Назарбаев неустанно призывает иностранных инвесторов вкладывать деньги не только в нефтяные и добывающие проекты, но и в другие сектора экономики. Однако положение дел к лучшему не меняется.

По мнению Евгения Жовтиса, одной из главных причин остается несоблюдение Астаной международных пактов по правам человека.

Власти Казахстана действуют неразумно и недальновидно, убежден правозащитник.

Ухудшение политической ситуации в стране, репрессии против профсоюзов, их лидеров и независимой прессы, несоблюдение Казахстаном положений важнейших международных договоров и конвенций, которые он ратифицировал, – все это влияет на инвестиционный климат и привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов.

Реакция медленная, но верная

«Как только в стране появляются такие факты, как разгром независимых профсоюзов, что мы видим в последние годы в нашей стране, – это сразу учитывают иностранный бизнес, иностранные правительства, вся международная общественность», – говорит Жовтис.

Международные механизмы наблюдения и реакция на нарушение прав человека действуют медленно, но верно, продолжает правозащитник.

Они очень инерционны, но если начинают работать, потом очень трудно изменить мнение международных инвесторов о перспективах вложений в страну, нарушающую основные демократические принципы.

Власти Казахстана в этом смысле постоянно наступают на те же грабли, которые попадаются им на пути, упорно демонстрируют, что они не хотят слышать мнения международных организаций, констатирующих, что положение с правами человека в стране ухудшается, считает Жовтис.

«Власть не понимает, что это уже начинает влиять на имидж Казахстана и его инвестиционный климат», – резюмирует он.