Аида Салянова: «На президента Атамбаева сильно влияет окружение»

Экс-генпрокурор и министр юстиции Кыргызстана Аида Салянова рассказывает Ц-1, почему бывшие коллеги-прокуроры возбудили против нее уголовное дело.

Депутат Жогорку Кенеша (парламент) от оппозиционной партии «Ата-Мекен», бывший генеральный прокурор и министр юстиции Кыргызстана Аида Салянова находится под следствием с 26 декабря 2016 года.

Генпрокуратура страны завела против нее уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Что в 2010 году, будучи министром юстиции, она продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, бывшему заместителю руководителя Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям, занимавшему также должность заместителя председателя совета директоров ОАО «АзияУниверсалБанк».

Но главное, что Елисеев был одним из ближайших сподвижников Максима Бакиева, сына бывшего президента страны Курманбека Бакиева, свергнутого с поста после второй народной революции 2010 года.

В интервью Ц-1 Салянова рассказывает, почему она, занимавшая самый высокий пост надзорного органа страны, сама стала подследственной.

– Генпрокуратура под вашим руководством провела много громких дел. А на вас завели какое-то не очень серьезное дело. По факту выдачи адвокатской лицензии шестилетней давности. Ничего более серьезного не нашлось?

– До моего ухода в оппозицию все мои действия оценивались как законные. Когда в СМИ появлялась какая-либо информация в отношении меня, я всегда обращалась в ГКНБ, для того чтобы они провели проверку по опубликованным фактам.

Шесть лет назад по вопросу выдачи адвокатской лицензии Елисееву я также обратилась в это ведомство, чтобы они провели проверку правомерности моих действий. Как юрист не вижу никаких перспектив для власти в этом деле.

– Есть ли политическая подоплека в самом факте возбуждения на вас уголовного дела?

– Да, безусловно, есть. Политическая составляющая в действиях силовых структур в отношении оппозиции в последнее время стала превалировать над юридической.

Были соратниками, стали врагами

– Совсем недавно Атамбаев представлял вас как одного из позитивных политиков, которые смогут после него занять пост президента страны. Он был доволен вашей работой и относился к вам как к соратнику. Сейчас позиция поменялась на 180 градусов. Завели уголовное дело. Что привело к такому противостоянию?

– Я думаю, моя позиция. По разным вопросам. Моя отставка не была спонтанной. Она готовилась, причем тщательно (Аида Салянова была освобождена от должности генпрокурора 22 января 2015 года Указом президента).

Существовали проблемы, по которым у нас не было единой позиции. Например, он знал мое отрицательное мнение по конституционной реформе. Скорее всего, детонатором послужил скандал с поставками угля на Бишкекскую ТЭЦ. Конфронтация с Атамбаевым возникла еще в процессе совместной работы, а не после моего увольнения.

– Президент назвал конкретную причину отставки?

– Были интервью, где я высказывала свою позицию достаточно резко. Я говорила, что власть делает то, на что не шли даже бандиты и коррупционеры. Когда невозможно было не реагировать на его ложь, я написала пост на своей странице в Фейсбуке.

Это высказывание было связано также и с моим супругом (Мужа Саляновой – Бакыта Абдыкапарова ГКНБ Кыргызстана обвинил в лоббировании поставок угля на Бишкекскую ТЭЦ из Казахстана и возбудил уголовное дело 16 сентября 2014 года.) Моего супруга, что называется, «притянули» к делу, к которому он не имел никакого отношения.

В сентябре в Генпрокуратуру стали поступать письма о том, что одной компании не дают участвовать в тендере, поскольку монополистом по поставкам угля является другая казахская фирма, владельца которой в Кыргызстане называют Графом (имеется в виду олигарх из Казахстана Алимжан Ибрагимов. – Прим. Ц-1).

А потом стали говорить, что сам президент имеет отношение к этой компании. У меня начали спрашивать, могу ли я уточнить это у Атамбаева. Но, для того чтобы задать подобный вопрос президенту, нужны были какие-то факты.

И такой повод предоставил сам Атамбаев. Президент инициировал совещание, в котором принимала участие я и министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Обсуждение вопроса поставок угля на ТЭЦ Бишкека на уровне президента мне показалось странным. Атамбаев спрашивал, как идут поставки угля и какая компания в них участвует. У меня появился возможность прояснить ситуацию.

Я сказала ему, что до меня дошла информация о том, что министр Артыкбаев лоббирует одну из казахских компаний, прикрываясь его именем. Буквально через несколько дней Артыкбаева снимают с должности. Я это восприняла так: то, что я сказала президенту, оказалось правдой, и Атамбаев наказал министра за неумение держать язык за зубами.

Влияние окружение на главу государства

– Почему у президента позиция по некоторым вопросам меняется таким кардинальным образом?

– К президенту поступает разная информация, многие люди могут влиять на него. Но у него должна быть своя позиция. Подверженность чужому влиянию у Атамбаева есть. Но такому влиянию может подвергаться любой чиновник.

Возьмем в качестве примера тот пост, который я занимала. Интриги были и в прокуратуре, когда сотрудники начинали нести всякую «информацию» друг на друга. Тогда я сообщила работникам Генпрокуратуры, что в первую очередь буду винить того, кто предоставит мне эту информацию. После этого интриги прекратились. Я думаю, на уровне президента есть такие же проблемы.

– Кто рекомендовал вас в Генпрокуратуру? Как вы вообще пришли в эту систему?

