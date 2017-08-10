Военный в Казахстане получил год условного срока за попытку убить жену

Учительница из Алматы со слезами рассказывает, как бывший муж душил ее при четырехлетнем сыне, но Военный суд РК оценил это как нанесение «среднего вреда».

В среду, 9 августа, апелляционная инстанция Военного суда Республики Казахстан оставила в силе приговор Военного суда Алматинского гарнизона в отношении действующего работника Военного института Сухопутных войск Райбека Боранбаева.

Согласно решению суда первой инстанции, вынесенному 15 июня, мужчина был приговорен к условному сроку в один год за нанесение среднего вреда здоровью своей уже бывшей супруге – учительнице начальных классов из Алматы Динаре Чидериновой.

Но Боранбаев не отработал и условный срок, так как попал под амнистию. Более того, будучи военным, он и после привлечения к уголовной ответственности продолжает работать на своем месте.

Спасла соседка

Потерпевшая Динара Чидеринова рассказывает, как 25 сентября 2016 года ее тогда еще муж вернулся домой около 17.00 в алкогольном опьянении и принялся ее душить.

Рядом с ней спал их младший четырехлетний сын. Помимо того что мужчина душил жену, он еще и бил ее в лицо.

«Наш сын проснулся и от ужаса был в оцепенении. Он пережил сильную травму. Говорит мне, что убьет папу, если увидит», – в слезах рассказала Динара Ц-1.

Ей удалось вырваться. Тогда муж побежал за ножом со словами, что сначала убьет ее, а потом и себя.

Динара выбежала во двор, и от шума туда же вышла их соседка. Увидев окровавленную Динару, женщина завела ее к себе домой и закрылась. Разъяренный мужчина пытался ворваться и в соседский дом.

«Соседка вызвала «скорую». У меня отовсюду шла кровь – из ушей, носа, рта. После операции даже врач спрашивал: «Чем он вас бил? У него в руке должно было быть что-то железное, чтобы так раздробить кости». В каких-то местах кости на лице были раздроблены в песок», – делится воспоминаниями женщина.

Раздробил кости на лице

Динара более полугода была недееспособна – не могла работать. Она восстанавливается по сей день. За это время женщина девять раз попадала в больницу в результате полученных травм.

Полиция зарегистрировала уголовное дело в отношении Боранбаева.

Первоначальная медицинская экспертиза показала легкую степень причинения вреда здоровью из-за того, что им не были предоставлены рентгеновские снимки. Следователи с этим не согласились и отправили на повторную экспертизу, которая установила среднюю тяжесть вреда здоровью.

Так, в суд дело было направлено с обвинительным актом по ч. 1 ст. 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Покушение на убийство»

Адвокат потерпевшей женщины Айман Умарова говорит в интервью Ц-1, что в материалах дела имелись доказательства, что фактически было покушение на убийство.

«На ней могло вообще не быть даже царапины. Но муж за ней бежал с ножом и кричал, что убьет. И она осталась жива не потому, что он передумал, а потому, что ее спасла соседка», – поясняет Умарова.

«Но обвинительный акт был предъявлен в причинении вреда здоровью средней тяжести, и, конечно же, суд тут не может выйти за пределы обвинения», – говорит далее адвокат Динары.

При печати текста приговора суд совершил ошибку: половина решения написана на русском, другая – на казахском языке. А по закону текст должен быть изложен на одном языке.

«Мы просили в апелляционной жалобе, чтобы дело отправили прокурору, но приговор оставили без изменений, а это значит, что мою доверительницу лишили возможности наказать преступника по справедливости», – заявляет далее Умарова.

«Не подходи…»

По словам Динары Чидериновой, с мужем она прожила почти девять лет, восемь из которых она подвергалась насилию с его стороны.

«Он начал бить меня через год после свадьбы. Как напьется, так агрессивный. Я терпела это все и не разводилась, во-первых, из-за менталитета, во-вторых, не хотела оставлять детей без отца», – делится Динара.

После этого случая женщина развелась с мужем, и сейчас живет у брата. В сентябре она, хоть и не восстановилась до конца, будет вынуждена выйти на работу, чтобы прокормить своих сыновей восьми и четырех лет.

«Младший как-то увидел отца в суде и закричал: «Не подходи, ты мою маму чуть не убил!» – со слезами на глазах вспоминает Динара.