Зачем казахстанскому ЕНПФ так много пропагандистов?

Многие казахстанцы до сих пор не имеют пенсионных счетов, а большинство тех, кто имеет, не платят взносы, сообщила глава Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана.

Сегодня на брифинге в Алматы, посвященном итогам работы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) РК в первом полугодии 2017 года, его глава Нурбуби Наурызбаева рассказала, что 40% ее сотрудников занимаются разъяснительной работой среди населения.

Отсутствие у казахстанцев пенсионного накопительного счета и неуплата туда взносов, по ее словам, может привести к печальным последствиям для их материального обеспечения в пенсионном возрасте.

В 230 отделениях фонда по всей стране работают около 1600 человек. Те самые 40% сотрудников ЕНПФ только за шесть месяцев этого года провели более 6,6 тысячи презентаций на предприятиях и в организациях, в которых приняли участие более 206,6 тысячи человек по всей республике.

Для сравнения: за весь 2016 год было проведено около 4,8 тысячи презентаций.

Журналист Ц-1 выразил сомнение в точности данных цифр (все-таки почти по 43 презентации в день!), но глава ЕНПФ заявила, что ничего здесь странного не видит – все цифры реальны, а установление тесной связи с существующими и потенциальными вкладчиками фонд считает одной из своих важнейших задач, в решении которых помогают новые технологии.

Доходы и расходы ЕНПФ

О точном количестве казахстанцев, не имеющих пенсионных счетов, на встрече не говорилось. Но известно, что в стране более 2 млн самозанятых, и большинство из них не имеет средств на пенсионные отчисления.

Общая же сумма пенсионных накоплений ЕНПФ Казахстана по состоянию на 1 июля 2017 года составила 7,14 трлн тенге, что на 450 млрд тенге (или 6,3%) больше, чем на начало года.

Большую часть – 98,3% всех пенсионных накоплений –составили накопления за счет обязательных пенсионных взносов.

При этом общая сумма поступлений за первое полугодие 2017 года составила 364,9 млрд тенге. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года пенсионные взносы составили 221,8 млрд тенге, рост на 64,5%.

За 6 месяцев 2017 года было открыто 201,3 тысячи индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей). Общее количество ИПС по всем видам договоров на 1 июля текущего года составило 10,07 млн единиц.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 6 месяцев 2017 года составила 121,25 млрд тенге, против 96,59 млрд за аналогичный период прошлого года (рост составил 25,5%).

Сумма чистого инвестиционного дохода за первое полугодие 2017 года составила 205,69 млрд тенге.

Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за период с 1 января по 30 июня 2017 года, составила 3,01% при уровне инфляции, равном 3,7%, так что доход не покрывал инфляцию.