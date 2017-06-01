Закончились ли политические преследования в Казахстане?

Нурсултан Назарбаев накануне заявил, что политических преследований в его стране нет, что не соответствует действительности, и президент РК об этом тоже знает.

Сергей Дуванов

31 мая в Казахстане отмечали День памяти жертв политических репрессий.

В этот день президент страны Нурсултан Назарбаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», где заявил, что сегодня в Казахстане нет политических преследований и, соответственно, политических узников. И вообще права и свободы казахстанцев надежно защищены.

Более чем спорное заявление президента. Понятно, что это его видение ситуации, но, на мой взгляд, оно, мягко говоря, не соответствует действительности. И, думаю, президент об этом знает.

Вряд ли Назарбаев не понимает, что политическими считаются преследования, совершенные по политическим мотивам.

А это значит, если лидер оппозиционной партии Владимир Козлов призывал к социальной розни к властям (как это установил суд), и его за это посадили в 2012 году за решетку на семь с половиной лет лишения свободы, то это чистейшей воды политические репрессии.

Если Макс Бокаев и Талгат Аян были осуждены в ноябре 2016 года на срок по пять лет за организацию протестов против решения властей, то это ничем иным, кроме как политическим преследованием, назвать нельзя.

Если банкир Мухтар Аблязов, являвшийся лидером оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» и финансировавший многие годы казахстанскую оппозицию, вынужден был бежать из страны, опасаясь преследований со стороны властей, то он прежде всего политический оппонент власти.

И если даже у властей есть к нему претензии в части финансовых средств банка, то любые попытки заполучить его назад под предлогом экономического преступления все равно будут восприниматься как политические преследования.

Если журналистов, критикующих политический режим Казахстана, судят по другим основаниям, которые явно инспирированы спецслужбами, и сажают за это в тюрьму, то вполне очевидно, что это делается по политическим мотивам.

Так считаю не только я. Так считают большинство людей цивилизованных стран. Это подтверждается международными нормами, определяющими, что такое политические преследования.

Кроме того, это подтверждается заявлениями международных правозащитных организаций, резолюциями ОБСЕ и Европарламента, решениями авторитетных зарубежных судов.

А чем подтверждается мнение Назарбаева о том, что в Казахстане нет политических преследований? Решениями казахстанских судов? Но они – часть системы, созданной президентом, – они зависимы в своих решениях.

Неужели есть кто-то, кто сомневается, что суды могут вынести решения, не угодные властям? За всю историю Казахстана еще не было ни одного случая, когда эти суды вынесли решение, противоречащее интересам верховной власти.

Да, безусловно, уровень репрессий в советское время несопоставим с теми преследованиями, которыми подвергаются политические оппоненты в Казахстане. И количественно, и качественно.

Там счет шел на миллионы жизней, здесь это отдельные диссиденты, оппозиционеры, активисты гражданского общества. Но это не дает права заявлять о том, что в Казахстане нет политических преследований.

Преследования проявляются уже в том, что гражданам запрещено свободно проводить МИРНЫЕ собрания без разрешения властей. И эти преследования – политические.

Потому что любое несогласие с тем, что делают власти – от районного акима до президента страны – это уже политика.

И любой, кому не позволяют провести митинг или кто был задержан на нем, строго говоря, является политически преследуемым. Это элементарные азы политологии, которые не может не знать президент страны.

Хотя нельзя исключать, что президент мог руководствоваться особой логикой, согласно которой политических репрессий в Казахстане нет потому, что всех политических оппонентов просто «зачистили»?

Кого-то посадили, кого-то выдавили из страны, кто-то в бегах, а кто-то вынужден отказаться от противостояния. Да, в этом случае можно согласиться, что с политическими репрессиями в Казахстане действительно покончили… по причине, что репрессировать уже больше некого. Железная логика – с этим не поспоришь.

А еще президент погорячился, сказав, что права граждан в Казахстане защищены. От чего и от кого? От арестов по доносам соседей и от жестоких репрессий сталинских времен? Да!

Но права и свободы не кончаются ГУЛАГом и «АЛЖИРом». Времена изменились, сегодня такое вряд ли возможно. Хотя события в Жанаозене 16 декабря 2011 года показывают, что расстрел мирной забастовки – это вполне реально даже в XXI веке.

Ограничения прав и свобод в Казахстане, к сожалению, существуют. Скажем, в части свободы слова. Кто, положа руку на сердце, может сказать, что казахстанская пресса свободна и ничем не ограничена?!

Или ограничения в части проведения тех же митингов. А ну-ка попробуйте провести митинг с критикой власти!

А как с правом на честный и справедливый суд? Кто и когда защитил казахстанцев от судебного произвола, являющегося атрибутом казахстанской действительности?

Или кто-то может сказать, что казахстанцы защищены от пыток?

А попробуйте открыто верить в бога, не попавшего в разряд традиционных!

Во всех этих случаях вы столкнетесь с такой мощной «защитой» прав человека, что мало не покажется.

Почему же глава государства так некритически оценивает состояние прав и свобод в Казахстане?

Откуда эта эйфория благополучия и торжества права?

Неведение или сознательный обман?

Или это уверенность в том, что права казахстанцев особые и должны отличаться от прав граждан демократических стран?

В любом случае президент, делая столь неосторожные заявления, не добавляет себе очков, а теряет их в глазах тех, кто в состоянии реально оценивать ситуацию в Казахстане.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы