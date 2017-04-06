Дома у Акбаржона Джалилова — «простого парня»

Кыргызстанский Ош в шоке, что уроженец города Акбаржон Джалилов устроил самоподрыв в метро Санкт-Петербурга, а его родные и соседи говорят о нем как о простом, спокойном парне.

Ворота дома Акбаржона Джалилова, находящегося в микрорайоне «Амир-Тимур» на участке Беш-Кепе в Оше, наглухо закрыты на замок.

Оказалось, что родители Джалилова 5 апреля улетели в Москву, а до этого находились на допросе в управлении Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана по Ошской области по запросу из Следственного комитета Федеральной службы безопасности России.

22-летний Джалилов подозревается в организации 3 апреля взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 14 человек и 49 получили ранения.

Соседи Джалиловых с охотой делятся своим мнением о случившемся, а более – эмоциями.

«Я знаю Акбаржона с детства, он ни с кем не ругался, был спокойным. Мы тоже в шоке, как это случилось. Он не мог этого сделать. Как его завербовали?..» – задается вопросом соседка Сапурхон Исмаилова.

Она также описывает всю семью Джалиловых как спокойных и неконфликтных людей.

Глава квартального комитета «Амир-Тимура» Анваржон Дадабаев говорил, что семья Джалиловых не была религиозной.

«В этом доме живет его мать. У нее два сына и дочь. Сейчас она живет здесь с младшим сыном. Это обычная семья. Муж и старший сын находятся в России: у них российское гражданство. В махалле у них со всеми были хорошие отношения. Когда им нужны были какие-то документы, приходили ко мне. В последний раз видел их месяцев пять-шесть назад. Они не особо верующие, обычные мусульмане», – рассказывает он.

Акбаржон Джалилов родился в Оше 1 апреля 1995 года. В 2011 году, по достижении 16 лет, он получил паспорт Российской Федерации. Имел неполное среднее образование, до восьмого класса учился в средней школе в Оше имени Токтогула Сатылганова в микрорайоне «Туран».

Учительница Джалилова в начальной школе Одинахон Азизова говорит, что Акбаржон был пассивным, учился средне, по основным предметам – на тройки.

«Я часто вызывала его маму, чтобы ему помогали. Но он был порядочным, не помню ни одного случая, чтобы он поругался с учителями или одноклассниками», – вспоминает Азизова.

Учительница Джалилова по узбекскому языку и литературе Фатима Кадырохунова говорит, что до сих пор не может отойти от шока.

«Мы даже не обращались к его родителям с жалобами на него, учился на тройки и четверки, ему хорошо давалась информатика, никогда не отлынивал от субботников», – рассказывает она.

Однажды, вспоминает Кадырохунова далее, она спросила Акбаржона, почему он плохо учится, он не ответил, лишь опустил глаза, мгновенно наполнившиеся слезами.

Такое же недоумение от новости, что Акбаржон Джалилов стал террористом, выражают его родственники. Его дяди, проживающие неподалеку от школы, говорят, что поражены случившимся.

Жена одного из них делится с корреспондентом Ц-1 своим удивлением.

«Он был разумным, веселым парнем. Мы его очень любили, он был вежливым, не отказывал в помощи, одевался современно. Мы не можем поверить, что он стал террористом», – говорит она.

По данным российских СМИ, в Санкт-Петербурге Акбаржон работал поваром в суши-баре, его активность в социальных сетях тоже не выдавала в нем признаков радикального экстремиста, готового к самоподрыву и убийству других людей.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел во время движения состава на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания» и обезврежено специалистами.