– Перед тем как быть назначенной на пост генерального прокурора, я занимала должность полномочного представителя президента в парламенте. Полномочного представителя Розы Исаковны Отунбаевой, исполнявшей с апреля 2010 по декабрь 2011 года обязанности президента переходного периода. Я не знаю, кто ей меня рекомендовал, скорее всего, это было ее личное решение.

– Когда избрали Атамбаева президентом, был разговор о смене работы?

– Президент такого вопроса не ставил. И я автоматически продолжала работать генпрокурором.

Громкие дела

– Генпрокуратура при вас начала возбуждать уголовные дела на депутатов, министров. Самым громким было дело, заведенное на депутата Наримана Тюлеева, экс-мэра Бишкека. Причина возбуждения уголовного дела носила чисто юридический характер или все-таки там была политическая подоплека?

– Никакой политической подоплеки не было. Нарушения, допущенные Тюлеевым в его бытность мэром, рассматривались правоохранительными органами давно: Нариман Тюлеев был осужден 29 июля 2012 года на 11 лет лишения свободы за покупку пассажирских автобусов в Китае в 2008 году и выпуск муниципальных облигаций на 200 миллионов сомов – около трех миллионов долларов. Генпрокуратура нашла в этой сделке признаки коррупции.

Я думаю, просто не хватало политической воли руководителя надзорного органа, для того чтобы принять какое-то решение. Факты были, но по ним не работали. Следственная группа, которая была образована впоследствии мною, проделала большую работу.

— Многие политики, независимые эксперты считают, что решение о привлечении Тюлеева к ответственности было принято после того, как в парламенте в 2012 году заговорили о его выдвижении на пост премьер-министра. Тогда Атамбаев начал терять контроль над парламентом, поскольку спикером стал депутат из оппозиционной партии «Ата-Журт» Ахматбек Кельдибеков.

Правительство мог возглавить Нариман Тюлеев, депутат из той же партии. И законодательная, и исполнительная власть уходила из-под контроля президента.

– Не думаю, что эта информация соответствует действительности. Я даже не помню, чтобы его имя называлось в качестве кандидата на какой-то серьезный пост. Никакой критики в адрес новой власти Тюлеев не допускал, не говоря уже о серьезном оппонировании. О какой политической подоплеке можно было говорить в этом случае?

Под личный контроль

– Президент часто говорит, что он берет то или иное громкое дело под свой личный контроль. В обществе это воспринимается так, что он вмешивается в следственный процесс.

– Президент может позиционировать себя как какую-то активную силу в той или иной области. Но если взять период, в течение которого я была генеральным прокурором, то основную работу по борьбе с коррупцией среди правоохранительных органов вело наше ведомство. И не потому, что президент мог каким-то образом вмешиваться или направлять работу Генпрокуратуры.

– На скольких депутатов и министров было заведено уголовное дело?

– Всего было возбуждено 14 дел на депутатов и несколько – на министров.

Политика и криминал

– Не менее громким в Кыргызстане стало и досрочное освобождение 9 апреля 2013 года из СИЗО № 4 города Нарына криминального авторитета Азиза Батукаева. В тот же день Батукаев, имеющий статус вора в законе, в сопровождении семьи вылетел в Грозный. До трапа самолета в аэропорт «Манас» его сопровождали сотрудники милиции, Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) и высокопоставленные чиновники. Почему его отпустили?

– Я думаю, на этот вопрос должны ответить следственные органы. В конкретном случае – ГКНБ. Потому что расследование этого случая было поручено ГКНБ. Прошло уже более трех лет, но до сих пор какой-либо реакции от ГКНБ нет.

– А кто был инициатором освобождения криминального авторитета, какая правоохранительная структура?

– На этот вопрос тоже должны ответить следственные органы. Не ведя следствие, я не могу определять степень участия в нашумевшем деле тех или иных лиц или ведомств. Хочу отметить, что ни Генпрокуратура, ни ГКНБ не могут принимать решение о досрочном освобождении из тюрьмы какого-либо арестанта.

Да, после этого появились вопросы по обстоятельствам досрочного освобождения Азиза Батукаева. У меня, как и у большинства людей, есть только предположения о том, кто конкретно из высокопоставленных чиновников принимал окончательное решение по Батукаеву.

– Насколько известно, этот процесс находился на контроле в том числе и у президента?

– У меня нет фактов, подтверждающих это.

– Президент не знал о решении освободить одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в Кыргызстане?

– Мне как юристу нужны факты. Только на их основании я могу сделать подобный вывод.

– Мои коллеги – российские журналисты говорили, что, по их сведениям, из Бишкека в Москву трижды прилетали высокопоставленные чиновники за наличными деньгами, предназначенными на освобождение Батукаева.

– Если кто-то приложил к этому руку, тем более за деньги, он рано или поздно за это ответит. Ведь из-за данного дела сколько человек оказались несправедливо обвиненными!

Женщины в опале

– Начиная с августа 2016 года, под пресс власти попали практически все известные женщины, которые занимали большие посты. Экс-президента Розу Отунбаеву Атамбаев обвинил в нелегитимности, брата экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой после ее интервью Центру-1 уволили с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Австрии, на вас вообще завели уголовное дело. Это стечение обстоятельств или в Кыргызстане так понимают гендерную политику на уровне президента?

– Я думаю, что скорее это связано с особенностью женского характера. Женщины острее воспринимают несправедливость и прямо выражают свой протест против нее.

Роза Отунбаева, Эльмира Ибраимова и я открыто выступили против референдума по изменению Конституции. Мы считаем, что конституционная реформа понадобилась не народу, а команде Атамбаева. Окружение президента пытается всеми доступными способами узурпировать власть.

– Большое спасибо за интервью!

Кабай Карабеков – Бишкек