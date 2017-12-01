Zibroo Design – подходящая одежда для казахстанских морозов

Пуховики, спортивная и спецодежда, произведенные в Алматы под брендом Zibroo Design, завоевывает Европу, но не Казахстан.
Пух, привезенный из северных регионов России, высококачественный материал, идеальный крой и оригинальный дизайн – в основе пуховиков, которые шьются в Алматы под брендом Zibroo Design.
Но купить их дома возможно, лишь сделав индивидуальный заказ, – в Казахстане у компании нет своего фирменного магазина.
Возможно, это связано с ценами на одежду Zibroo Design: цена пуховика варьируется от 250 до 1325 евро – баснословные деньги для большинства граждан страны.
Но качественный товар и низкая цена – сложно совместимые вещи.
Основатель бренда – алматинка Елена Свечникова, выпускница Московского института легкой промышленности, рассказывает, что 20 лет назад начинала с маленькой швейной мастерской на дому.
За прошедшие годы скромная мастерская превратилась в четырехэтажную швейную фабрику с новейшим оборудованием, выполняющую тысячи заказов в год. А Свечникова выросла до владелицы и генерального директора компании «КазСПО-N».
Уже много лет она – поставщик спортивной одежды для национальных сборных Казахстана и спецодежды, на которую дается пожизненная гарантия.
Отлетела клепка или сломался замок – компания бесплатно ремонтирует. Правда, такие случаи за все годы были единичными.
Отсюда и огромный портфель заказов фирмы «КазСПО-N»: в месяц шьются по 100–120 партий различной одежды, в цехах работа кипит.
Новое направление – модная одежда
Модная женская одежда под брендом Zibroo Design – это новое направление бизнеса компании, начатое в 2016 году.
За один год дизайнеры и швейники разработали и запустили в производство целую линейку летней и зимней модной одежды, которую в феврале 2017 года представили в Италии на Неделе моды White Milano.
«Мы хотели просто попробовать наши силы, но не ожидали такого успеха. Наши изделия попали в знаменитый каталог новых дизайнерских идей, а наши пуховики итальянцы скупили все полностью, особенно отличив изделия из золотой ткани. Я еще раз убедилась, что за качество потребитель заплатит всегда», – рассказывает Свечникова.
Бельгийская компания сразу заключила контракт с Zibroo Design на поставку пуховиков из камуфлированной ткани. Стиль «милитари», как оказалось, очень моден сегодня на европейском рынке.
«Основой успеха, как всегда, стало качество: отличные идеи, высококлассные ткани и фурнитура, безупречный крой и пошив. И, конечно, оптимальное сочетание качества и цены», – считает Свечникова.
По словам дизайнера, в основу зимней коллекции лег образ современной жительницы мегаполиса, молодой и успешной женщины.
По замыслу дизайнеров, это симбиоз ритма современного города и богемной роскоши.
Выгодно объединив их с темой спорта, производители получили невероятно эффектный микс, позволяющий своей обладательнице чувствовать себя одинаково комфортно как среди урбанистического пейзажа, так и на неформальном светском рауте.
Сегодня владельцы бренда Zibroo Design, ободренные успехом, намереваются вывести свои изделия в Европу и Россию, где рынок для них, говорит Свечниковой, просто безграничен.
О выходе на казахстанский рынок в Zibroo Design пока не заявляют.