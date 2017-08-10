18-летнюю модель из Кыргызстана на родине требуют линчевать

Гражданку Кыргызстана Сусанну Егорян винят в том, что, заняв второе место на конкурсе World Next Top Model 2017 в Ливане, она вышла с лентой «Армения».

На конкурсе World Next Top Model 2017, проходившем с 14 июля по 6 августа в ливанской столице – Бейруте, Кыргызстан представляла 18-летняя модель Сусанна Егорян, этническая армянка.

Она заняла второе место, набрав 3309 голосов, и выиграла денежный приз – 5000 долларов, что обрадовало ее сограждан в Кыргызстане, но затем их радость сменилась на гнев: девушка в финале поменяла ленту с надписью «Кыргызстан» на ленту «Армения».

Ее поведение вызвало бурное обсуждение в кыргызском сегменте соцсетей, где прозвучали призывы лишить ее гражданства и даже убить.

Например, пользователь Bolot Isabekov написал: «Да, сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит…»

«Мистер Везунчик» обращается к девушке: «Линчевать надо тебя, тут в Кыргызстане…»

Raushan Sydygalieva сожалеет по поводу того, «что так быстро можно предать страну».

Aigul Idrisova научает, что «нельзя срать там, где кушаешь и растешь!»

Среди призвавших убить Сусанну оказался сотрудник Госкомитета информационных технологий и связи Кыргызстана Сабыр Кайыков, который написал в комментариях, что ее надо «не только лишить гражданства, а убить, когда приедет».

Мало того, Кайыков подтвердил свою позицию корреспонденту ИА «24.kg». А на вопрос журналиста, каким образом нужно убить кыргызстанку Егорян, он ответил, что «не знает», но нужно.

Правда, спустя некоторое время, перезвонив, чиновник извинился и сообщил, что «погорячился».

Сама Сусанна Егорян на своей странице в Instagram, написала, что «не предавала Кыргызстан». Она сообщила, что по правилам конкурса в одних выходах они должны были представлять свою страну, а в других – национальность, указанную в паспорте.

«Не понимаю, почему столько шума? Свою страну я не предала. Хотя многие люди говорили, что я недостойна представлять Кыргызстан, так как не являюсь кыргызкой», – написала Егорян.

Ассоль Молдокматова, известная шоу-звезда из Кыргызстана, узнала Сусанну во время ее участия на телепроекте «Вне конкурса», по ее словам, девушка «оставила доброе впечатление о себе».

Молдокматова написала в Фейсбуке, что дозвонилась до организаторов, которые подтвердили слова Егорян об условиях конкурса, согласно которым участниц попросили выйти с двумя лентами.

Она представила несколько фото Сусанны, где видно, что девушка носила ленты «Кыргызстан».

Однако это не успокоило пользователей соцсетей, которые обвиняют Егорян в предательстве и продажности: мол, она согласилась выйти с лентой «Армения» из-за денег.