Алмазбек Атамбаев назвал Россию прародиной кыргызов

Президент Кыргызстана 9 мая в своей речи озвучил противоречивую версию о происхождении кыргызского народа и раскритиковал мигрантофобию в России.

В День Победы президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев произнес речь, которая отличается от традиционных выступлений глав государств в честь памятных дат.

Атамбаев выступал больше двадцати минут. Для сравнения – выступление президента России Владимира Путина по этому поводу длилось восемь минут.

Выступление кыргызского президента началось с упоминания о том, что 72 года назад победа стала возможной благодаря совместным усилиям многих народов мира. В первую очередь, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству.

Он особо отметил доброту кыргызов, которые принимали эвакуированных и депортированных народов в годы войны.

«Сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев. А простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты – новых родителей…», – сказал в своем выступлении Атамбаев.

«Россия – это наша историческая прародина»

Кыргызы, по словам президента Кыргызстана, являются выходцами из Сибири и Алтая.

«Для нас, кыргызов, Россия – это наша историческая прародина. Для каждого кыргыза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай…», – заявил он.

По его мнению, в одну языковую группу с кыргызским языком входит ряд языков народов, проживающих в Российской Федерации: татар, башкир, хакасов, тувинцев.

«Слово «Сибирь» – от кыргызского «Шибер – место, богатое травой», Байкал – «Байкөл – богатое озеро», Енисей – «Энесай – Мать-река». Да и река Урал называлась раньше Жайык, Яик – «широкая», – продолжил исторический экскурс президент, повторив спорные гипотезы отдельных ученых, которые в Кыргызстане не воспринимаются всерьез.

Атамбаев подчеркнул, что многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов.

«Об этом наглядно говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Шойгу, Кара-Мурза и другие».

Раскритиковал Затулина за мигрантофобию

Затем президент Кыргызстана перешел на русский язык и перевел тему на взрыв в метро в Санкт-Петербурге.

«Почему я сегодня еще раз решил напомнить об этом? К глубокому сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами», – заявил Атамбаев.

Президент Кыргызстана назвал имена известного российского писателя Михаила Веллера и депутата Госдумы России Константина Затулина, обвинив их в поддержке ксенофобии.

Затулину президент припомнил его призывы применять жесткие меры к мигрантам и то, что он называл выходцев из Кыргызстана чужаками, которые не относятся к числу народов, исторически проживающих в России.

Президент заочно парировал заявлениям Затулина, добавив, что «скорее это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины, или из лесов Европы».

«Если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из кыргызского города Ош, не надо винить в этом всех узбеков и киргизов. Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16 лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму», – подчеркнул президент.

Посоветовал учиться у Путина

Атамбаев посоветовал российским политикам учиться у своего президента Владимира Путина бороться с проявлениями расизма и ксенофобии.

«Сила Великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии. И в этом политикам России надо учиться у Президента РФ Владимира Путина», – сказал глава Кыргызстана.

Атамбаев и раньше так выступал

Президент Кыргызстана не впервые произносит неожиданно эмоциональную речь во время торжественного мероприятия.

31 августа, в день 25-летия независимости Кыргызстана он раскритиковал своих бывших соратников – членов Временного правительства.

Негодуя по поводу оппонентов в вопросе изменения Конституции страны, Атамбаев назвал экс-президента Розу Отунбаеву «самозванкой». В знак протеста она покинула трибуну на главной площади страны, где выступал Атамбаев.

В своей речи президент упомянул и Омурбека Текебаева, и Арзимбека Бекназарова, и ряд других, обвинив их в мародерстве и причинении вреда народу Кыргызстана. Он также назвал отдельные партии «вонючими», а лидеров партии «мародерами».

Хотя тогда президент не называл конкретную партию, было понятно, что речь идет об «Ата Мекен».

После этой речи усилилось давление на оппозиционные силы, арестованы несколько видных членов партии «Ата Мекен», включая ее бессменного лидера Омурбека Текебаева.

В речи накануне 8 Марта президент Кыргызстана обрушился с критикой в адрес известных правозащитниц – Азизы Абдурасуловой и Толекан Исмаиловой. Назвал их грантоедами и обвинил в готовности вредить стране ради отрабатывания своих грантов.

Они подали на Атамбаева в суд, предъявив иски по два миллиона сомов (около 30 тысяч долларов США).

Две инстанции суда не удовлетворили иски, правозащитницы требуют пересмотра дела в Верховном суде и заявили о готовности обращаться в Комитет ООН, чтобы добиться справедливости.