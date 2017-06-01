Золотые слитки Нацбанка Казахстана — для единиц граждан страны

Покупка золотых слитков, продажу которых накануне анонсировал глава Нацбанка Казахстана, по карману лишь 30-50 тысяч граждан страны, считает экономист Петр Своик.

«Выпуск и продажа населению золотых слитков – дело хорошее, нужное, но для прорыва в экономике, для ее роста, по большому счету, бесполезная, – считает казахстанский эксперт по экономике Петр Своик. – Ключевой вопрос: кто будет покупать это золото? Ведь у почти 70 процентов казахстанцев вовсе нет никаких сбережений в банках…»

По расчетам эксперта, эти слитки могут заинтересовать не более 30-50 тысяч человек во всем Казахстане, у которых в банках есть значительные суммы. Так что надеяться на то, что скупка золота у нас приобретет массовый характер, не стоит.

Золото вместо долларов?

Возможно, что одной из целей Нацбанка здесь является снижение доли валютных депозитов в банках второго уровня, потому что борьбу за дедолларизацию Нацбанк проиграл, рассуждает далее Своик.

Валютные депозиты в банках по-прежнему составляют больше половины всех вкладов, огромную сумму – около 4,5 триллиона тенге.

«Так как слитки будут продавать и покупать исключительно за тенге, Нацбанк, возможно, надеется, что владельцы валютных депозитов начнут снимать с них доллары, менять их на тенге и покупать золото», – говорит он.

«Возможно, что многие так и поступят, но, повторяю – массовой скупки золота не будет, потому что у людей денег элементарно хватает только на жизнь, а у огромного числа казахстанцев – на выживание», – заключил Петр Своик.

«Не для нас…»

Слова Своика подтвердил глава одной обычной казахстанской семьи, у которого мы поинтересовались мнением о новой инициативе Нацбанка.

Бауржан Жубанов – строитель, инженер. Он с супругой воспитывает двух детей – школьников, оба с женой работают. Есть своя квартира. При доходе на семью примерно 320–330 тысяч тенге в месяц, по расчетам Бауржана, накопить даже на 10-граммовый слиток – недостижимая задача.

«Продукты, транспорт, лекарства, коммунальные услуги – все подорожало! – говорит он. – И рост цен продолжается. Какое там золото – мы детям целый год откладываем деньги, чтобы летом в лагерь отправить! Нет, это игрушка для богатых, не для нас…»

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане в январе этого года составила 136 777 тенге (430 долларов США).

Это официальные данные, которые не учитывают «теневой» сектор экономики, в котором, по оценке экспертов, трудятся сегодня 20–30 процентов трудоспособных.

Там заработки в два-три раза ниже. Еще в стране только «официальных» 432 тысячи безработных. Им, пенсионерам, молодежи, ипотечникам, учителям и многим другим обычным казахстанцам золотые слитки также вряд ли понадобятся…

А Назарбаев уже купил

Нацбанк Казахстана предлагает предлагает гражданам страны свободно покупать и продавать золотые слитки весом в 10, 20, 50 и 100 граммов по цене на 31 мая 2017 года от 126 тысяч до 1 млн 260 тысяч тенге.

Первым покупателем стал Президет Нурсултан Назарбаев, который купил все четыре вида слитков.

«Золото в форме слитка хорошо воспринимается, и его можно постепенно накапливать в течение длительного времени в виде надежного инструмента сохранности сбережений на разные случаи жизни», – отметил глава Нацбанка РК Данияр Акишев.- «Сегодня для граждан в Казахстане основными способами накоплений являются депозиты в банках и наличная иностранная валюта. Мы предлагаем дополнить этот инструментарий в виде физического золота».