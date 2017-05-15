Алмазбек Атамбаев предложил отозвать один из исков к СМИ

Президент Кыргызстана предложил Генпрокуратуре отказаться от многомиллионного иска к радио «Азаттык». Претензии к журналистам «Занозы» остаются в силе.

В Кыргызстане обсуждают неожиданную инициативу президента страны Алмазбека Атамбаева об отзыве многомиллионного иска против радио «Азаттык».

В пятницу, 12 мая, пресс-служба главы государства сообщила, что он предложил генеральному прокурору отозвать иск, общая сумма которого составляет 20 миллионов сомов (294 тысячи долларов).

В отделе информационной политики Аппарата президента КР его предложение объяснили тем, что «…в деятельности радио «Азаттык» наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность материалов радио и публикаций данного СМИ».

Опасный прецедент

По мнению Акмата Алагушева, медиапредставителя Кыргызской Республики, на ситуацию повлияло несколько факторов, в том числе встреча директора радио «Свобода» Томаса Кента с президентом Алмазбеком Атамбаевым в Бишкеке.

Кстати, руководитель представительства «Азаттык» в Бишкеке сменился после подачи президентского иска.

Среди причин отказа кыргызского лидера от иска собеседник Ц-1 называл и влияние окружения: «да и он сам понимал, что «Азаттык» – не какое-нибудь маленькое СМИ», – сказал Акмат Алагушев.

«Я не намерен петь дифирамбы в адрес президента по этому поводу, потому что он не должен поступать так (инициировать иски)».

По словам Алагушева, президент Кыргызстана создал нехороший прецедент, который может послужить примером для действий других чиновников, а также демонстрирует подконтрольность судов, которые уже начали предпринимать процессуальные действия по иску. К примеру, банковские счета радио «Азаттык» были арестованы.

Генеральная прокуратура Кыргызстана в течение весны подала ряд исков против СМИ и оппонентов Атамбаева, общая сумма которых перевалила за 60 млн сомов (около 890 тысяч долларов). Больше всех досталось изданию «Заноза» и его журналистам (27 млн сомов, или около 400 тысяч долларов).

Призывы к Атамбаеву отозвать иски против журналистов звучали со дня их подачи. Однако президент предложил отозвать иск только в отношении радио «Азаттык».

Правозащитники требуют отзыва всех исков

Human Rights Watch сделала специальное заявление, в котором настаивает, чтобы генеральный прокурор отозвал также иски против журналистов «Занозы» и правозащитницы Чолпон Джакуповой. Организация также призывает отменить подписку о невыезде из страны этим ответчикам.

«Карательные санкции в отношении людей, выражающих или публикующих критические замечания о президенте, нарушают защиту свободы слова и оказывают масштабное отрицательное влияние на свободу самовыражения в Кыргызстане», – заявила исследователь организации по Центральной Азии Мира Риттманн.

Между тем суды в отношении радио «Азаттык» и Zanoza.kg должны быть приостановлены еще и по той причине, что Конституционная палата Верховного суда КР приняла к рассмотрению ходатайство юриста Клары Сооронкуловой о признании отдельных норм Закона «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» противоречащими Конституции.

Согласно законодательству страны гражданские суды должны приостановить рассмотрение исков до того, пока Конституционная палата не примет решение по ходатайству.

Главный надзорный орган подает эти иски согласно ст. 4 этого закона, которая уполномочивает генерального прокурора защищать честь и достоинство президента страны.

«Но по Конституции 2010 года у президента совершенно другой статус. Более того, Основной закон четко трактует функции Генпрокуратуры, и расширению они не подлежат», – аргументирует свои доводы бывший член Конституционной палаты Клара Сооронкулова, которая покинула этот пост из-за разногласий по поводу конституционных реформ в стране.