Zibroo Design – подходящая одежда для казахстанских морозов

Пуховики, спортивная и спецодежда, произведенные в Алматы под брендом Zibroo Design, завоевывает Европу, но не Казахстан.

Пух, привезенный из северных регионов России, высококачественный материал, идеальный крой и оригинальный дизайн – в основе пуховиков, которые шьются в Алматы под брендом Zibroo Design.

Но купить их дома возможно, лишь сделав индивидуальный заказ, – в Казахстане у компании нет своего фирменного магазина.

Возможно, это связано с ценами на одежду Zibroo Design: цена пуховика варьируется от 250 до 1325 евро – баснословные деньги для большинства граждан страны.

Но качественный товар и низкая цена – сложно совместимые вещи.

Основатель бренда – алматинка Елена Свечникова, выпускница Московского института легкой промышленности, рассказывает, что 20 лет назад начинала с маленькой швейной мастерской на дому.

За прошедшие годы скромная мастерская превратилась в четырехэтажную швейную фабрику с новейшим оборудованием, выполняющую тысячи заказов в год. А Свечникова выросла до владелицы и генерального директора компании «КазСПО-N».

Уже много лет она – поставщик спортивной одежды для национальных сборных Казахстана и спецодежды, на которую дается пожизненная гарантия.

Отлетела клепка или сломался замок – компания бесплатно ремонтирует. Правда, такие случаи за все годы были единичными.

Отсюда и огромный портфель заказов фирмы «КазСПО-N»: в месяц шьются по 100–120 партий различной одежды, в цехах работа кипит.

Новое направление – модная одежда

Модная женская одежда под брендом Zibroo Design – это новое направление бизнеса компании, начатое в 2016 году.

За один год дизайнеры и швейники разработали и запустили в производство целую линейку летней и зимней модной одежды, которую в феврале 2017 года представили в Италии на Неделе моды White Milano.

«Мы хотели просто попробовать наши силы, но не ожидали такого успеха. Наши изделия попали в знаменитый каталог новых дизайнерских идей, а наши пуховики итальянцы скупили все полностью, особенно отличив изделия из золотой ткани. Я еще раз убедилась, что за качество потребитель заплатит всегда», – рассказывает Свечникова.

Бельгийская компания сразу заключила контракт с Zibroo Design на поставку пуховиков из камуфлированной ткани. Стиль «милитари», как оказалось, очень моден сегодня на европейском рынке.

«Основой успеха, как всегда, стало качество: отличные идеи, высококлассные ткани и фурнитура, безупречный крой и пошив. И, конечно, оптимальное сочетание качества и цены», – считает Свечникова.

По словам дизайнера, в основу зимней коллекции лег образ современной жительницы мегаполиса, молодой и успешной женщины.

По замыслу дизайнеров, это симбиоз ритма современного города и богемной роскоши.

Выгодно объединив их с темой спорта, производители получили невероятно эффектный микс, позволяющий своей обладательнице чувствовать себя одинаково комфортно как среди урбанистического пейзажа, так и на неформальном светском рауте.

Сегодня владельцы бренда Zibroo Design, ободренные успехом, намереваются вывести свои изделия в Европу и Россию, где рынок для них, говорит Свечниковой, просто безграничен.

О выходе на казахстанский рынок в Zibroo Design пока не заявляют.