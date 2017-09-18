Всё для инвесторов: Казахстан поднимает цены на коммуналку

В Казахстане растут цены на коммунальные услуги – этому посодействовал президент, посетовавший, что инвесторы не идут в этот сектор экономики из-за низких прибылей.

Только за минувший год в Казахстане холодная вода подорожала на 11%, горячая – на 3%, канализация – на 9%, газ – на 4–5%, электроэнергия – на 5–10%. Эти данные приводит аналитическое агентство Ranking.kz.

Но это далеко не предел, в стране ожидается дальнейший рост тарифов.

Старт данному процессу задал президент Казахстана, который в сентябре на совместном заседании палат парламента поручил правительству рассмотреть вопросы повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов в эту сферу.

По его словам, инвесторы не идут в данный сектор экономики, потому что существующие тарифы не дают им гарантии прибыли. И хотя Назарбаев особо подчеркнул, что к решению этого вопроса нужно подходить комплексно, осторожно, с учетом платежеспособности населения, основной тренд остается неизменным: тарифы должны вырасти.

Для огромной части населения, а именно для малооплачиваемых работников, самозанятых и пенсионеров даже небольшой дополнительный рост тарифов на коммунальные услуги может стать непосильным бременем.

Удар для пенсионеров и малоимущих

Два дня назад были опубликованы данные о средней пенсии в Казахстане. На 1 сентября 2017 года она составляет 66 051 тенге (194 доллара США с учетом базовой пенсионной выплаты).

И уже сегодня до трети от этой суммы пенсионеры отдают за коммунальные услуги, так что на жизнь у них остаются буквально крохи.

Анна Легкунец получает почти такую же среднюю пенсию по стране: 68 500 тенге, из них 22–26 тысяч тенге в месяц платит за коммунальные услуги.

«Если бы не 20-процентное повышение пенсий с 1 июля этого года, я буквально голодала бы. Да и само это повышение почти полностью уходит у меня на коммуналку. А если тарифы еще поднимут, хотя бы на 10–15 процентов, даже не знаю, как я буду выживать», – говорит женщина.

Чиновники рады

Зато на предложение президента сразу же живо отреагировали чиновники, радостно поддерживая идею повысить тарифы ЖКХ.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что цены на электроэнергию в стране он не считает завышенными, наоборот, поддерживает предложение президента об их пересмотре, конечно, – в сторону увеличения.

По его словам, сегодня во многих регионах тарифы субсидируются, топливо закупается за счет республиканского и местного бюджетов. А надо сделать так, чтобы расходы на приобретение топлива были в тарифе.

Только тогда, по его словам, возникнет возможность привлекать инвесторов, устанавливать современное оборудование, снижать себестоимость и потери, которые неизбежны при работах крупных ТЭЦ, построенных у нас в советский период.

Получается, что огромные потери от устаревшей системы электроэнергетики должно взять на себя население.

Политика для монополистов

По мнению же известного казахстанского экономиста Петра Своика, государству давно уже необходимо пересмотреть инвестиционную тарифную идеологию.

Потому что сегодняшнее предельно непрозрачное состояние денежных потоков в этой сфере приведет только к росту доходов монополистов, а никак не к технологическому перевооружению отрасли.

Сегодня основная часть электрических мощностей и немалая часть коммунальных находятся уже не в государственной собственности или не под государственным управлением.

А потому «инвестиционная» тарифная политика напрямую и односторонне лоббирует интересы частного энергетического и коммунального бизнеса в ущемление интереса общеэкономического и социального. А платить, как всегда, заставят потребителей, то есть всех казахстанцев.

По данным Агентства по статистике, с 2007 по 2016 год плата за электричество выросла более чем в 2 раза, а стоимость газа, холодной и горячей воды – в 1,7 раза.