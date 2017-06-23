Выставка в Алматы: вместо холста – простыня, вместо красок – свекла

В Алматы открылась выставка «Модернизация создания». «Тебя называют богиней, а потом все сводится к мытью полов», – говорит ее автор и художница Зоя Фалькова.

Есть такой советский мультфильм о взаимоотношениях полов «Дарю тебе звезду» Федора Хитрука.

Сюжет весьма простой: начиная от каменного века и до светлого будущего, когда люди путешествуют по космосу, мужчина находит женщину и поет ей оды, она же занята бытом – чистит кастрюли.

Этот мультфильм невольно всплыл в памяти после посещения выставки «Модернизация создания», которая открылась в четверг, 22 июня, в Esentai Gallery, расположенной в торговом центре Esentai Mall в Алматы. Это первая персональная выставка Зои Фальковой.

«Модернизация создания» – забитым носом произносите», – смеется художница в ответ на вопрос о названии выставки: специально ли она созвучна с названием государственной программы «Модернизация сознания», на которую планируется выделить 54 млрд тенге (около 170 млн долларов).

Как отметила куратор выставки искусствовед Валерия Ибраева, работы необычны, и многое в них представлены впервые в истории искусства Казахстана: феминизм, концепция – зеркальная, перевернутое отражение интимной жизни, техника – живопись борщом и скульптура крахмалом.

Дело в том, что на полотнах, представляющих собой простыни, изображен бойфренд Зои, или, как она его называет, муза – Антон.

«Я встаю в позу домохозяйки, которая занята борщом, простынями, уборкой. Вокруг чего все это вертится? Вокруг мужчины. И я начинаю создавать доступными мне материалами искусство, пользуясь накатанным путем, а именно – работая с образами, которые уже есть: Венера перед зеркалом, Мадонна с младенцем. Классика», – рассказала Зоя Фалькова.

Правда, не обошлось без цензуры. Некоторые картины были дополнены платками, которыми прикрыли гениталии изображенного на них Антона.

«Мы завесили гениталии не потому, что это стыдно, уят (стыд. – Ред.), а потому, что это торговый центр, куда приходят с детьми. И даже то, что мы повесили «18+» на вход, – еще ничего не значит, потому что дети часто бегают независимо от родителей. Чтобы быть законопослушными людьми, мы решили сделать так», – прокомментировал ситуацию директор галереи Данияр Шабдукаримов.

К слову, платки на картинах выглядели гармонично, будто так специально задумано.

«Уят стайл», – объяснила Зоя, почему причинные места прикрыты именно платками. В Казахстане в прошлом году появился герой Уятмен – прототип жителя Астаны, который платком прикрыл статую.

Возвращаясь к теме выставки, художница говорит о необходимости разобраться с самим словом «создание»: творчество, создание жизни.

«Создание чего? И как его можно модернизировать? Например, мы все еще живем в обществе, где воруют невест. А это XVIII век, по моему мнению», – указала Зоя на то, какое именно сознание действительно надо модернизировать.

По словам художницы, писала она свои картины борщом не только в качестве отсылки к домохозяйству.

«Свекла выцветает. Говорят, женский век недолог, вот эта работа тоже будет недолгой», – отмечает художница отношение общества к женщине.

Помимо картин, написанных борщом на простынях, на выставке была представлена скульптура роз из половых тряпок, зафиксированных крахмалом.

«Так называемое женское предназначение подается как что-то возвышенное, но сводится к мытью полов. Тебя называют богиней, но все заканчивается тем, что ты оказываешься бесплатной рабыней, труд которой никто не ценит», – пояснила художница замысел скульптуры.

По словам Зои, она долго шла к самой идеи работ. Все началось с работы «Ты же девочка»: изрезанный холст, на котором висит тряпка с пятнами, похожими на кровь.