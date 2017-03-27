Жители Узбекистана – самые счастливые в Центральной Азии и СНГ

Хоть ВВП на душу населения в Казахстане почти в четыре раза выше, чем в Узбекистане, последний в «рейтинге счастья» World Happiness Report оказался значительно выше.

Самыми счастливыми странами, согласно исследованию World Happiness Report, опубликованному 20 марта, ожидаемо оказались Норвегия, Дания и Исландия.

Кроме того, в десятку вошли Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центрально-Африканская Республика.

Сенсацией рейтинга можно назвать позиционирование Узбекистана в World Happiness Report, оказавшегося на первом месте среди стран постсоветского пространства, – на 47-й позиции.

Соседями республики стали Италия и Польша. Россия расположилась на 49-м месте, Туркменистан – на 59-м, Казахстан – на 60-м, Таджикистан – на 96-м, а Кыргызстан – на 98-м.

Позиции Казахстана в World Happiness Report заслуживают особого внимания. Несмотря на то что экономика Казахстана – крупнейшая в Центральной Азии и на постсоветском пространстве, жители республики не разделяют этот оптимизм.

Страна Великой степи уступила в рейтинге не только Узбекистану и России, но и Туркменистану.

Особый вес данному исследованию придает тот факт, что рейтинг был составлен Сетью для поиска решений устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network), которая, в свою очередь, является подразделением Организации Объединенных Наций.

Для его составления использовались разнообразные показатели и метрики: от уровня ВВП на душу населения до уровня соцподдержки, продолжительности жизни граждан и отношения к коррупции.