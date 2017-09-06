Алмазбек Атамбаев – о визите Шавката Мирзиёева: «Этот день ждали 25 лет»

Президенты Кыргызстана и Узбекистана не раз употребили эпитет «исторический», описывая переговоры в Бишкеке и обещая открытые границы между странами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший 5 сентября в Кыргызстан с государственным визитом, призвал СМИ как можно громче трубить о достижениях, достигнутых между странами.

«На самом деле сегодня стоит говорить громко. Этот день мы с Алмазбеком Шаршеновичем приближали как могли. Это истина», – сказал Мирзиёев на брифинге для прессы.

Президент Кыргызстана пошел дальше и заявил: «Я хочу особо подчеркнуть, что пришел день, который два народа ждали больше 25 лет».

Затем Атамбаев рассказал, что страны подписали Договор об узбекско-кыргызской государственной границе, в котором четко описано 85% ее протяженности. Осталось еще 15%, но он уверен, что при желании и доброй воле, которые теперь присутствуют в отношениях между Ташкентом и Бишкеком, будет согласован и решен и этот отрезок.

Протяженность границы между странами составляет 1370 км, в настоящее время согласовано 1170 км, остается доработать около 200 км наиболее сложных и спорных участков.

По словам Атамбаева, лидеры двух стран хотят максимально открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границах двух стран «во благо народа».

«Мы придаем важное значение встрече, – продолжил Мирзиёев. – Сегодня я смотрел 20-минутную программу, где люди говорили: «Неужели мы, как раньше, будем ездить в Андижан и Ош?»

«От себя хочу сказать, что я этого очень хочу. Мы будем делать всё, чтобы люди встречались, торговали. Самое главное – мы им не должны мешать. Помогать, если можем, но мешать не должны», – сказал президент Узбекистана.

Он также сообщил журналистам, что в его делегации намеренно присутствуют хокимы приграничных узбекистанских районов, так как это их задача – создать условия для проживающих там простых граждан.

«Я искренне желаю, чтобы наши губернаторы, хокимы сами решали все вопросы. Мы должны создать условия, чтобы они все вопросы решали сами, а не ждали указаний из центра», – добавил Мирзиеёв.

Атамбаев похвалил Мирзиёева за то, что за год его президентства он кардинально улучшил отношения со всеми народами Центральной Азии.

Кыргызский лидер выразил предположение, что «Узбекистан в ближайшие годы станет не только географическим, но экономическим, торговым и политическим центром региона».

Мирзиёев пообещал помощь своей страны Кыргызстану в строительстве Камбар-Атинской ГЭС, а также рассказал, что республики достигли серьезных договоренностей по водным вопросам.

«Алмазбек Шаршенович сказал, что ни одна станция не будет строиться без участия Узбекистана. Я полностью согласен, мы будем принимать самое активное финансовое участие, будем вместе строить Камбар-Атинскую ГЭС, потому что она нам необходима. Это выгодно для обеих стран», – сказал Мирзиёев.

Глава Узбекистана не уточнил, о какой именно гидроэлектростанции идет речь и в какую сумму может вылиться помощь Узбекистана.

Лидеры двух стран обсудили и транспортные коммуникации, а именно строительство автодороги Андижан – Ош – Кашгар, а также железной дороги между странами.