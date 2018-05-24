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    Аномальные морозы в Кыргызстане привели к гибели скота

    Резкие заморозки и обильные снегопады, обрушившиеся на горные регионы Кыргызстана, привели к гибели 312 овец и одной коровы, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций страны.

    Замерзший скот; фото: пресс-служба МЧС КР
    Замерзший скот; фото: пресс-служба МЧС КР

    «Жители Ат-Башинского района Нарынской области и села Сары-Камыш Иссык-Кульской области ранее осуществили стрижку мелкого рогатого скота, из-за чего животные не перенесли морозов», – сообщили в ведомстве.

    МЧС ранее разослало кыргызстанцам предупреждение о надвигающихся в ночь с 23 на 24 мая морозах по всей республике. В горных районах глубина выпавшего снега превысила 20 сантиметров.

    Подобные погодные условия могут привести к сходу селей и оползней. Потепление в Кыргызстан придет уже к концу недели.

    Темы: Животные в Центральной Азии, Кыргызстан, Погода
    Теги: Кыргызстан май мороз скот
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