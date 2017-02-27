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    Арест Омурбека Текебаева: власть Кыргызстана пошла в наступление

    В Бишкеке в воскресенье был арестован лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев – конфликт с президентом перешел в стадию жестких мер.

    Лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев; фото: sputnik.kg
    Лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев; фото: sputnik.kg

    Воскресное утро 26 февраля для бишкекчан, уже настроившихся на весеннее потепление, стало как снег на голову. В прямом и переносном смысле.

    Субботний вечерний дождь ночью перешел в снег и неожиданно покрыл город белым одеялом. Но если люди легко перенесли капризы природы, тем более что к полудню снег почти растаял, то ко второму событию им придется привыкать долго.

    Ранним воскресным утром в аэропорту Бишкека «Манас» был арестован по обвинению в коррупции и мошенничестве бессменный лидер старейшей партии Кыргызстана «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

    Данные преступления являются тяжкими, поэтому согласия парламента на арест избранников народа не требуется.

    Оппозиционного депутата задержали прямо у трапа самолета, прилетевшего рейсом Стамбул–Бишкек. Он возвращался из Вены, где участвовал в Парламентской ассамблее ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

    В аэропорту депутата ждали и отряды милиции, которые, применяя силу, задержали и часть сторонников Текебаева, приехавших его встречать. Как оказалось, ожидали каких-то экстраординарных поступков и от нескольких журналистов, которые также были задержаны милицией, но позже отпущены.

    «Чувствительный» участок земли

    Таков промежуточный итог долгого противостояния лидера «Ата Мекена» и президента страны Алмазбека Атамбаева.

    В последнее время эти два политика, которые когда-то были соратниками, слишком часто обменивались публичными обвинениями друг против друга.

    В частности, Текебаев в разгар подготовки референдума о внесении изменений в Конституцию Кыргызстана, состоявшегося в декабре прошлого года, против которого он яростно выступал, обвинил Атамбаева в захвате элитных участков земли под Бишкеком, ранее принадлежавших свергнутому президенту Курманбеку Бакиеву.

    Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре провести расследование, чтобы обелить свое имя, и надзорный орган в октябре 2016 года вынес заключение, что участок земли был куплен на законных основаниях за 33 млн сомов (500 тысяч долларов), и речь идет не о 27 гектарах, как утверждала оппозиция, а лишь о 2,7 га.

    По признанию Атамбаева, человек он состоятельный, поскольку ему «Бог дал много денег». И он может себе позволить строительство огромного дома для личного пользования.

    Кроме того, президент припомнил оппозиции ошские события июня 2010 года, когда межэтническая резня между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана унесла жизни 470 человек, 74% убитых были узбеками.

    Конфликт между президентом и лидером партии «Ата Мекен» был столь острым, что многие прогнозировали скорый арест последнего.

    Арестант ГКНБ

    Известно, что Омурбека Текебаева доставили в здание Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) в Бишкеке, где его допрашивали несколько часов.

    Несмотря на протесты сторонников лидера оппозиции, его арестовали на 48 часов, в течение которых суд должен назначить ему меру пресечения. Судя по жесткости реакции силовиков, Текебаева, скорее всего, оставят под стражей надолго, хотя в «Ата Мекене» уверены, что оснований для этого нет.

    Адвокаты Текебаева также заявили о нарушениях со стороны сотрудников ГКНБ, которые не допустили адвоката к задержанному – адвокат два часа простояла на улице перед зданием комитета.

    Уголовное дело против лидера оппозиционной партии было возбуждено днем ранее, 25 февраля. На основании материалов из ГКНБ он обвиняется в коррупции и мошенничестве.

    Один миллион долларов

    Как сообщила Генпрокуратура, с письменным заявлением против Омурбека Текебаева обратился некий Леонид Маевский, которого представляют как владельца ряда телекоммуникационных компаний в России.

    57-летний Маевский написал, что в 2010 году Омурбек Текебаев (тогда он был заместителем председателя самопровозглашенного временного правительства КР), получил от него 1 млн долларов, пообещав ему допуск к управлению ЗАО «Альфа Телеком» с последующей продажей.

    «Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Сам Омурбек Текебаев, который находился в это время еще за границей, заявил журналистам, что никогда ни у кого не просил и не брал миллион долларов. Он также заявил, что таким образом президент Кыргызстана расправляется со своими оппонентами.

    Отвечая на вопрос о Маевском, лидер оппозиционной партии сказал, что тогда к временному правительству Кыргызстана приезжали многие, и он не помнит о таком человеке. Последние действия властей против его однопартийцев депутат назвал «политической расправой».

    По обвинению по этому делу в этот же день в Бишкеке задержали соратника Текебаева, экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова.

    Кто такой Леонид Маевский?

    Что касается самого Маевского, бывшего депутата Госдумы, вполне возможно, что он снова клевещет. По данным российских СМИ, он уже привлекался к уголовной ответственности в своей стране именно по статье «Клевета».

    Как писал «Коммерсант», в 2004 году Маевский был задержан в аэропорту Шереметьево-2 при попытке вылететь за границу. Ему напомнили о решении Октябрьского районного суда города Омска, который удовлетворил иск группы граждан о защите чести, достоинства и деловой репутации. По решению суда бывший депутат Госдумы РФ должен был выплатить истцам более 1 млн рублей.

    Как установил суд, Маевский оклеветал своего оппонента на выборах на пост губернатора Омской области.

    Кроме того, лидер компании LV Finance знаменит и тем, что продал свой бизнес вместе с блокирующим пакетом акций сотового оператора «Мегафон» другой компании.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев
    Теги: "Ата Мекен" Алмазбек Атамбаев Бишкек Кыргызстан Омурбек Текебаев
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