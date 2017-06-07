Выставка ЭКСПО-2017 в Астане: цены кусаются…

Работу Всемирной выставки EXPO-2017, открывающейся в Астане 10 июня, должны украсить выступления различных звезд, узнайте, по карману ли они вам?

В преддверии открытия в столице Казахстана ЭКСПО-2017 организаторы этого форума опубликовали стоимость билетов на концерты, выступления популярных артистов и коллективов, которые будут проходить в рамках Международной всемирной выставки.

И, надо сказать, это может заметно облегчить кошельки казахстанцев и гостей выставки, которых ожидается во время трехмесячной работы ЭКСПО – c 10 июня по 10 сентября – около двух миллионов.

Стоимость билетов на концерт

Так, к примеру, поход на концерт российских групп «Би-2» или «Мумий Тролль» потребует расходов от 6000 до 23 000 тенге (19–73 доллара США) на человека.

Билет на концерт группы Limp Bizkit будет стоить от 6000 до 28 000 тенге (19–90 долларов), столько же стоит услышать пение итальянского певца Эроса Рамазотти.

Правда, здесь есть свой «плюс»: на эти и другие концерты, которые пройдут в республиканском велотреке «Сарыарка», включены входные билеты на ЭКСПО с открытой датой в будние дни.

А вот в стоимость билетов на концерты, которые пройдут на территории самой выставки, цена за вход на ЭКСПО не включена.

Поэтому на ряд представлений нужно будет произвести дополнительную оплату (входной билет будет стоить от 4 до 8 тысяч тенге – 12,5–25 долларов).

Цирк и классика

Чтобы попасть на шоу «REFLEKT», которое покажет «Цирк дю солей», поклонники всемирно известного коллектива заплатят от 4 до 6 тысяч тенге (12,5–20 долларов).

Билеты от 5 до 11 тысяч тенге (16–35 долларов) стоят на хореографическое шоу «The Great Gatsby Ballet»; концерт оркестра имени Курмангазы; концерт российского саксофониста Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и многие другие выступления.

Любителям классики также придется раскошелиться: мюзикл «Ромео и Джульетта» обойдется им от 500 до 2500 тенге; опера «Аида» – от 12 000 до 25 000 тенге; балет «Дон Кихот» – от 12 000 до 25 000 тенге.

Шоу самого известного на сегодня молодого казахстанского певца Димаша Кудайбергенова обойдется им от 2000 до 20 000 тенге на человека.

Бедным там не место

С учетом того, что сейчас официальная средняя зарплата в Казахстане, в зависимости от региона, колеблется от 136 тысяч до 144 тысяч тенге (435–450 долларов), цены представляются достаточно высокими.

А если принять во внимание то, что минимальный размер зарплаты на 2017 год составляет 24 459 тенге (78 долларов), величина минимальной пенсии – 28 148 тенге (90 долларов), то для некоторых категорий населения посещение мероприятий ЭКСПО будет и вовсе неподъемным.