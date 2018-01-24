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    Южноказахстанские водители не верят в безопасные дороги

    Все рейсовые автобусы в Казахстане подвергнут проверке в связи с гибелью 52 узбекистанцев, но водители казахстанского юга не верят в перемены.

    Автостанция в казахстанской Черняевке; фото: Ц-1
    Автостанция в казахстанской Черняевке; фото: Ц-1

    В столовой на автостанции в поселке Жибек Жолы на юге Казахстана, у границы с Узбекистаном, собираются местные водители такси и автобусов. В минувшие выходные главной темой их бесед были автодорожные инциденты в северных регионах страны.

    «На севере [Казахстана] очень холодно, даже дизельное топливо замерзает. В таких условиях не до техники безопасности – лишь бы согреться», – говорит один из водителей, рассказывая о том, как 22 января чуть не замерз целый автобус с мигрантами в Акмолинской области.

    Другой перебивает его, задавая вопрос, почему Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана не перекрывает дороги при низких температурах.

    Трагедия с 52 узбекистанцами, заживо сгоревшими 18 января в результате пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области РК, по убеждению собеседников, стала следствием экстремальной погоды и нарушений техники безопасности (по основной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с паяльной лампой, с помощью которой пассажиры грелись).

    Операция под названием «Автобус»

    Реагируя на случившееся, Комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана совместно с административной полицией МВД заявил о проведении инспекции всех рейсовых автобусов страны. Оперативно-профилактические мероприятия под названием «Автобус» проходят с 22 января до 18 февраля.

    Они затронут транспорт и водителей, перевозящих пассажиров и грузы на междугородних и международных сообщениях. В случае обнаружения нарушений требований безопасности будут приняты меры вплоть до запрета эксплуатации транспортного средства, сообщает Министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

    Особое внимание планируется уделить выявлению скрытых маршрутов и соблюдению водителями режима труда и отдыха, отмечает ведомство.

    «Лицензии есть, правила соблюдаем…»

    Опрошенные водители, конечно, говорят, что соблюдают правила безопасности, «написанные кровью», а также имеют лицензии на извоз пассажиров.

    Этот факт подтвердили в кассах. Но, глядя на устаревшие автобусы, значительная часть из которых подлежит распилу на металлолом, верится в это с трудом.

    Здесь старые «Икарусы», произведенные в конце 80-х годов прошлого века, соседствуют с современными автобусами Scania.

    И если билет на «Икарус» до Самары стоит от 260 тысяч сумов (32 доллара), то билеты на последние немного дороже – 350 тысяч сумов (44 доллара). Но это в несколько раз дешевле билета на самолет или поезд.

    Согласно технике безопасности перед рейсом автобус должен пройти технический осмотр, а водители – медицинское освидетельствование.

    В путевом листе должны быть пометки о рейсе, маршруте движения. Более того, для международных рейсов требуются соответствующая лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение.

    В реальности ничего нет

    Но, как передают казахстанские СМИ, ничего из вышеперечисленного у водителей автобуса, сгоревшего вместе с узбекистанскими трудовыми мигрантами, не было.

    Последний плановый технический осмотр этот автобус, произведенный в 1989 году, проходил в 2016-м, хотя транспортные средства для перевозки пассажиров обязаны проходить проверку каждые полгода. По международным стандартам «возраст» пассажирского автобуса не должен превышать десять лет.

    Ну а как обстоят дела с автобусами и водителями, имеющими разрешение на международные рейсы? Большая часть справок получается формально, а салоны старых автобусов выглядят так, будто в них перевозят скот. Есть и современные комфортабельные автобусы, но они, скорее, исключение из правил.

    Что будет дальше?

    Житель Сарыагашского района Южного Казахстана по имени Дархан, который занимается частным извозом на легковом автомобиле, напоминает, что аварии с нелегальными автобусами, микроавтобусами и легковыми такси нередки для всего Казахстана и Южно-Казахстанской области в частности.

    По его словам, после каждого инцидента власти устраивают проверки, но ситуация остается прежней.

    «В Сарыагаше нет другой работы: мужчины таксуют или торгуют. На таможне все друг друга знают. Таксисты подвозят пограничников до дома и обратно. С гаишниками – та же история. Им приходится давать на лапу иногда», – рассказывает Дархан.

    Все – от таксистов до контролирующих органов – кормятся за счет таможни. И никакие проверки не изменят ситуацию к лучшему, резюмирует он.

    Помимо автобусов без лицензии ездят на старых микроавтобусах и легковых такси. В основном это рейсы до Шымкента, Алматы, Тараза, других населенных пунктов южной части страны.

    А на границе Казахстана по-прежнему первое, что бросается в глаза, – это баннеры, обещающие доставить автотранспортом в Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Казань, Оренбург, Тулу, Ижевск и т. д.

    Казахстанская Черняевка живет за счет границы и перевозрк людей; фото: Ц-1
    Казахстанская Черняевка живет за счет границы и перевозрк людей; фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Казахстан, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: Казахстан трудовые мигранты Узбекистан Черняевка
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