Аномальные морозы в Кыргызстане привели к гибели скота

Резкие заморозки и обильные снегопады, обрушившиеся на горные регионы Кыргызстана, привели к гибели 312 овец и одной коровы, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций страны.

«Жители Ат-Башинского района Нарынской области и села Сары-Камыш Иссык-Кульской области ранее осуществили стрижку мелкого рогатого скота, из-за чего животные не перенесли морозов», – сообщили в ведомстве.

МЧС ранее разослало кыргызстанцам предупреждение о надвигающихся в ночь с 23 на 24 мая морозах по всей республике. В горных районах глубина выпавшего снега превысила 20 сантиметров.

Подобные погодные условия могут привести к сходу селей и оползней. Потепление в Кыргызстан придет уже к концу недели.